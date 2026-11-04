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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και των έξι συντεχνιών που εκπροσωπούν εργαζομένους στα δημόσια νοσηλευτήρια, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η προγραμματισμένη για σήμερα, δημοσιογραφική διάσκεψη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, οι συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΠΕΟ, ΔΕΟΚ, ΠΑΣΥΚΙ και ΠΑΣΥΝΟ αποφάσισαν την αναβολή της δημοσιογραφικής διάσκεψης «λόγω των συνεχών συναντήσεων με τον ΟΚΥπΥ, στο πλαίσιο των εν εξελίξει διαβουλεύσεων».

Η νέα ημερομηνία και ώρα της δημοσιογραφικής διάσκεψης θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Οι επαφές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις συλλογικές συμβάσεις των εργαζομένων στον ΟΚΥπΥ, ενόψει και της εξαγγελθείσας 48ωρης απεργίας στις 10 και 11 Νοεμβρίου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ούτε αλλαγή στον απεργιακό σχεδιασμό.

Όπως αναφέρουν όμως πληροφορίες του philenews, η συζήτηση εξελίσσεται προς το παρόν ομαλά με τα μηνύματα να είναι μάλλον θετικά για την κατάληξη σε κάποια συμφωνία.