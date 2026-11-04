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Από τη μία, η ακρίβεια που καλπάζει και γονατίζει χιλιάδες νοικοκυριά, κι από την άλλη, μια φοιτητική χορηγία και ένα ευρύτερο πλαίσιο φοιτητικής μέριμνας, που δεν μπορεί να δώσει ουσιαστική ανάσα σε φοιτητές.

Αποτέλεσμα αυτής της ανισορροπίας είναι αρκετά νέα παιδιά να αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους και να προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους για να τα καταφέρουν.

Το θέμα απασχόλησε σήμερα εκ νέου την επιτροπή Παιδείας της Βουλής, στο τραπέζι της οποίας έπεσε μεγάλος αριθμός προτάσεων νόμου από σχεδόν όλους τους βουλευτές, σε μια προσπάθεια να διορθωθούν στρεβλώσεις που παρατηρούνται γύρω από τη φοιτητική χορηγία και μέριμνα.

Ωστόσο, παρά τις προτάσεις που αγγίζουν διάφορα ζητήματα του θέματος, η Επιτροπή δεν έλαβε συγκεκριμένες απαντήσεις από τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών, με βουλευτές να το επισημαίνουν αυτό. Επομένως, δόθηκε στην πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας περιθώριο 15 ημερών για να τοποθετηθεί με ακρίβεια σε σημεία συγκλίσεων και αποκλίσεων. Ακόμα και η θέση της Νομικής Υπηρεσίας ότι κάποιες από τις προτάσεις νόμου κρίνονται ως αντισυνταγματικές γιατί αυξάνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν ικανοποίησε την Επιτροπή, η οποία ζήτησε ξεκάθαρες πολιτικές και σχεδιασμό για απάμβλυνση των προβλημάτων που καταγράφονται.

Το κόστος ζωής, που όλο και ανεβαίνει και επηρεάζει χιλιάδες πολίτες, με ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι πολύτεκνοι, απασχόλησε τη συζήτηση. Βουλευτές επανέλαβαν ότι γίνονται δέκτες παραπόνων αλλά και αναφορών για παιδιά που αναγκάζονται να διακόψουν τις σπουδές τους λόγω κόστους. Κι αυτό συμβαίνει, ακόμα και σε δημόσια πανεπιστήμια καθώς η φοίτηση μπορεί να είναι δωρεάν αλλά τα υπόλοιπα έξοδα είναι ασήκωτα.

Χαρακτηριστική η αναφορά του προέδρου της επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθου Σαββίδη, ο οποίος υπολόγισε ότι ακόμα και σε δημόσιο πανεπιστήμιο μπορεί το συνολικό κόστος σπουδών για τέσσερα χρόνια να φτάσει τις €60.000. Κι αυτό διότι, όπως είπε, πολλά παιδιά σπουδάζουν σε άλλη πόλη από τον τόπο διαμονής τους, επομένως έχουν ενοίκια, διατροφή, ίσως και καύσιμα.

Να σημειωθεί ότι λέχθηκε πως με βάση τα σημερινά δεδομένα, η χορηγία θα έπρεπε να ήταν περίπου στις €3,000 (τη δεκαετία του ’90 είχε καθοριστεί στις 1,000 λίρες) ενώ τώρα είναι στο μισό ποσό. Δεδομένο που καταδεικνύει πόσο δύσκολο είναι να ανταπεξέλθει κάποιος σήμερα.

Στο πλαίσιο της συζήτησης άνοιξε και το θέμα των φοιτητικών εστιών, καθώς το πρόβλημα στέγασης φοιτητών, τόσο σε Λευκωσία όσο και σε Λεμεσό είναι πολύ μεγάλο, ενώ θέματα που αφορούν και τις πολύτεκνες οικογένειες απασχόλησαν έντονα, με τους εκπροσώπους τους να σημειώνουν την ανάγκη χαλάρωσης όσον αφορά συγκεκριμένα κριτήρια για να μπορούν να δικαιούνται τα παιδιά φοιτητική μέριμνα.