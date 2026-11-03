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Έξω από τη Βουλή θα συγκεντρωθούν την ερχόμενη Πέμπτη, στις 10:30π.μ., οι φοιτητές της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, για να διαμαρτυρηθούν για την υποβάθμιση των πανεπιστημιακών κλινικών και νοσηλευτηρίων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την ώρα που η επιτροπή Υγείας της Βουλής θα αρχίσει την κατ’ άρθρο συζήτηση του επίμαχου νομοσχεδίου.

Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους σε πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για την ίδρυση Πανεπιστημιακών Κλινικών και Πανεπιστημιακών Νοσηλευτηρίων, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, υποβαθμίζουν τον εκπαιδευτικό και επιστημονικό χαρακτήρα των συγκεκριμένων δομών.

Όπως σημειώνουν, «η θεσμοθέτηση Πανεπιστημιακών Κλινικών και Νοσηλευτηρίων αποτελεί διαχρονικό αίτημα της πανεπιστημιακής κοινότητας και αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ιατρικής εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο. Ωστόσο, η ψήφιση ενός νομοσχεδίου δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό, εάν το περιεχόμενό του δεν διασφαλίζει τις απαραίτητες προδιαγραφές ποιότητας».

Οι φοιτητές τονίζουν ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, στην παρούσα του μορφή, εγείρει σοβαρές ανησυχίες ως προς τη δυνατότητα δημιουργίας ουσιαστικά λειτουργικών Πανεπιστημιακών Κλινικών, ικανών να επιτελούν με επάρκεια το τριπλό τους έργο: την εκπαίδευση, την έρευνα και την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν καταθέσει υπόμνημα, με το οποίο ζητούν την επαναφορά δύο θεμελιωδών αρχών στο νομοσχέδιο:

1. Μία κύρια ιατρική σχολή ανά νοσηλευτήριο.

Η κύρια ιατρική σχολή πρέπει να διατηρεί την ουσιαστική εκπαιδευτική και ερευνητική ευθύνη και να αποτελεί τον μοναδικό φορέα ίδρυσης Πανεπιστημιακών και Συνδεδεμένων Κλινικών στο συγκεκριμένο νοσηλευτήριο. Η πρόνοια αυτή δεν αποκλείει τη συνεργασία με άλλες Ιατρικές Σχολές, αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση ενιαίου εκπαιδευτικού σχεδιασμού, σαφούς κατανομής ευθυνών και συνοχής της κλινικής εκπαίδευσης.

2. Ελάχιστη στελέχωση κάθε πανεπιστημιακής κλινικής με τρεις πανεπιστημιακούς ιατρούς.

Η πρόβλεψη για στελέχωση μιας πανεπιστημιακής κλινικής με έναν μόνο πανεπιστημιακό ιατρό δεν μπορεί, κατά την άποψη των φοιτητών, να εγγυηθεί την επιστημονική επάρκεια, τη συνέχεια της κλινικής εκπαίδευσης και την ουσιαστική ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας. Η παρουσία τουλάχιστον τριών πανεπιστημιακών ιατρών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση του ακαδημαϊκού και κλινικού έργου μιας τέτοιας μονάδας.

Οι φοιτητές υπογραμμίζουν ότι οι συγκεκριμένες διεκδικήσεις δεν αποτελούν προσπάθεια παρεμπόδισης της μεταρρύθμισης. Αντιθέτως, αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιτυχίας της και στην αποτροπή δημιουργίας δομών που θα φέρουν τον τίτλο «Πανεπιστημιακή Κλινική», χωρίς να πληρούν ουσιαστικά τις αναγκαίες εκπαιδευτικές και επιστημονικές προδιαγραφές.