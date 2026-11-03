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Υπό οκταήμερη κράτηση στη βάση δικαστικού διατάγματος τέθηκαν πέντε πρόσωπα, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής στη Δημοκρατία. Πρόκειται για πέντε πρόσωπα ηλικίας 27, 26, 22, 20 και 19 ετών, τα οποία συνελήφθησαν από μέλη της Αστυνομίας, χθες το βράδυ, στην περιοχή Μόρφου.

Τα πέντε πρόσωπα εντόπισαν μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής, λίγο μετά τις 11.00 το βράδυ, κατά τη διάρκεια περιπολικού ελέγχου στην περιοχή Αστρομερίτη – Περιστερώνας. Τα μέλη της Αστυνομίας έκαναν σήμα για να σταματήσει για έλεγχο, στον οδηγό του αυτοκινήτου με το οποίο διακινούνταν τα πέντε πρόσωπα, ωστόσο ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει.

Τα μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν και ανέκοψαν το όχημα και υπέβαλαν σε έλεγχο τον 19χρονο οδηγό, καθώς και τους 27χρονο, 26χρονο, 20χρονο και 22χρονη, που επέβαιναν στο όχημα. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι οι τέσσερις επιβαίνοντες στο όχημα, βρίσκονταν παράνομα στη Δημοκρατία, ενώ προέκυψε μαρτυρία που τους φέρει να εισήλθαν από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές λίγο προτού εντοπιστούν από τα μέλη της Υποδιεύθυνσης Επιτήρησης Πράσινης Γραμμής.

Τα πέντε πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, συνελήφθησαν και στη βάση δικαστικών ενταλμάτων. Το πρωί σήμερα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο ενέκρινε αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα οκταήμερης κράτησης τους, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Τις εξετάσεις συνεχίζει το ΤΑΕ Μόρφου.