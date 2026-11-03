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Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και ο Ραφαήλ Ζαχαριάδης είναι οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, με την εκλογική αναμέτρηση να ορίζεται για το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026.
Τις υποψηφιότητες ανακοίνωσε η Εφορευτική Επιτροπή της ΝΕΔΗΣΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την εξέτασή τους.
Η ανάδειξη του νέου προέδρου θα γίνει στο πλαίσιο της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης της οργάνωσης.