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Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και ο Ραφαήλ Ζαχαριάδης είναι οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, με την εκλογική αναμέτρηση να ορίζεται για το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2026.

Τις υποψηφιότητες ανακοίνωσε η Εφορευτική Επιτροπή της ΝΕΔΗΣΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και την εξέτασή τους.

Η ανάδειξη του νέου προέδρου θα γίνει στο πλαίσιο της Παγκύπριας Εκλογικής Συνέλευσης της οργάνωσης.