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Τους Παγκύπριους Σχολικούς Αγώνες Θεάτρου ως παράδειγμα καλής πρακτικής για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη θεατρική δημιουργία παρουσίασε ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου στο 36ο Εθνικό Φεστιβάλ Θεάτρου της Ρουμανίας, που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι από τις 16 έως τις 25 Οκτωβρίου 2026.

Τον ΘΟΚ εκπροσώπησε η θεατρολόγος Κική Αργυρού, η οποία συμμετείχε ως ομιλήτρια στη διεθνή συνάντηση «Subject Theatre. Transformative Education», στις 24 Οκτωβρίου, στο Εθνικό Θέατρο «I.L. Caragiale». Στη συνάντηση έλαβαν μέρος επίσης εκπρόσωποι από τη Νορβηγία, την Πολωνία, τη Γερμανία και τη Ρουμανία.

Η παρουσίαση των Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου ανέδειξε τη συμβολή του θεσμού στην καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας, της συνεργασίας και της δημιουργικής, ελεύθερης έκφρασης των νέων. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στον μετασχηματιστικό ρόλο του θεάτρου στην εκπαίδευση και στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ θεατρικών και εκπαιδευτικών φορέων.

Παράλληλα, η συμμετοχή στο φεστιβάλ έδωσε την ευκαιρία στην εκπρόσωπο του ΘΟΚ να παρακολουθήσει μέρος της σύγχρονης ρουμανικής θεατρικής παραγωγής. Ανάμεσα στις παραστάσεις που παρουσιάστηκαν ήταν ο «Βασιλιάς Ληρ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία του Σίλβιου Πουρκερέτε, και ο «Ιβάνοφ» του Άντον Τσέχοφ, σε σκηνοθεσία του Εουτζέν Ζεμπελεάνου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης το «Ο Αγαπημένος μου Εχθρός» (My Beloved Enemy), σε κείμενο και σκηνοθεσία της Τζιανίνα Κερμπουνάρου, καθώς και τη σπονδυλωτή σύνθεση «9 Ντροπές και Άλλες Σκανδαλώδεις Σκηνές από την Πρόσφατη Ιστορία της Ρουμανίας» (9 Shames and Other Scandalous Scenes from Romania’s Recent History), που ανατρέχει σε κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας της χώρας.

Το 36ο Εθνικό Φεστιβάλ Θεάτρου της Ρουμανίας περιλάμβανε, πέρα από παραστάσεις, αναλόγια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, διεθνείς συναντήσεις, συζητήσεις, εκθέσεις και επιτελεστικές δράσεις. Η φετινή διοργάνωση έθεσε στο επίκεντρο την ανθρώπινη (α)τελειότητα, αναδεικνύοντας διαφορετικές θεματικές και αισθητικές κατευθύνσεις της σύγχρονης θεατρικής δημιουργίας.