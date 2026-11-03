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Προκηρύχθηκε το σχέδιο χρηματοδότησης – Στις 9 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 27η Νοεμβρίου. Έως δύο αιτήσεις ανά φορέα.

Με συνολικό προϋπολογισμό €600.000 προκηρύχθηκε το σχέδιο Θυμέλη 2027 για το πρώτο εξάμηνο, εισάγοντας σειρά αλλαγών στους όρους συμμετοχής, στα κριτήρια αξιολόγησης και στις πρόνοιες χρηματοδότησης των θεατρικών παραγωγών.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: ενώ μέχρι τώρα οι παραγωγές έπρεπε να κάνουν πρεμιέρα εντός του πρώτου εξαμήνου, η νέα προκήρυξη δίνει πλέον περιθώριο εννέα μηνών, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Η διεύρυνση αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των θεατρικών ομάδων, καθώς οι παραγωγές που θα εγκριθούν δεν θα είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιήσουν πρεμιέρα μέχρι το τέλος Ιουνίου. Το σχέδιο, ωστόσο, εξακολουθεί να αφορά το Α΄ εξάμηνο του 2027, με την περίοδο υλοποίησης των εγκεκριμένων παραγωγών να επεκτείνεται πλέον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Σημαντική αλλαγή καταγράφεται και σε σχέση με την επανάληψη έργων. Με βάση τους νέους όρους, έργο που έχει παρουσιαστεί στο παρελθόν από τον ίδιο αιτητή μπορεί να υποβληθεί ξανά μόνο εφόσον έχουν παρέλθει δέκα χρόνια. Πρόκειται για αυστηροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο, το οποίο επέτρεπε την επαναφορά έργου μετά την παρέλευση τριετίας, υπό την προϋπόθεση ότι η νέα σκηνοθετική προσέγγιση διαφοροποιούνταν ουσιαστικά από την προηγούμενη.

«Με το Θυμέλη 2027, το Υφυπουργείο Πολιτισμού επενδύει σε νέες δημιουργίες που θα ανέβουν στη σκηνή, θα ταξιδέψουν σε ολόκληρη την Κύπρο και θα φέρουν περισσότερους δημιουργούς, περισσότερες συνεργασίες και περισσότερο θέατρο κοντά στο κοινό» αμαφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η προκήρυξη δημοσιοποιήθηκε σήμερα, 3 Νοεμβρίου, από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού δίνοντας το έναυσμα για τον νέο κύκλο διεκδίκησης κρατικής χρηματοδότησης από τους επαγγελματικούς θεατρικούς οργανισμούς και τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Πρόκειται για το σημαντικότερο πρόγραμμα κρατικής στήριξης της σύγχρονης θεατρικής δημιουργίας, το οποίο χρηματοδοτεί νέες παραγωγές, με πρόνοιες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις συμπαραγωγές, τις περιοδείες, την κυπριακή δραματουργία και τη συμπερίληψη.

Αυξάνονται τόσο η πρόσθετη επιδότηση για την παραγωγή κυπριακού έργου όσο και η αμοιβή του συγγραφέα: από €1800 σε €2000 και από €1200 σε €1500 αντίστοιχα.

Η ψηφιακή πλατφόρμα Grants4Arts θα ανοίξει στις 9 Νοεμβρίου, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Οι αιτήσεις αφορούν παραγωγές που θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Οι πρεμιέρες των παραγωγών που θα έχουν εγκριθεί πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Κάθε θεατρικός φορέας δικαιούται να υποβάλει μέχρι δύο αιτήσεις ανά εξάμηνο και να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για μέχρι δύο παραγωγές. Μία από τις δύο αιτήσεις μπορεί να αφορά παράσταση για παιδιά ή/και νεαρά άτομα. Για παραγωγές που απευθύνονται αποκλειστικά σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, προβλέπεται ξεχωριστά η δυνατότητα υποβολής μέχρι δύο αιτήσεων, αλλά η έγκριση περιορίζεται σε μία ανά φορέα.

Αλλαγές στις αξιολογήσεις και στη χρηματοδότηση

Αναπροσαρμόζονται επίσης τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων. Η βαθμολογία της Επιτροπής Αξιολόγησης Παραστάσεων (ΕΑΠ) θα βασίζεται πλέον στον μέσο όρο των αξιολογήσεων για τα έτη 2024, 2025 και 2026 (Α’ εξάμηνο), αντί να λαμβάνεται υπόψη κυρίως η επίδοση της προηγούμενης χρονιάς.

Παράλληλα, η αξιολόγηση του σκηνοθέτη αποκτά διακριτή βαρύτητα. Για τις αιτήσεις με προηγούμενη βαθμολογία ΕΑΠ, το κριτήριο της καλλιτεχνικής πρότασης κατανέμεται πλέον σε σκηνοθετικό σημείωμα (20%), συντελεστές (10%), σκηνοθέτη (10%) και συσχετισμό με τους στόχους του σχεδίου (5%). Για τους αιτητές χωρίς προηγούμενη βαθμολογία ΕΑΠ, η αντίστοιχη κατανομή είναι 35% για το σκηνοθετικό σημείωμα, 15% για τους συντελεστές, 15% για τον σκηνοθέτη και 5% για τη σύνδεση με τους στόχους του σχεδίου. Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση τουλάχιστον τριών συνδέσμων με δείγματα προηγούμενων δουλειών του σκηνοθέτη.

Μικρή μείωση παρουσιάζουν τα ανώτατα ποσά χρηματοδότησης ανά κατηγορία. Η επιχορήγηση εξακολουθεί να καλύπτει μέχρι και το 80% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης, ωστόσο τα ανώτατα όρια διαμορφώνονται πλέον σε €49.500 για την κατηγορία Α, €39.500 για τη Β, €29.500 για τη Γ και €19.500 για τη Δ. Στο προηγούμενο σχέδιο τα αντίστοιχα ποσά ήταν €50.000, €40.000, €30.000 και €20.000.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού διευκρινίζει ότι η μείωση των ανώτατων ορίων συνδέεται με το κόστος του οικονομικού απολογισμού, ο οποίος θα πιστοποιείται από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή που θα διορίζεται κεντρικά από το Υφυπουργείο.

Το σχέδιο διατηρεί επίσης τις πρόσθετες επιδοτήσεις για περιοδείες, συμπερίληψη και προσβασιμότητα, καθώς και για συμπαραγωγές. Για τις περιοδείες προβλέπεται ποσό έως €6000, ενώ οι παραγωγές που περιλαμβάνουν δράσεις ή υποδομές για την προσβασιμότητα εμποδιζόμενων ατόμων μπορούν να εξασφαλίσουν έως €2000. Για τις συμπαραγωγές δύο ή περισσότερων φορέων προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση €10.000.

Μια ακόμη διαφοροποίηση αφορά τον ελάχιστο αριθμό παραστάσεων. Ο γενικός κανόνας παραμένει στις 12 παραστάσεις ανά παραγωγή, ή στις 10 για νεοσύστατες ομάδες. Εισάγεται, ωστόσο, εξαίρεση για παραγωγές που θα παρουσιαστούν σε θέατρα χωρητικότητας άνω των 400 θέσεων: σε αυτές τις περιπτώσεις ο ελάχιστος αριθμός μειώνεται στις 10 παραστάσεις, ή στις οκτώ για νεοσύστατες ομάδες.