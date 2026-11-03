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Αύξηση στα επιτόκια καταθέσεων και μείωση στο κόστος των νέων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων καταγράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 2026, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ). Αντίθετα, ακριβότερος έγινε ο δανεισμός για τις επιχειρήσεις, ενώ τα καθαρά νέα δάνεια υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα €596,2 εκατ.

Παρά την άνοδο των καταθετικών επιτοκίων τον συγκεκριμένο μήνα, η ΚΤΚ επισημαίνει στη συγκριτική της ανάλυση ότι τα επιτόκια καταθέσεων στην Κύπρο διαμορφώνονται στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρωζώνης. Ως πιθανούς παράγοντες αναφέρει τη μεγάλη ρευστότητα των κυπριακών τραπεζών και τη μικρή εμβέλεια της εγχώριας τραπεζικής αγοράς.

Στο 1,62% οι καταθέσεις νοικοκυριών, στο 3,88% τα στεγαστικά

Το επιτόκιο για νέες καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά αυξήθηκε στο 1,62%, από 1,35% τον Αύγουστο. Για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, το αντίστοιχο επιτόκιο ανέβηκε στο 1,70%, από 1,56%.

Στα δάνεια, το επιτόκιο καταναλωτικής πίστης μειώθηκε στο 6,45%, από 7,12%, ενώ εκείνο για την αγορά κατοικίας υποχώρησε στο 3,88%, από 4,16%.

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα επιχειρηματικά επιτόκια. Για δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες μέχρι €1 εκατ., το επιτόκιο αυξήθηκε στο 4,76%, από 4,45%. Για ποσά άνω του €1 εκατ., ανέβηκε στο 4,40%, από 3,67%.

Τα στοιχεία αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων όσων έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης.

Κατηγορία Αύγουστος 2026 Σεπτέμβριος 2026 Καταθέσεις νοικοκυριών έως ενός έτους 1,35% 1,62% Καταθέσεις μη χρηματοοικονομικών εταιρειών έως ενός έτους 1,56% 1,70% Καταναλωτικά δάνεια 7,12% 6,45% Δάνεια για αγορά κατοικίας 4,16% 3,88% Επιχειρηματικά δάνεια μέχρι €1 εκατ. 4,45% 4,76% Επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ. 3,67% 4,40%

Μεγάλη αύξηση στα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ.

Τα καθαρά νέα δάνεια αυξήθηκαν στα €596,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο, από €251,4 εκατ. τον Αύγουστο. Το σύνολο των νέων δανείων διαμορφώθηκε σε €896,8 εκατ., έναντι €390,1 εκατ.

Η μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών καταγράφηκε στα καθαρά νέα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 εκατ., τα οποία έφθασαν τα €376,7 εκατ., από €77,0 εκατ. τον προηγούμενο μήνα.

Αυξημένη ήταν η χρηματοδότηση και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια ανήλθαν σε €32,2 εκατ., τα στεγαστικά σε €135,1 εκατ. και τα επιχειρηματικά μέχρι €1 εκατ. σε €45,4 εκατ.

Κατηγορία — ποσά σε εκατ. ευρώ Καθαρά νέα δάνεια Αυγούστου Καθαρά νέα δάνεια Σεπτεμβρίου Σύνολο νέων δανείων Αυγούστου Σύνολο νέων δανείων Σεπτεμβρίου Καταναλωτικά 19,3 32,2 20,7 33,7 Για αγορά κατοικίας 114,4 135,1 141,9 163,7 Επιχειρηματικά μέχρι €1 εκατ. 35,5 45,4 42,8 56,6 Επιχειρηματικά άνω του €1 εκατ. 77,0 376,7 178,1 635,7 Σύνολο δανείων 251,4 596,2 390,1 896,8

Κοντά στην Ευρωζώνη τα δανειστικά επιτόκια

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων στην Κύπρο πλησιάζουν τον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης. Για τα νοικοκυριά βρίσκονται οριακά χαμηλότερα, κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, ενώ για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες η διαφορά περιορίζεται σε 0,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα.

Συγκρίσιμα με τον διάμεσο της Ευρωζώνης είναι και τα επιτόκια νέων δανείων. Το σταθμικό μέσο επιτόκιο των νέων στεγαστικών δανείων προς νοικοκυριά βρίσκεται 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα, ενώ το αντίστοιχο επιχειρηματικό επιτόκιο είναι υψηλότερο κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Η υψηλή ρευστότητα και οι χαμηλές αποδόσεις καταθέσεων

Διαφορετική είναι η εικόνα στις καταθέσεις. Η ΚΤΚ χαρακτηρίζει τα κυπριακά καταθετικά επιτόκια αποκλίνουσα τιμή σε σχέση με την Ευρωζώνη, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδό της. Παρόμοια εικόνα εντοπίζει στις νέες και στις υφιστάμενες καταθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, να συνδέεται με την υψηλή τραπεζική ρευστότητα. Ενδεικτικά, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στην Κύπρο ήταν 305% τον Σεπτέμβριο του 2026. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Ιουνίου 2026, ο διάμεσος ήταν 182% και ο μέσος όρος 158%.

Ως πρόσθετο πιθανό παράγοντα η ΚΤΚ αναφέρει τη μικρή εμβέλεια της κυπριακής τραπεζικής αγοράς.

Παράλληλα, διαπιστώνει αδύναμη μετακύλιση των αυξήσεων και μειώσεων επιτοκίων στις νέες καταθέσεις, σε σύγκριση με σχεδόν όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Η παρατήρηση αφορά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες.

Στο 9,8% τα νέα στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο

Σημαντική αλλαγή καταγράφεται στη σύνθεση των νέων στεγαστικών δανείων. Το ποσοστό όσων παρέχονται με κυμαινόμενο επιτόκιο υποχώρησε στο 9,8%, από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022, και βρίσκεται πλέον κάτω από τον διάμεσο της Ευρωζώνης.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι η εξέλιξη ενδέχεται να επηρεάζεται εν μέρει από την επιλογή δανείων με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα χρόνια, για παράδειγμα τρία έως πέντε, τα οποία στη συνέχεια μετατρέπονται σε κυμαινόμενου επιτοκίου.

Κατά την Κεντρική Τράπεζα, διαφαίνεται αλλαγή στη συμπεριφορά των δανειοληπτών απέναντι στον επιτοκιακό κίνδυνο, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών.

Στο σύνολο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, το ποσοστό με κυμαινόμενο επιτόκιο έχει επίσης μειωθεί: από σχεδόν 100% στις αρχές του 2022 διαμορφώνεται σε 73,8%, λίγο υψηλότερα από τον διάμεσο της Ευρωζώνης. Και σε αυτή την περίπτωση, η ΚΤΚ επισημαίνει την πιθανή επίδραση των δανείων με αρχική περίοδο σταθερού επιτοκίου και τη σημασία της για τη διαχείριση κινδύνων.

Πηγή: ΚΥΠΕ