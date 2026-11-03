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Η Freedom24 σχεδιάζει τη δημιουργία γραφείου στη Γενεύη για το α΄ τρίμηνο του 2027, ενισχύοντας τους δεσμούς της με τον ελβετικό χρηματοπιστωτικό τομέα και την ερευνητική κοινότητα.

Η ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα παρουσίασε τα σχέδιά της μετά από μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, με αντικείμενο τη σύνδεση της ελβετικής έρευνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης με επενδυτικά κεφάλαια, υπολογιστικές υποδομές και επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η Freedom24, η ευρωπαϊκή επενδυτική πλατφόρμα του εισηγμένου στο Nasdaq ομίλου Freedom Holding Corp. (FRHC), σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στη Γενεύη το α΄ τρίμηνο του 2027. Στόχος της εταιρείας είναι η συγκρότηση μιας τοπικής ομάδας και η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τον χρηματοπιστωτικό, τεχνολογικό και ερευνητικό τομέα της Ελβετίας.

Η Γενεύη συνδυάζει τη διεθνή χρηματοοικονομική δραστηριότητα, τη διαχείριση πλούτου και το θεσμικό κύρος με την πρόσβαση σε κορυφαίου επιπέδου έρευνα και καινοτομία. Η Freedom24 βλέπει σημαντικές ευκαιρίες να συνδέσει την τεχνογνωσία της στις ψηφιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και τις τεχνολογικές δυνατότητες του ομίλου, με το χρηματοπιστωτικό και επιστημονικό οικοσύστημα της Ελβετίας.

«Η Γενεύη συγκεντρώνει σειρά πλεονεκτημάτων που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας: διεθνή χρηματοοικονομική παρουσία, θεσμικό κύρος και υψηλού επιπέδου ανθρώπινο και επιστημονικό κεφάλαιο», δήλωσε ο Ευγκένι Τιάπκιν, «Η φιλοδοξία μας ξεπερνά την απλή δημιουργία ενός ακόμη γραφείου στον ευρωπαϊκό χάρτη. Θέλουμε να γίνουμε μέρος του τοπικού οικοσυστήματος, να αναπτύξουμε δεσμούς με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητές, αλλά και να κατανοήσουμε πού ακριβώς η εμπειρία μας μπορεί να προσφέρει ουσιαστική αξία. Η Ελβετία παράγει έρευνα υψηλού επιπέδου και διαθέτει κορυφαίους μηχανικούς και τεχνικούς, καθώς και πρόσβαση σε κεφάλαια, ενώ το Καζακστάν – η μεγαλύτερη αγορά δραστηριοποίησης του ομίλου μας – αναπτύσσει σημαντικές υπολογιστικές υποδομές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Βλέπουμε σημαντικές ευκαιρίες να συνδέσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα, βοηθώντας πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες να περάσουν από το στάδιο της έρευνας στην πρακτική εφαρμογή.

Υιοθετούμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, ξεκινώντας με τη συγκρότηση μιας τοπικής ομάδας και θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστικές συνεργασίες. Τυχόν μελλοντικές υπηρεσίες θα σχεδιαστούν με γνώμονα τις ανάγκες της ελβετικής αγοράς και σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον ελβετικό ρυθμιστικό πλαίσιο».

Η Freedom Holding Corp. αναπτύσσει υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στο Καζακστάν, συμπεριλαμβανομένου ενός εθνικού, αυτόνομου κόμβου τεχνητής νοημοσύνης με προβλεπόμενη ισχύ έως και 100 MW, καθώς και του Freedom AI Super Cluster, αξιοποιώντας τεχνολογία της NVIDIA. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Freedom Cloud εξυπηρετούν ήδη περισσότερους από 3.400 εταιρικούς πελάτες και φορείς του δημοσίου τομέα.

Αυτές οι πρωτοβουλίες δημιουργούν ευκαιρίες διασύνδεσης της ελβετικής ερευνητικής τεχνογνωσίας με τις υπολογιστικές δυνατότητες του Καζακστάν, ιδιαίτερα στους τομείς της εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης, της ασφαλούς και εμπιστευτικής υπολογιστικής και των αξιόπιστων υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η Freedom24 ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή με ερευνητικά ιδρύματα της Ελβετίας, όπως το ETH Zurich και το EPFL, προκειμένου να διερευνήσει πώς η επιστημονική εξειδίκευση, οι τεχνολογικές υποδομές και οι χρηματοοικονομικές δυνατότητες μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά.

Η παρουσία του ομίλου στην Ελβετία περιέλαβε και τη συμμετοχή του στο σεμινάριο «From Lab to Market» (Από το εργαστήριο στην αγορά), το οποίο διοργάνωσε το Geneva Center for Neutrality στις 30 Οκτωβρίου στη Société de Lecture. Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους από τον ακαδημαϊκό, τον χρηματοπιστωτικό και τον τεχνολογικό χώρο, με αντικείμενο τη διερεύνηση τρόπων με τους οποίους η Ελβετία μπορεί να μετατρέψει την κορυφαίου επιπέδου έρευνα στην τεχνητή νοημοσύνη σε βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

«Η έννοια της αυτονομίας εδώ δεν σημαίνει αυτάρκεια. Σημαίνει να επιλέγουμε τις εξαρτήσεις μας αντί να τις υπομένουμε. Η υπολογιστική ισχύς έχει μετατραπεί σε βασική υποδομή, όπως ήταν στο παρελθόν η ενέργεια ή οι σιδηρόδρομοι», δήλωσε ο Νικολά Ραμσέγιερ, πρόεδρος και συνιδρυτής του Geneva Center for Neutrality. Αναφερόμενος στα σχέδια του ομίλου Freedom για την εδραίωση της παρουσίας του στην Ελβετία, πρόσθεσε: «Καλωσορίζουμε αυτή την παρουσία».

Εκπροσωπώντας τις δραστηριότητες του ομίλου στις ΗΠΑ, ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής της Freedom Capital Markets, υπογράμμισε τη θεσμική σταθερότητα, τις διεθνείς διασυνδέσεις και τις ερευνητικές δυνατότητες της Ελβετίας. Τόνισε παράλληλα τη σημασία της συνεργασίας με τοπικούς ειδικούς, της οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης, καθώς και της προστασίας των δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης υιοθετούνται πλέον ευρύτερα.

Η Freedom24 βλέπει τη σχεδιαζόμενη παρουσία της στη Γενεύη ως μια ευκαιρία για τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων και τη συμβολή στην ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, της υπεύθυνης τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας που βασίζεται στην έρευνα.