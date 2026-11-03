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Βόμβα από τον πρόεδρο του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 κ. Βάσο Χρίστου: Πολιτικό πρόσωπο προσέγγισε άτομα τα οποία δεν ήταν αιχμάλωτοι και τους είπε ότι θα τους βοηθήσει να περιληφθούν στον σχετικό κατάλογο, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τιμητικό επίδομα €2.000 ετησίως.

Ο κ. Χρίστου, μιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων και Αιχμαλώτων, η οποία εξέταζε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, σχετικά με τα διάφορα επιδόματα που καταβάλλονται ανέφερε: Δυστυχώς δύο άτομα ήρθαν και μας είπαν ότι βοηθήθηκαν από κόμματα να περιληφθούν στον κατάλογο χωρίς να δικαιούνται. Κατείχαν πιστοποιητικό μόνο ως εγκλωβισμένοι επειδή διετέλεσαν εγκλωβισμένοι, αλλά δεν διέθεταν βεβαίωση αιχμαλώτου για να δικαιούνται το επίδομα . Κάποιος πολιτικός τους προσέγγισε και τους είπε, θα σας βοηθήσω και τους βοήθησε. Δεν υπήρχαν σε κανένα μητρώο και όμως περιλήφθηκαν».

Όπως είπε ο πρόεδρος των Αιχμαλώτων, η βεβαίωση στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις κατατέθηκε στην υπηρεσία σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Ζαχαρίας Κουλίας ο οποίος παρατήρησε πως το 1974 κάποιοι συνελήφθησαν από τους Τούρκους και ρωτήθηκαν κατά πόσον επιθυμούσαν να παραμείνουν στα χωριά τους ή να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές, οπόταν πιθανώς να μην καταχωρήθηκαν στο μητρώο αιχμαλώτων του Ερυθρού Σταυρού.

Ο κ. Χρίστου ανέφερε πως ο Ερυθρός Σταυρός ρωτούσε όσους κατάγονταν από τα κατεχόμενα εδάφη κατά πόσον επιθυμούσαν να μείνουν στα χωριά τους ή να περάσουν στις ελεύθερες περιοχές και τους κατέγραφε.

Ο κ. Χρίστου επέμεινε πως κάποιοι που κρατήθηκαν από τους Τούρκους σε διάφορα σημεία την περίοδο που ήταν εγκλωβισμένοι, παρουσίασαν πιστοποιητικό αιχμαλώτου χωρίς να είναι αιχμάλωτοι και τώρα λαμβάνουν τιμητικό επίδομα.

Στο σημείο αυτό, με αίτημα του βουλευτή Ζαχαρία Κουλία, η συνεδρία έκλεισε για τους δημοσιογράφους ώστε να κατατεθούν ονόματα επηρεαζομένων.