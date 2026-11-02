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Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Αιχμαλώτων Πολέμου 1974 διέγραψε περίπου 15 μέλη του ύστερα από τη διαπίστωση ότι δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο αιχμαλώτων του Ερυθρού Σταυρού. Η διαγραφή έγινε ύστερα από την αντιπαραβολή των στοιχείων του Μητρώου του Συνδέσμου με τον κατάλογο αιχμαλώτων του Ερυθρού Σταυρού.

Όπως πληροφορείται το philenews, από εκεί ξεκίνησε και η διερεύνηση ως προς το κατά πόσον τα διάφορα επιδόματα τα οποία παραχωρούνται σε αιχμαλώτους δικαιολογούνται όντως. Για το όλο θέμα ενημερώθηκε και ο Γενικός Ελεγκτής ο οποίος διενήργησε έλεγχο και εξέδωσε πρόσφατα σχετική Έκθεση στην οποία καταγράφεται πως τουλάχιστον έξι λήπτες ετήσιου επιδόματος €2.000 δεν έπρεπε να λαμβάνουν το σχετικό επίδομα. Υπενθυμίζεται, πως το τιμητικό επίδομα δόθηκε ακόμη και σε λιποτάκτη, ο οποίος συνελήφθη από τους Τούρκους ένα περίπου χρόνο μετά την τουρκική εισβολή. Επίδομα δόθηκε και σε άλλο άτομο το οποίο εκ παραδρομής καταχωρήθηκε στον κατάλογο αιχμαλώτων ενώ για άλλα δύο άτομα τα, οποία λαμβάνουν επίδομα, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπηρέτησαν καν της περίοδο της τουρκικής εισβολής.

Το πιο πάνω θέμα θα έχει συνέχεια αύριο ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων Αγνοουμένων και Αιχμαλώτων, όπου θα γίνει ενημέρωση για τα επιδόματα και θα εξεταστούν τα «αποτελέσματα ελέγχου της ειδικής έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τους αιχμαλώτους πολέμου 1974».

Στη συνεδρία θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι του υπουργείου Άμυνας, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ) του ίδιου υφυπουργείου, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και του Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Βάσος Χρίστου ανέφερε στον «Φ», ότι θα ζητηθούν τα ονόματα όσων κρίθηκε ότι δεν πληρούν τα κριτήρια να λαμβάνουν το επίδομα, ώστε να διαβιβαστούν στον Αρχηγό Αστυνομίας και να διενεργηθεί έρευνα. Μιλώντας το philenews ο κ. Χρίστου, ανέφερε πως πέραν των όποιων αδικημάτων πιθανώς να προκύψουν, επιβάλλεται να ανακτηθούν τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί σε μη δικαιούχους, υπό την έννοια ότι η πράξη συνιστά διασπάθιση δημοσίου χρήματος.

Ο κ. Χρίστου απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι στο παρελθόν όταν ρωτήθηκε από τον Σύνδεσμο η τότε αναπληρώτρια γενική διευθύντρια στο υπουργείο Άμυνας, κ. Αθηνά Αριστοτέλους, είχε αναφέρει πως περίπου 70 άτομα από αυτά που λάμβαναν επίδομα, δεν ήταν καταχωρισμένα στο Μητρώο του Ερυθρού Σταυρού. Βεβαίως, κάποιοι από τους 70 δυνατόν να εμπίπτουν στον κατάλογο του Υπουργείου Άμυνας, για την ακρίβεια του οποίου ο Σύνδεσμος Αιχμαλώτων διατηρεί επιφυλάξεις.

Σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, ενώ παραχωρούνται τιμητικά επιδόματα σε μη αιχμαλώτους πολέμου, την ίδια ώρα ανέστειλαν την καταβολή των επιδομάτων από δύο άτομα τα οποία όντως διετέλεσαν αιχμάλωτοι.

Ο. Χρίστου ανέφερε επίσης, πως αρχικά στον κατάλογο του Συνδέσμου περιλαμβάνονταν 1.045 άτομα ενώ το υπουργείο Άμυνας διέθετε κατάλογο με 956 άτομα. Ο πρόεδρος των αιχμαλώτων ανέφερε πως όταν επιχείρησε να ταυτοποιήσει τα ονόματα διαπίστωσε ότι κάποιοι από τον κατάλογο του υπουργείου δεν περιλαμβάνονταν στον Μητρώο του Ερυθρού Σταυρού.