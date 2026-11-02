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Προτεραιότητα στις εγκύους εξακολουθεί να δίνεται για τη χορήγηση του εμβολίου κατά του κοκκύτη, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα δεν επιτρέπει ακόμα την πλήρη κάλυψη όλων των δικαιούχων.

Η έλλειψη, που ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, επηρεάζει κυρίως τους επαναληπτικούς εμβολιασμούς των παιδιών, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να εκτιμά ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Μιλώντας για το ζήτημα, ο ανώτερος λειτουργός του ΟΑΥ, Παναγιώτης Πέτρου, εξήγησε ότι η απόφαση να δοθεί προτεραιότητα στις εγκύους βασίζεται στην ανάγκη άμεσης χορήγησης του εμβολίου στη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων.

«Τα παιδιά αυτά έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά τη βρεφική τους ηλικία, άρα η καθυστέρηση αφορά τον επαναληπτικό εμβολιασμό», ανέφερε.

Όπως διευκρίνισε, το συγκεκριμένο εμβόλιο χορηγείται επίσης σε πλήρως ανεμβολίαστους ενήλικες, ενώ στα παιδιά χρησιμοποιείται ως συνέχεια του βρεφικού εμβολιασμού, στις ηλικίες των 7 ή των 11 ετών.

«Εκείνοι που χρήζουν άμεσης χορήγησης του εμβολίου είναι οι έγκυες», τόνισε ο κ. Πέτρου, εξηγώντας ότι, υπό τις σημερινές συνθήκες περιορισμένης διαθεσιμότητας, αποφασίστηκε να εξυπηρετείται κατά προτεραιότητα η συγκεκριμένη ομάδα.

Τι ισχύει για τα παιδιά

Σύμφωνα με τον ΟΑΥ, τα παιδιά που αναμένουν τον επαναληπτικό εμβολιασμό τους έχουν ήδη λάβει τις δόσεις που προβλέπονται κατά τη βρεφική ηλικία.

Κατά συνέπεια, η καθυστέρηση που καταγράφεται αυτή την περίοδο αφορά την αναμνηστική δόση και όχι την έναρξη του εμβολιασμού τους.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο αποκατάστασης της διαθεσιμότητας, ο Παναγιώτης Πέτρου εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε αποθέματα», ανέφερε.

Μέχρι τότε, η προτεραιότητα στη διάθεση των περιορισμένων ποσοτήτων παραμένει στις εγκύους, ενώ η ομαλοποίηση των αποθεμάτων αναμένεται να επιτρέψει τη συνέχιση των επαναληπτικών εμβολιασμών των παιδιών.