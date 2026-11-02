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Μόλις το 1,8% των αγγελιών για διαμερίσματα δύο ή τριών υπνοδωματίων στη Λεμεσό αφορά ακίνητα αξίας έως περίπου €256.000, έναντι 59,6% στη Λευκωσία, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Ask Wire. Η έρευνα καταγράφει μεγάλες διαφορές μεταξύ των επαρχιών στην προσιτότητα της κατοικίας, αναδεικνύοντας δύο βασικά εμπόδια για τους αγοραστές: την εξασφάλιση της προκαταβολής και τη δυνατότητα αποπληρωμής του στεγαστικού δανείου.

Η μελέτη συγκρίνει τις ζητούμενες τιμές κατοικιών που διαφημίζονταν στο Bazaraki στις αρχές Οκτωβρίου με την αγοραστική δυνατότητα ενός υποθετικού νοικοκυριού με δύο εργαζομένους. Ως βάση χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις για τον διάμεσο μισθό, με αναφορά σε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Μετά τους ελέγχους των δεδομένων, η Ask Wire εξέτασε 25.550 ενεργές αγγελίες πώλησης, από τις οποίες οι 17.532 αφορούσαν κατοικίες δύο ή τριών υπνοδωματίων, στις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου.

Το οικονομικό σενάριο της έρευνας αφορά νοικοκυριό με δύο εργαζομένους που λαμβάνουν τον εκτιμώμενο διάμεσο μισθό, δύο εξαρτώμενα παιδιά και κανένα άλλο δάνειο. Με επιτόκιο σύγκρισης 3,24% και διάρκεια στεγαστικού δανείου 25 ετών, προκύπτουν τα ακόλουθα:

Μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα περίπου €4.503.

Καθαρό μηνιαίο εισόδημα €3.988.

Μηνιαία δόση €997 , εφόσον διατίθεται το 25% του καθαρού εισοδήματος για την αποπληρωμή του δανείου.

, εφόσον διατίθεται το 25% του καθαρού εισοδήματος για την αποπληρωμή του δανείου. Μέγιστη τιμή αγοράς κατοικίας €255.995.

Απαιτούμενη προκαταβολή €51.199, δηλαδή 20% της αξίας, πριν από τα πρόσθετα έξοδα αγοράς.

Η διάθεση του 25% του καθαρού εισοδήματος για τη δόση αποτελεί αναλυτική παραδοχή της μελέτης. Δεν συνιστά όριο της Κεντρικής Τράπεζας ούτε εγγύηση έγκρισης χρηματοδότησης.

Με βάση αυτόν τον προϋπολογισμό, η Λευκωσία και η Αμμόχωστος εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά προσιτών διαμερισμάτων δύο και τριών υπνοδωματίων, με 59,6% και 58,6% αντίστοιχα. Ακολουθεί η Λάρνακα με 48,1%, ενώ τα ποσοστά περιορίζονται στο 9,6% στην Πάφο και στο 1,8% στη Λεμεσό.

Ποσοστό διαμερισμάτων δύο ή τριών υπνοδωματίων αξίας έως €256.000 ανά επαρχία

Επαρχία Ποσοστό διαμερισμάτων εντός προϋπολογισμού Λευκωσία 59,6% Αμμόχωστος 58,6% Λάρνακα 48,1% Πάφος 9,6% Λεμεσός 1,8%

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ask Wire, Παύλο Λοΐζου, τα δεδομένα αναδεικνύουν τρία βασικά συμπεράσματα.

Το πρώτο αφορά τη Λεμεσό, όπου, όπως υποστηρίζει, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη προσφοράς αλλά η απόκλιση των τιμών από την αγοραστική δύναμη των μισθωτών. Από τα 4.294 διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, μόλις 111 εμπίπτουν στον προϋπολογισμό. Στα διαμερίσματα τριών υπνοδωματίων, οι επιλογές περιορίζονται σε μόλις επτά από τις 2.376 αγγελίες.

Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά τη Λευκωσία, η οποία προσφέρει την ευνοϊκότερη αναλογία για τους αγοραστές διαμερισμάτων δύο υπνοδωματίων: 869 από τις 1.226 αγγελίες βρίσκονται εντός του προϋπολογισμού. Η Λάρνακα, πάντως, διαθέτει τον μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό προσιτών επιλογών στη συγκεκριμένη κατηγορία, με 1.097 διαμερίσματα.

Το τρίτο αφορά τις περιορισμένες επιλογές για αγορά οικίας, ιδιαίτερα τριών υπνοδωματίων. Ακόμη και στη Λευκωσία, μόνο 65 από τις 480 οικίες αυτής της κατηγορίας είναι οικονομικά προσβάσιμες για το υποθετικό νοικοκυριό της μελέτης. Στην Πάφο οι αντίστοιχες επιλογές είναι 17 και στη Λεμεσό 16.

Προσιτά ακίνητα αξίας έως €256.000 ανά τύπο και επαρχία

Σε κάθε κελί παρουσιάζεται το ποσοστό προσιτών ακινήτων και, σε παρένθεση, ο αριθμός των προσιτών αγγελιών προς το σύνολο της κατηγορίας.

Επαρχία Διαμερίσματα 2 υπν. Διαμερίσματα 3 υπν. Οικίες 2 υπν. Οικίες 3 υπν. Λευκωσία 70,9% (869 / 1.226) 38,2% (247 / 647) 84,6% (22 / 26) 13,5% (65 / 480) Αμμόχωστος 58,3% (225 / 386) 60,0% (48 / 80) 34,9% (22 / 63) 5,6% (21 / 376) Λάρνακα 52,1% (1.097 / 2.105) 29,6% (135 / 456) 51,7% (78 / 151) 7,1% (52 / 733) Πάφος 12,3% (141 / 1.146) 0,9% (3 / 348) 20,0% (26 / 130) 1,7% (17 / 993) Λεμεσός 2,6% (111 / 4.294) 0,3% (7 / 2.376) 9,4% (22 / 235) 1,3% (16 / 1.279)

Πέρα από το εισόδημα, η έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της διαθέσιμης ρευστότητας. Εάν το νοικοκυριό έχει €40.000 για προκαταβολή, μετά την αφαίρεση των εξόδων και τη διατήρηση αποθεματικού, ο προϋπολογισμός αγοράς περιορίζεται στις €200.000, με την παραδοχή ίδιας συμμετοχής 20%.

Η κατοχή άλλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί θεωρητικά να ενισχύσει τη δυνατότητα κάλυψης της προκαταβολής, αλλά δεν συνεπάγεται ότι τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα.

Κατά την Ask Wire, τα ευρήματα δείχνουν ότι τιμή αγοράς, αρχικό κεφάλαιο και μηνιαία δόση πρέπει να εξετάζονται συνδυαστικά από τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις ανάπτυξης γης και τους φορείς χάραξης πολιτικής. Η εταιρεία επισημαίνει την ανάγκη διαφοροποιημένων παρεμβάσεων και προϊόντων, προσαρμοσμένων στην προσφορά κατοικιών και στις οικονομικές συνθήκες των νοικοκυριών κάθε επαρχίας.

Η μελέτη διευκρινίζει ότι οι μισθοί αναφοράς αποτελούν εκτιμήσεις και τα νοικοκυριά του μοντέλου είναι υποθετικά. Δεν υπολογίζει πόσες οικογένειες μπορούν πράγματι να εξασφαλίσουν στεγαστικό δάνειο, καθώς αυτό απαιτεί εξατομικευμένο έλεγχο εισοδημάτων, εξόδων διαβίωσης, υφιστάμενων υποχρεώσεων και κεφαλαίων.

Επίσης, οι αγγελίες αποτυπώνουν ζητούμενες τιμές και δεν πιστοποιούν ούτε τις τελικές τιμές συναλλαγής ούτε τη διαθεσιμότητα των ακινήτων.