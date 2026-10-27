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Η προσφορά δεν φτάνει τη ζήτηση, η οικοδομική δραστηριότητα βρίσκεται κοντά στα όριά της λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ το υψηλό κατασκευαστικό κόστος συμπληρώνει ένα κοκτέιλ που βάζει φωτιά στις τιμές των ακινήτων στην Κύπρο.

Η στεγαστική κρίση δεν μπορεί να λυθεί εύκολα, αφού πρόκειται για μια εξίσωση με πολλές παραμέτρους. Εντούτοις, έχουν εντοπιστεί κενά στην καταγραφή στοιχείων, η κάλυψη των οποίων θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατάρτιση στεγαστικών σχεδίων που θα βοηθούσαν τόσο την αγορά όσο και την κοινωνία.

Ένας από τους κυριότερους κανόνες που καθορίζουν τις τιμές στην αγορά είναι η ζήτηση και η προσφορά. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το χάσμα, τόσο μεγαλύτερες πιέσεις ασκούνται στις τιμές. Αυτό ισχύει και στην αγορά ακινήτων στην Κύπρο, άρα μια καταγραφή του αποθέματος σε σχέση με τη ζήτηση θα έδινε τουλάχιστον μια εικόνα για το πόσες κατοικίες υπολείπονται στην Κύπρο, αλλά και για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί για αύξηση της προσφοράς.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να γίνεται, όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Ανάπτυξης Ακινήτων, ο οποίος αναλύοντας στοιχεία για τα πωλητήρια έγγραφα αλλά και τις άδειες οικοδομής, κατέληξε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Πιο συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζουν οι εκπρόσωποί του, τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η πραγματική εικόνα που προκύπτει από τις αναπτύξεις όσον αφορά τα ακίνητα για στέγαση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εντοπίζεται αδυναμία να διαχωριστούν οι κατοικίες για τις οποίες έχουν εκδοθεί άδειες από εκείνες που έχουν ήδη πωληθεί, ώστε να προκύπτει το πραγματικό απόθεμα που θα μπει προς πώληση στην αγορά.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν, ο αριθμός των αδειών που παρουσιάζεται ως ένδειξη της προσφοράς δεν δίνει την πλήρη εικόνα και ενδεχομένως μάλιστα να οδηγεί και σε εσφαλμένα συμπεράσματα.

Ειδικότερα, εάν για παράδειγμα οι άδειες που εκδίδονται αφορούν 10.000 οικιστικές μονάδες και οι 5.000 έχουν ήδη πωληθεί, τότε η πραγματική προσφορά ως διαθεσιμότητα στην αγορά είναι μειωμένη κατά το ήμισυ σε σχέση με αυτή που υπολογίζεται. Αυτό, όπως είναι λογικό, δημιουργεί μια πλασματική εικόνα, η οποία επηρεάζει και τις κινήσεις του κράτους.

Χωρίς μελέτη για ξένους αγοραστές

Ο Σύνδεσμος αναφέρεται και σε ένα άλλο ζήτημα, για το οποίο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, η εικόνα που παρουσιάζεται δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα. Όπως σημειώνουν, η αύξηση στις τιμές των κατοικιών δεν φαίνεται να οφείλεται στις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς. Όχι, τουλάχιστον στον βαθμό που παρουσιάζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσαν, από τις 10 κατοικίες που πωλούνται, οι 2 καταλήγουν σε αλλοδαπούς, με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου να τονίζουν πως αυτό το ποσοστό δεν είναι αρκετό για να επηρεάσει τις τιμές σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Μάλιστα, με το ζήτημα σχετίζονται και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που προωθούνται, οι οποίες, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, δεν φαίνεται να στηρίζονται σε επαρκή δεδομένα. Όπως υποστηρίζει, δεν υπάρχει μελέτη που να δείχνει πως ο ίδιος αλλοδαπός αγοράζει περισσότερα από δύο σπίτια, άρα ένα ενδεχόμενο πλαφόν σε αυτή την περίπτωση δεν φαίνεται πως θα διαφοροποιούσε ουσιαστικά την κατάσταση.

Επίσης, ο Σύνδεσμος σημειώνει πως η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού έχει φέρει τον κατασκευαστικό τομέα στα όρια του, αφού ακόμη και αν ένα έργο αδειοδοτηθεί, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα πως θα προχωρήσει άμεσα η κατασκευή του.