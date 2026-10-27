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Τι μας είπε με λίγα λόγια ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας πριν από μερικές μέρες; Ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των κρατικών εσόδων οφείλεται στον πληθωρισμό. Δηλαδή, η ακρίβεια αυξάνει τα έσοδα του κράτους. Καθώς επίσης και η φορολογία. «Οι αυξημένες εισπράξεις από τον ΦΠΑ συνδέονται τόσο με την αύξηση του όγκου κατανάλωσης όσο και με την άνοδο των τιμών», επισήμανε ο Ανδρέας Αντωνιάδης.

Δεν είπε κάποιο ψέμα, ούτε και κάτι προκλητικό. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Το κράτος αυξάνει τα έσοδα του μέσω της φορολογίας και κυρίως σε περιπτώσεις αυξημένου πληθωρισμού.

Αγ.Αγ.