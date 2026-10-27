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Προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το δάνειο ύψους 3 δισ. ευρώ προς την Airbus θέτει σε κίνδυνο τη δασμολογική εκεχειρία του 2021 απηύθυνε τη Δευτέρα ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, χαρακτηρίζοντας τη χρηματοδότηση επιδότηση που στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Το δάνειο, το οποίο ανακοίνωσε τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), προορίζεται κυρίως για τη χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης της ευρωπαϊκής κατασκευάστριας αεροσκαφών.

«Ήλπιζα ειλικρινά ότι οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που επιφέρουν στρεβλώσεις στο εμπόριο προς την Airbus ήταν κάτι που ανήκε στο παρελθόν», ανέφερε ο Γκριρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες του δεν έχουν λάβει λεπτομέρειες για το δάνειο και ζήτησε να επιλυθεί το ζήτημα το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, η συγκεκριμένη δημόσια ενίσχυση προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα στην Airbus.

Χρηματοδότηση για έρευνα, καινοτομία και άμυνα

Η ΕΤΕπ είχε χαρακτηρίσει τη χρηματοδότηση πρωτοφανή στην ιστορία της. Όπως είχε δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αντιπρόεδρός της, Αμπρουάζ Φαγιόλ, στόχος είναι να δοθούν στην Airbus η δυνατότητα και η ευελιξία να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία.

Οι επενδύσεις αφορούν τόσο την πολιτική αεροπορία όσο και τους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Η μακρόχρονη διαμάχη Airbus–Boeing

Η παρέμβαση Γκριρ επαναφέρει στο προσκήνιο την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ και ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις προς την Airbus και την αμερικανική ανταγωνίστριά της, Boeing. Από το 2004, οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για αθέμιτες πρακτικές, με επίκεντρο τις επιδοτήσεις στις δύο εταιρείες.

Το 2021, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες κατέληξαν σε πενταετή συμφωνία για την αναστολή των πρόσθετων δασμών που είχαν επιβάλει εκατέρωθεν, αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι συγκεκριμένοι δασμοί δεν έχουν επανέλθει έκτοτε.

Η αμερικανική προειδοποίηση έρχεται τέσσερις μήνες μετά την έγκριση, από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, της συνολικής εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Η συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης την προηγούμενη χρονιά, μετά τις διαδοχικές επιβολές δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ