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Η Volkswagen παρουσίασε το ολοκαίνουργιο ID.3 Neo, το μοντέλο που διαδέχεται το γνωστό ID.3 και σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ηλεκτρική γκάμα της γερμανικής μάρκας. Με ανανεωμένη σχεδίαση, αναβαθμισμένο εσωτερικό, νέα τεχνολογία και σημαντικά αυξημένη αυτονομία, το ID.3 Neo φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της Volkswagen στην κατηγορία των ηλεκτρικών μικρομεσαίων αυτοκινήτων.

Η πρώτη εντύπωση προέρχεται από τη νέα εξωτερική σχεδίαση, η οποία ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία «Pure Positive» της Volkswagen. Το εμπρός μέρος έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, με συνεχή φωτεινή λωρίδα που ενώνει τα εμπρός φώτα και φωτιζόμενο λογότυπο Volkswagen, δημιουργώντας μια πιο μοντέρνα και δυναμική εικόνα. Παράλληλα, η βαφή της οροφής, της αεροτομής και του πίσω μέρους στο χρώμα του αμαξώματος προσδίδει στο αυτοκίνητο πιο χαμηλό και σπορ χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό, η Volkswagen έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την εργονομία. Τα υλικά είναι αναβαθμισμένα, ενώ η σχεδίαση ακολουθεί καθαρές και λιτές γραμμές που δημιουργούν μια αίσθηση ανώτερης κατηγορίας. Το νέο τιμόνι διαθέτει επανασχεδιασμένα χειριστήρια, ενώ το ψηφιακό περιβάλλον περιλαμβάνει πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών με ταχύτερη λειτουργία και βελτιωμένα γραφικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νέο σύστημα κίνησης, το οποίο προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το ID.3 Neo θα διατίθεται με τρεις εκδόσεις ισχύος, 170, 190 και 231 ίππων, καθώς και με τρεις διαφορετικές μπαταρίες χωρητικότητας 50, 58 και 79 kWh. Στην κορυφαία έκδοση, η αυτονομία φτάνει έως και τα 627 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, τοποθετώντας το μοντέλο ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας του. Η φόρτιση έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά. Οι μπαταρίες των 50 και 58 kWh υποστηρίζουν ταχυφόρτιση έως 105 kW, ενώ η μεγάλη μπαταρία των 79 kWh φτάνει έως τα 183 kW, επιτρέποντας γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Το νέο μοντέλο ενσωματώνει επίσης προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως το Connected Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, λειτουργία οδήγησης με ένα πεντάλ και δυνατότητα Vehicle-to-Load, η οποία επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία του αυτοκινήτου.