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Η Nvidia θα επενδύσει 3 δισ. δολάρια σε έκδοση μετοχών της Meta Platforms, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της συνεργασίας τους για τον ψηφιακό βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Muse και τα συναφή μοντέλα AI, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες την Τρίτη.

Η συμφωνία προβλέπει στενότερη τεχνική συνεργασία για τα μοντέλα και τους αυτόνομους πράκτορες της σειράς Muse, που λειτουργούν στην υποδομή της Nvidia. Στόχος είναι η βελτίωση των επιδόσεων και η μείωση του κόστους λειτουργίας τους.

Το Muse, γνωστό στο εσωτερικό της Meta με την κωδική ονομασία Hatch, βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδίου του διευθύνοντος συμβούλου Μαρκ Ζούκερμπεργκ για την ανάπτυξη της λεγόμενης «προσωπικής υπερνοημοσύνης». Το σχέδιο απευθύνεται στα δισεκατομμύρια ανθρώπων που χρησιμοποιούν καθημερινά τις υπηρεσίες του ομίλου.

Πρόσβαση σε εφαρμογές και προσωπικά δεδομένα

Ο ψηφιακός βοηθός βασίζεται στην αρχιτεκτονική του πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης ανοικτού κώδικα OpenClaw. Έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερολογίου, πληρωμών, υγείας, αγορών και έξυπνου σπιτιού.

Οι χρήστες θα μπορούν να ανακαλούν την άδεια πρόσβασης οποιαδήποτε στιγμή.

Εξετάζεται συνεργασία και στην ασφάλεια των πρακτόρων AI

Nvidia και Meta εξετάζουν επίσης την επέκταση της συνεργασίας τους στο πλαίσιο OpenShell της Nvidia, το οποίο αφορά την ασφαλή ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού.

Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το εργαλείο Sentry για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκεκριμένη δυνατότητα βρίσκεται υπό εξέταση.