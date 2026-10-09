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Της Shuli Ren

Ο Έλον Μασκ έχει αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι για τη Wall Street. Τα mega-deals του έχουν αποφέρει κερδοφόρες προμήθειες στις επενδυτικές τράπεζες, ενώ παράλληλα έχουν αναδιαμορφώσει τη δυναμική των παγκόσμιων αγορών.

Τα παραδείγματα είναι πολλά. Η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο, ύψους 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απορρόφησε τόση ρευστότητα που ενδέχεται να καθυστέρησε τις αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) των Anthropic και OpenAI. Τώρα, το παράθυρο για νέες “μπλοκμπάστερ” IPOs φαίνεται να κλείνει.

Έπειτα, υπήρξε και η εξαγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Twitter από τον Μασκ το 2022. Οι τράπεζες παρέμειναν επί χρόνια με ένα χρέος 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, το οποίο επιβάρυνε τους ισολογισμούς τους και έπληξε το κλίμα για συναλλαγές μοχλευμένης χρηματοδότησης. Το timing ήταν κακό. Το κόστος δανεισμού εκτοξεύθηκε αμέσως μετά την οριστικοποίηση του χρηματοδοτικού πακέτου του Μασκ, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχώρησε σε αυξήσεις επιτοκίων κατά 525 μονάδες βάσης σε μόλις 16 μήνες.

Το γεγονός αυτό εγείρει το ερώτημα: Τι πρόκειται να συμβεί τώρα που η SpaceX ξεκινά έναν νέο γύρο μαζικού δανεισμού; Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει 40 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση αγορών τσιπ της Nvidia, μόλις λίγους μήνες μετά την άντληση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την αμερικανική αγορά εταιρικών ομολόγων.

Είναι, ωστόσο, πολύ νωρίς για να πούμε ότι ο πιστωτικός κύκλος που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε σημείο καμπής.

Η αγορά ομολόγων εξακολουθεί να διαθέτει περιθώρια. Η άντληση κεφαλαίων από την SpaceX έρχεται αμέσως μετά από έναν ασυνήθιστα ήσυχο Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο οι hyperscalers δεν εξέδωσαν επενδυτικής βαθμίδας ομόλογα σε δολάρια. Επιπλέον, οι τεχνολογικές εταιρείες έχουν ακόμη περιθώρια ανάπτυξης. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι τράπεζες εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 18% της αμερικανικής αγοράς εταιρικών ομολόγων, ύψους 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με μόλις 10,5% για τον κλάδο της τεχνολογίας.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης προχωρούν σε συναλλαγές, παρά την αύξηση του κόστους δανεισμού και τη συγκρατημένη στάση των επενδυτών. Καθώς η καμπύλη αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αποκτά μεγαλύτερη κλίση, οι τεχνολογικοί κολοσσοί μειώνουν τη διάρκεια των ομολογιακών εκδόσεών τους. Τον Αύγουστο, η Alphabet εξέδωσε οκτώ ομόλογα συνολικής αξίας 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όλα με λήξη εντός πενταετίας, μια αξιοσημείωτη αλλαγή σε σχέση με έξι μήνες νωρίτερα, όταν η εταιρεία είχε επικεντρώσει τις εκδόσεις της σε ομόλογα μακράς λήξης. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το μερίδιο των ομολόγων των hyperscalers που πωλούνται με μικρότερες διάρκειες έχει αυξηθεί στο 46% από τα μέσα του έτους, από 30% στο πρώτο εξάμηνο.

Οι εταιρείες επεκτείνονται επίσης πέρα από το δολάριο, εκδίδοντας τίτλους σε ιαπωνικό γιεν και δολάριο Αυστραλίας, αναζητώντας μια ευρύτερη δεξαμενή επενδυτών. Η Amazon.com, για παράδειγμα, συγκέντρωσε 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια από την πρώτη της έκδοση ομολόγων σε λίρες τον περασμένο μήνα, ακολουθώντας τα βήματα της Alphabet.

Στο μεταξύ, μικρότερες και πιο ριψοκίνδυνες εταιρείες βελτιώνουν τις χρηματοδοτικές τους δομές για να προσελκύσουν επενδυτές. Για παράδειγμα, η Volta Infrastructure Holdings, ένας πάροχος υπηρεσιών cloud για την τεχνητή νοημοσύνη, προσφέρει μοχλευμένο δάνειο ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με απόδοση περίπου 11%. Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα επιτόκια στην αγορά. Ακόμη πιο ασυνήθιστο είναι το γεγονός ότι το δάνειο αποσβένεται πλήρως, πράγμα που σημαίνει ότι το κεφάλαιο αποπληρώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της ζωής του, αντί να καταβάλλεται εφάπαξ κατά τη λήξη, όπως συνήθως συμβαίνει με τα εταιρικά ομόλογα.

Με άλλα λόγια, η αύξηση των παγκόσμιων αποδόσεων των ομολόγων δεν έχει περιορίσει την όρεξη για ρίσκο των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Οι τραπεζίτες τους θα προσαρμόσουν τις πληρωμές τοκομεριδίων και τη δομή των συμφωνιών, ώστε να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, άλλωστε, έχει επεκταθεί από το τεχνολογικό μέτωπο στη μάχη για την εξασφάλιση κεφαλαίων, όπου η ικανότητα συγκέντρωσης χρημάτων και ταχείας επέκτασης ενδέχεται τελικά να καθορίσει τους νικητές. Η λεγόμενη “China Inc.” έχει επιταχύνει τη συγκέντρωση κεφαλαίων τους τελευταίους μήνες. Γιατί λοιπόν οι αμερικανικές εταιρείες να πατήσουν τώρα το pause;

Βέβαια, δεδομένου του μεγέθους της έκδοσης, οι ανάδοχοι της SpaceX θα πρέπει να δομήσουν προσεκτικά τη συμφωνία αν θέλουν να διατηρήσουν ζωντανή την έκρηξη δανεισμού στην τεχνητή νοημοσύνη. Η προσφορά μιας ευρείας γκάμας λήξεων θα βοηθήσει την αγορά να απορροφήσει μια τόσο μεγάλη έκδοση. Η τιμολόγηση θα έχει επίσης σημασία: αν μειωθούν τα πριμ υπερβολικά, οι εντολές αγοράς μπορεί να εξαφανιστούν εν μία νυκτί, προκαλώντας χάος, όπως απέδειξε η συναλλαγή των 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance. Σε αυτή την κλίμακα, η εκτέλεση είναι το παν.

Προς το παρόν, όμως, το πάρτι της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζεται. Ο Μασκ μπορεί να δοκιμάζει τα όρια αυτής της εκτίναξης του δανεισμού, αλλά είναι απίθανο να τα ξεπεράσει.

BloombergOpinion