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Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο καταζητούμενος για την απόπειρα φόνου στη Μουτταγιάκα.

Υπενθυμίζεται ότι, γύρω στις 8.15π.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία ότι υπήρχε τραυματισμένο πρόσωπο σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Λεμεσό. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν άμεσα στη σκηνή, όπου διενέργησαν εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, δύο πρόσωπα ηλικίας 44 και 47 ετών φέρονται να διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο 47χρονος να ανασύρει οικοδομικό κοπίδι και να τραυματίσει σοβαρά τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα. Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή, ωστόσο παραδόθηκε στην Αστυνομία σήμερα το πρωί.

Στη σκηνή κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό.

Ο 44χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση.