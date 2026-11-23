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Υπάρχουν στιγμές στην Ιστορία κατά τις οποίες τα γεγονότα δεν αποτελούν απλώς μια καταγραφή του παρελθόντος, αλλά μια προειδοποίηση για το μέλλον. Η Ευρώπη της δεκαετίας του 1930 είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Ο Αδόλφος Χίτλερ δεν ξεκίνησε την πορεία προς τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο με μια γενικευμένη στρατιωτική επίθεση. Προχώρησε σταδιακά, δοκιμάζοντας τις αντιδράσεις των νικητών του Μεγάλου Πολέμου, αμφισβητώντας διεθνείς συμφωνίες, επικαλούμενος ιστορικά δικαιώματα και χρησιμοποιώντας την προστασία των γερμανόφωνων πληθυσμών ως επιχείρημα για την επέκταση της Γερμανίας. Πρώτα ήταν η Αυστρία. Ακολούθησε η Σουδητία. Στη συνέχεια διαλύθηκε η Τσεχοσλοβακία. Τελικά, την 1η Σεπτεμβρίου 1939, η εισβολή στην Πολωνία άνοιξε τον δρόμο για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, η πολιτική του Βλαντίμιρ Πούτιν παρουσιάζει ορισμένες ανησυχητικές ιστορικές αναλογίες. Ο πόλεμος στη Γεωργία το 2008, η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και η γενικευμένη εισβολή στην Ουκρανία το 2022 αποτελούν διαδοχικούς σταθμούς μιας πολιτικής που αμφισβητεί την εδαφική ακεραιότητα γειτονικών κρατών και επιδιώκει την αποκατάσταση μιας ευρύτερης ρωσικής σφαίρας επιρροής.

Το παρόν άρθρο δεν υποστηρίζει ότι ο Πούτιν είναι ιστορικά ταυτόσημος με τον Χίτλερ. Οι εποχές, οι ιδεολογίες και οι ιστορικές συνθήκες διαφέρουν. Ωστόσο, η σύγκριση των μεθόδων εδαφικού αναθεωρητισμού είναι αναγκαία, ιδιαίτερα όταν οι διεθνείς εξελίξεις αρχίζουν να θυμίζουν επικίνδυνα το παρελθόν.

12 Μαρτίου 1938: Η προσάρτηση της Αυστρίας

Στις 12 Μαρτίου 1938, τα γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αυστρία. Μία ημέρα αργότερα, στις 13 Μαρτίου, υπογράφηκε ο νόμος για την ενσωμάτωση της Αυστρίας στο Γερμανικό Ράιχ. Η προσάρτηση έμεινε γνωστή ως Anschluss. Ο Χίτλερ παρουσίασε την ενέργεια ως ιστορική αποκατάσταση της ενότητας των γερμανόφωνων πληθυσμών.

Υποστήριζε ότι η Αυστρία αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα του γερμανικού έθνους και ότι η ένωσή της με τη Γερμανία ήταν μια φυσική ιστορική εξέλιξη. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν ότι η αυστριακή ανεξαρτησία καταλύθηκε υπό την απειλή γερμανικής στρατιωτικής επέμβασης και μέσα σε συνθήκες πολιτικού εκφοβισμού. Στις 10 Απριλίου 1938 πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα υπό ναζιστικό έλεγχο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να παρουσιαστεί η προσάρτηση ως έκφραση της λαϊκής βούλησης.

Η διεθνής αντίδραση ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Η Γερμανία είχε αλλάξει τα σύνορα της Ευρώπης χωρίς να αντιμετωπίσει ουσιαστικό κόστος. Το ιστορικό δίδαγμα είναι σαφές, ότι η επίκληση της εθνικής ενότητας, της κοινής γλώσσας και των ιστορικών δεσμών μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο επεκτατικής πολιτικής. Σήμερα, όταν ο Πούτιν υποστηρίζει ότι Ρώσοι και Ουκρανοί αποτελούν έναν ιστορικά ενιαίο λαό, η αναλογία προκαλεί αναπόφευκτους προβληματισμούς. Η ιστορική συγγένεια, ωστόσο, δεν μπορεί να αποτελεί δικαίωμα κατάργησης της ανεξαρτησίας ενός άλλου κράτους.

29 Σεπτεμβρίου 1938: Η Συμφωνία του Μονάχου και η θυσία της Τσεχοσλοβακίας

Το επόμενο βήμα του Χίτλερ ήταν η Τσεχοσλοβακία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Σουδητία, μια περιοχή με σημαντικό γερμανόφωνο πληθυσμό. Ο Χίτλερ υποστήριζε ότι οι Γερμανοί της περιοχής καταπιέζονταν και ότι έπρεπε να ενωθούν με τη Γερμανία. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1938, οι ηγέτες της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας συναντήθηκαν στο Μόναχο. Η συμφωνία που υπογράφηκε προέβλεπε την παραχώρηση της Σουδητίας στη Γερμανία. Η Τσεχοσλοβακία, το κράτος που αφορούσε άμεσα η απόφαση, δεν συμμετείχε ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Νέβιλ Τσάμπερλεν και ο Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Νταλαντιέ πίστευαν ότι οι παραχωρήσεις θα απέτρεπαν έναν ευρωπαϊκό πόλεμο.

Η εξέλιξη απέδειξε το αντίθετο. Στις 15 Μαρτίου 1939, τα γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στην Πράγα. Η Βοημία και η Μοραβία τέθηκαν υπό γερμανική κατοχή και η Τσεχοσλοβακία έπαψε ουσιαστικά να υφίσταται ως ενιαίο κράτος. Ο Χίτλερ είχε αποδείξει ότι η Σουδητία δεν ήταν ο τελικός του στόχος. Η Συμφωνία του Μονάχου έμεινε στην Ιστορία ως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της πολιτικής του κατευνασμού. Η προσπάθεια αποφυγής του πολέμου μέσω παραχωρήσεων σε μια επεκτατική δύναμη δεν εξασφάλισε την ειρήνη. Αντίθετα, ενίσχυσε την πεποίθηση ότι οι αντίπαλοι της Γερμανίας δεν είχαν τη βούληση να αντισταθούν. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο μάθημα για τη σημερινή Ευρώπη, ότι, δηλαδή, η ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στην επιβράβευση της στρατιωτικής επιθετικότητας.

7-12 Αυγούστου 2008: Ο πόλεμος στη Γεωργία

Εβδομήντα χρόνια μετά την προσάρτηση της Αυστρίας και ακριβώς επτά δεκαετίες μετά τη Συμφωνία του Μονάχου, η Ρωσία του Πούτιν είχε ήδη αρχίσει να δείχνει τις γεωπολιτικές της προθέσεις στον μετασοβιετικό χώρο. Τη νύχτα της 7ης προς την 8η Αυγούστου 2008 ξέσπασαν μεγάλης κλίμακας εχθροπραξίες στη Νότια Οσετία. Η γεωργιανή πλευρά εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση εναντίον της Τσχινβάλι, έπειτα από μια μακρά περίοδο εντάσεων και συγκρούσεων.

Στις 8 Αυγούστου, η Ρωσία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επέμβαση, με τις δυνάμεις της να εισέρχονται στο γεωργιανό έδαφος. Οι ρωσικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επεκτάθηκαν πέρα από τη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία, φτάνοντας σε περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Τιφλίδας. Στις 12 Αυγούστου 2008 συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, με τη διαμεσολάβηση του Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 26 Αυγούστου 2008, ο τότε Ρώσος πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ ανακοίνωσε την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας. Η διεθνής κοινότητα, στη συντριπτική της πλειονότητα, δεν αναγνώρισε την απόφαση. Η Γεωργία είχε πλέον χάσει τον ουσιαστικό έλεγχο δύο περιοχών της.

Η σημασία του πολέμου του 2008 ήταν τεράστια. Η Ρωσία είχε αποδείξει ότι ήταν διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική πορεία ενός γειτονικού κράτους και να διατηρήσει την επιρροή της στον μετασοβιετικό χώρο. Η αντίδραση της Δύσης δεν ανέτρεψε τα τετελεσμένα. Το ερώτημα που γεννήθηκε τότε ήταν εάν η Γεωργία αποτελούσε μια μεμονωμένη περίπτωση ή την αρχή μιας ευρύτερης στρατηγικής. Τα γεγονότα που ακολούθησαν έδωσαν μια ανησυχητική απάντηση.

27 Φεβρουαρίου – 18 Μαρτίου 2014: Η Κριμαία και η αλλαγή των συνόρων της Ευρώπης

Στις 27 Φεβρουαρίου 2014, ένοπλοι χωρίς διακριτικά κατέλαβαν στρατηγικά κτίρια και το κοινοβούλιο της Κριμαίας. Αργότερα επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην επιχείρηση. Η Κριμαία αποτελούσε τμήμα της Ουκρανίας, παρά τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς της με τη Ρωσία. Στις 16 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα υπό συνθήκες ρωσικού στρατιωτικού ελέγχου. Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Μαρτίου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε στη Μόσχα τη συμφωνία προσάρτησης της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία. Στις 27 Μαρτίου 2014, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Ψήφισμα 68/262, επιβεβαιώνοντας την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και την έλλειψη διεθνούς νομικής ισχύος του δημοψηφίσματος. Η σύγκριση με την Αυστρία του 1938 είναι αναπόφευκτη.

Ο Χίτλερ επικαλέστηκε την ενότητα των γερμανόφωνων πληθυσμών. Ο Πούτιν επικαλέστηκε τους ιστορικούς δεσμούς της Κριμαίας με τη Ρωσία, τη ρωσική πλειοψηφία του πληθυσμού και την προστασία των ρωσόφωνων κατοίκων. Και στις δύο περιπτώσεις, η ιστορική και εθνική ταυτότητα χρησιμοποιήθηκε ως πολιτικό επιχείρημα για την αλλαγή διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων. Η διαφορά βρίσκεται στις ιστορικές συνθήκες και στο πολιτικό πλαίσιο.

Η ομοιότητα βρίσκεται στη μέθοδο: στρατιωτικός έλεγχος, δημιουργία τετελεσμένου και στη συνέχεια προσπάθεια νομιμοποίησής του. Η Κριμαία αποτέλεσε ένα σημείο καμπής για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η Ρωσία είχε αποδείξει ότι μπορούσε να προσαρτήσει έδαφος γειτονικού κράτους και να διατηρήσει τον έλεγχό του παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Απρίλιος 2014: Το Ντονμπάς και η αρχή μιας μακράς σύγκρουσης

Η κρίση δεν περιορίστηκε στην Κριμαία. Τον Απρίλιο του 2014, ένοπλες φιλορωσικές ομάδες κατέλαβαν δημόσια κτίρια και στρατηγικές εγκαταστάσεις στις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Στις 12 Απριλίου 2014, ένοπλη ομάδα υπό τον Ρώσο Ιγκόρ Γκίρκιν κατέλαβε τη Σλοβιάνσκ, γεγονός που αποτέλεσε καθοριστικό σταθμό στην ένοπλη σύγκρουση του Ντονμπάς.

Ακολούθησαν χρόνια πολεμικών συγκρούσεων, χιλιάδες νεκροί και προσπάθειες διπλωματικής διευθέτησης. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 υπογράφηκε το πρώτο Πρωτόκολλο του Μινσκ, ενώ στις 12 Φεβρουαρίου 2015 συμφωνήθηκε η δεύτερη δέσμη μέτρων, γνωστή ως Μινσκ ΙΙ. Οι συμφωνίες δεν οδήγησαν σε βιώσιμη ειρήνη. Η Ουκρανία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη σύγκρουση στο εσωτερικό της, ενώ η Ρωσία διατηρούσε σημαντική επιρροή στις αποσχισθείσες περιοχές. Η στρατηγική της δημιουργίας και διατήρησης μιας ανεπίλυτης σύγκρουσης είχε πλέον αποκτήσει ακόμη μία διάσταση.

21 Φεβρουαρίου 2022: Η αμφισβήτηση της ουκρανικής κυριαρχίας

Στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την αναγνώριση των αυτοαποκαλούμενων Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Η απόφαση συνοδεύτηκε από την ανάπτυξη ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στις περιοχές αυτές. Στο διάγγελμά του, ο Ρώσος πρόεδρος αμφισβήτησε ευθέως την ιστορική και πολιτική υπόσταση της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους, επαναφέροντας την αντίληψη ότι η ουκρανική κρατική οντότητα αποτελεί ιστορικά τεχνητό δημιούργημα. Η ρητορική αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία. Δεν επρόκειτο πλέον μόνο για μια διαφωνία σχετικά με την Κριμαία ή το Ντονμπάς. Αμφισβητούνταν η ίδια η δυνατότητα της Ουκρανίας να υπάρχει ως ανεξάρτητο κράτος και να επιλέγει αυτόνομα τις διεθνείς της συμμαχίες.

24 Φεβρουαρίου 2022: Η εισβολή στην Ουκρανία

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Φεβρουαρίου 2022, ο Πούτιν ανακοίνωσε την έναρξη της αποκαλούμενης από τη Μόσχα «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Ουκρανία από πολλαπλές κατευθύνσεις. Επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από τα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια, ενώ στόχος των αρχικών επιχειρήσεων ήταν και η πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Η ρωσική ηγεσία παρουσίασε την εισβολή με επιχειρήματα περί ασφάλειας, ιστορικής ενότητας, προστασίας ρωσόφωνων πληθυσμών και αντιμετώπισης μιας υποτιθέμενης απειλής από τη Δύση. Ωστόσο, η έκταση της στρατιωτικής επιχείρησης και η επίθεση εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας αποκάλυψαν ότι οι ρωσικές επιδιώξεις ξεπερνούσαν κατά πολύ την προστασία του Ντονμπάς. Η Ουκρανία δεν δέχθηκε απλώς μια επίθεση εναντίον συγκεκριμένων περιοχών της. Βρέθηκε αντιμέτωπη με μια προσπάθεια επιβολής της πολιτικής βούλησης μιας μεγαλύτερης δύναμης πάνω στο σύνολο της κρατικής της υπόστασης. Η 24η Φεβρουαρίου 2022 αποτέλεσε την πιο δραματική εξέλιξη της ευρωπαϊκής κρίσης ασφαλείας μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.

Το κοινό μοτίβο: Η ιστορία ως πρόσχημα για τον εδαφικό αναθεωρητισμό

Αν εξετάσουμε τις παραπάνω ημερομηνίες, από το 1938 έως το 2022, εντοπίζουμε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, την επίκληση της ιστορίας και της εθνικής ταυτότητας. Οι ιστορικοί δεσμοί, η γλώσσα και η παρουσία ομοεθνών πληθυσμών χρησιμοποιούνται ως επιχειρήματα για την αμφισβήτηση των συνόρων. Δεύτερον, την επίκληση της προστασίας μειονοτήτων. Το επιχείρημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολιτική και στρατιωτική δικαιολογία για παρέμβαση στα εσωτερικά ενός κυρίαρχου κράτους. Τρίτον, τη δημιουργία τετελεσμένων.

Η στρατιωτική επέμβαση προηγείται και ακολουθούν πολιτικές διακηρύξεις, δημοψηφίσματα ή προσπάθειες διπλωματικής νομιμοποίησης μιας νέας πραγματικότητας. Τέταρτον, την αξιοποίηση της διεθνούς αδράνειας. Όταν η αντίδραση των άλλων κρατών είναι περιορισμένη, η επιθετική δύναμη μπορεί να θεωρήσει ότι έχει περιθώριο για περαιτέρω κινήσεις. Πέμπτον, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των γειτονικών κρατών.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τα εδάφη που διεκδικούνται, αλλά και την άρνηση αποδοχής του δικαιώματος των γειτονικών χωρών να καθορίζουν ανεξάρτητα το μέλλον τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά δεν καθιστούν τη ναζιστική Γερμανία και τη σύγχρονη Ρωσία ταυτόσημες. Ο ναζισμός είχε μια μοναδική, φυλετική και γενοκτονική ιδεολογία, με ιστορικά πρωτοφανείς συνέπειες. Η σύγκριση αφορά συγκεκριμένες πρακτικές αναθεωρητισμού και όχι την εξίσωση των δύο καθεστώτων.

Το μεγάλο ερώτημα για την Ευρώπη

Το μεγαλύτερο λάθος των ευρωπαϊκών δυνάμεων πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ότι δεν αντιμετώπισαν εγκαίρως τις συνέπειες της πολιτικής του Χίτλερ. Στις 12 Μαρτίου 1938 προσαρτήθηκε η Αυστρία. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1938 υπογράφηκε η Συμφωνία του Μονάχου. Στις 15 Μαρτίου 1939 κατέρρευσε η Τσεχοσλοβακία. Την 1η Σεπτεμβρίου 1939 η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία. Η ιστορία έδειξε ότι οι παραχωρήσεις δεν σταμάτησαν την επεκτατική πολιτική του Χίτλερ. Σήμερα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια διαφορετική, αλλά εξαιρετικά σοβαρή πρόκληση. Η Γεωργία έχει χάσει τον ουσιαστικό έλεγχο της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας.

Η Κριμαία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από το 2014. Το Ντονμπάς γνώρισε οκτώ χρόνια πολεμικών συγκρούσεων πριν από τη γενικευμένη εισβολή του 2022. Η Ουκρανία εξακολουθεί να υπερασπίζεται την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα. Για την Ευρώπη, το ζήτημα δεν είναι απλώς η αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Είναι η υπεράσπιση μιας θεμελιώδους αρχής του διεθνούς συστήματος, ότι κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να καταργεί την κυριαρχία ενός άλλου επειδή θεωρεί ότι η ιστορία, η γλώσσα ή η γεωπολιτική τού δίνουν αυτό το δικαίωμα. Ιδιαίτερα για τις μικρότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην περίπτωση της Κύπρου, η αρχή αυτή έχει τεράστια σημασία. Η εδαφική ακεραιότητα και ο σεβασμός της ανεξαρτησίας δεν είναι αφηρημένες νομικές έννοιες. Αποτελούν την ίδια τη βάση της ασφάλειάς τους.

Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά προειδοποιεί

Ο Χίτλερ δεν σταμάτησε στην Αυστρία. Δεν σταμάτησε στη Σουδητία. Δεν σταμάτησε ούτε στην Τσεχοσλοβακία. Η Ευρώπη πλήρωσε ένα ανυπολόγιστο τίμημα για την αδυναμία της να αντιληφθεί εγκαίρως ότι οι εδαφικές διεκδικήσεις δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά μέρος ενός ευρύτερου επεκτατικού σχεδίου. Ο Πούτιν δεν είναι ο Χίτλερ και το 2026 δεν είναι το 1938. Όμως, οι ιστορικές αναλογίες δεν πρέπει να απορρίπτονται όταν μπορούν να μας βοηθήσουν να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους. Η Γεωργία το 2008 ήταν μια προειδοποίηση.

Η Κριμαία το 2014 ήταν μια ακόμη μεγαλύτερη προειδοποίηση. Η 24η Φεβρουαρίου 2022 απέδειξε πόσο σοβαρές ήταν οι συνέπειες της υποτίμησης του ρωσικού αναθεωρητισμού. Η Ευρώπη δεν πρέπει να οδηγηθεί ούτε στην πολιτική αφέλεια ούτε στην ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Χρειάζεται ισχυρή αποτροπή, κοινή στρατηγική, αποφασιστική υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και διπλωματία που δεν επιβραβεύει την επιθετικότητα. Το πραγματικό δίδαγμα του 1938 δεν είναι ότι κάθε κρίση οδηγεί αναπόφευκτα σε έναν παγκόσμιο πόλεμο.

Είναι ότι όταν η διεθνής κοινότητα επιτρέπει σε έναν ισχυρό ηγέτη να αλλάζει τα σύνορα με τη βία, δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο για όλους. Η ειρήνη δεν διασφαλίζεται με την παραχώρηση όσων διεκδικεί ο ισχυρός από τον αδύναμο. Διασφαλίζεται όταν κανείς δεν μπορεί να επιβάλει τη θέλησή του διά της βίας. Αυτή είναι η ιστορική προειδοποίηση που η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αγνοήσει.

Δρ. Πέτρος Κημήτρης

School of Education

Saint Louis University, USA