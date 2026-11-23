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Σοβαρές αιχμές για τη μη συμμόρφωση των αρμόδιων κρατικών αρχών με δικαστική απόφαση διατυπώνει το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο έκρινε παράνομη την κράτηση Ινδού υπηκόου στο Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών (ΧΩΚΑΜ) στις Λίμνες και διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του.

Με απόφαση ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2026, ο δικαστής Ιωαννίδης έκανε δεκτή την αίτηση για έκδοση προνομιακού εντάλματος Habeas Corpus, διαπιστώνοντας ότι ο αιτητής παρέμενε υπό κράτηση παρά το γεγονός ότι το Διοικητικό Δικαστήριο είχε ακυρώσει, από τις 21 Οκτωβρίου 2026, τα διατάγματα κράτησης και απέλασής του.

Στην απόφασή του, το Ανώτατο Δικαστήριο υπογραμμίζει με ιδιαίτερα αυστηρή γλώσσα τη σημασία της συμμόρφωσης της διοίκησης με τις δικαστικές αποφάσεις, σημειώνοντας ότι η μη συμμόρφωση υπονομεύει την ανεξάρτητη Δικαστική Εξουσία και πλήττει το Κράτος Δικαίου. Όπως επισημαίνει, η δικαστική προστασία των πολιτών κινδυνεύει να παραμείνει απλώς καταγεγραμμένη στα νομοθετήματα, εάν οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν εφαρμόζονται άμεσα και πλήρως.

Η υπόθεση αφορά Ινδό υπήκοο, ο οποίος εισήλθε νόμιμα στην Κύπρο στις 25 Αυγούστου 2023 με άδεια εισόδου ως εργάτης. Είναι παντρεμένος με ομοεθνή του, η οποία διαμένει και εργάζεται νόμιμα στην Κύπρο ως οικιακή βοηθός, ενώ το ζευγάρι απέκτησε παιδί τον Σεπτέμβριο του 2024, το οποίο γεννήθηκε στη Λάρνακα.

Ο άνδρας συνελήφθη στις 8 Ιουλίου 2026 για παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία και την ίδια ημέρα εκδόθηκαν διατάγματα κράτησης και απέλασής του. Τα προσέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο στις 21 Οκτωβρίου 2026 ακύρωσε και τα δύο διατάγματα.

Το Διοικητικό Δικαστήριο είχε διαπιστώσει ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έλαβαν υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του αιτητή και το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου παιδιού του, παρά το γεγονός ότι γνώριζαν την ύπαρξη της οικογένειας. Ειδικότερα, έκρινε ότι ήταν απαραίτητη η συνδρομή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, η οποία δεν προέκυπτε ότι είχε εξασφαλιστεί κατά τη διαδικασία έκδοσης των διαταγμάτων.

Παρά την ακυρωτική απόφαση, ο αιτητής δεν αφέθηκε ελεύθερος. Για τον λόγο αυτό προσέφυγε στις 30 Οκτωβρίου 2026 στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας την έκδοση εντάλματος Habeas Corpus, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της κράτησής του ήταν παράνομη.

Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου, η εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα ανέφερε ότι είχε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές αμέσως μετά την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου πως όφειλαν να συμμορφωθούν και να αφήσουν ελεύθερο τον αιτητή. Ωστόσο, όπως ανέφερε, στη συνέχεια πληροφορήθηκε ότι αυτό δεν είχε συμβεί. Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι από τις 21 μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2026 η κράτηση ήταν παράνομη.

Η πλευρά της Δημοκρατίας υποστήριξε στη συνέχεια ότι είχαν εκδοθεί νέα διατάγματα κράτησης και απέλασης στις 26 Οκτωβρίου και ότι αυτά επιδόθηκαν στον αιτητή στις 27 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις κράτησης στις Λίμνες. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό των αρχών, ο αιτητής αρνήθηκε να τα παραλάβει.

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι έγινε οποιαδήποτε επίδοση. Σε ένορκη δήλωσή του ανέφερε ότι στις 27 Οκτωβρίου, κοιμόταν στο δωμάτιό του και ότι κανένας αστυνομικός ή άλλος λειτουργός δεν τον επισκέφθηκε για να του παραδώσει έγγραφα ή να του ζητήσει να υπογράψει οτιδήποτε. Πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ούτε την ελληνική ούτε την αγγλική γλώσσα, στην οποία είχαν συνταχθεί τα νέα διατάγματα.

Τη θέση του επιβεβαίωσε με ένορκη δήλωση και συγκρατούμενός του, ο οποίος ανέφερε ότι κανένα πρόσωπο δεν επισκέφθηκε τον αιτητή.

Το Ανώτατο Δικαστήριο εντόπισε σημαντικά κενά στη μαρτυρία της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι ο λειτουργός του Τμήματος Μετανάστευσης που υποστήριξε, μέσω ένορκης δήλωσης, ότι έγινε η επίδοση, δεν διευκρίνισε από ποια πηγή αντλούσε τη σχετική πληροφόρηση, ενώ δεν είχε προσωπική γνώση του περιστατικού.

Επιπλέον, το Δικαστήριο υπέδειξε ότι κανένα από τα πρόσωπα που φέρονται να προχώρησαν στην επίδοση των διαταγμάτων δεν υπέβαλε ένορκη δήλωση για να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό των αρχών.

Απορρίπτοντας, παράλληλα, το επιχείρημα της Δημοκρατίας ότι θα έπρεπε να είχαν προσκομιστεί ένορκες δηλώσεις και από τους υπόλοιπους συγκρατούμενους του αιτητή, ο δικαστής έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αποτελούσε νομικό επιχείρημα, επισημαίνοντας την αντίφαση να ζητείται από τον αιτητή πρόσθετη μαρτυρία, ενώ απουσίαζε η μαρτυρία των ίδιων των προσώπων που φέρονται να προχώρησαν στην επίδοση.

Καταλήγοντας, το Ανώτατο έκρινε ότι τα νέα διατάγματα, τα οποία εκδόθηκαν πέντε ημέρες μετά την ακυρωτική απόφαση, ουδέποτε επιδόθηκαν στον αιτητή και, ως εκ τούτου, δεν εξωτερικεύθηκαν με την κοινοποίησή τους ώστε να καταστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.

«Καταλήγω ότι ο αιτητής κρατείται παράνομα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικαστής, εκδίδοντας το αιτούμενο προνομιακό ένταλμα και διατάσσοντας τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας να τον αφήσουν αμέσως ελεύθερο.

Παράλληλα, επιδίκασε τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας υπέρ του αιτητή, ενώ διέταξε όπως τα έξοδα της διερμηνέως καταβληθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία.