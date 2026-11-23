Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Πράματα και θάματα καταγράφονται σε προσφυγικούς συνοικισμούς της Λάρνακας, τα οποία πρέπει να απασχολήσουν αμέσως τόσο τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όσο και τις τοπικές Αρχές. Από απειλές κατοίκων από άτομα που καταλαμβάνουν χώρους αυθαίρετα, μέχρι παράνομες καταλήψεις προσφυγικών σπιτιών, αλλά και κτήρια υγειονομικές βόμβες περιλαμβάνουν σοβαρές καταγγελίες.

Αυτές προήλθαν από κατοίκους συνοικισμών μετά τη δημοσιοποίηση από τον «Φ» ρεπορτάζ για τις εγκλωβισμένες γυναίκες σε πολυκατοικίες χωρίς ασανσέρ και την κατάσταση που επικρατεί στους Αγίους Αναργύρους 2.

Μία από τις πιο σοβαρές καταγγελίες αφορά στη δράση σεσημασμένου προσώπου, ο οποίος φέρεται να απειλεί κατοίκους, με στόχο να οικειοποιηθεί αυθαίρετα δημόσιους χώρους. Με στόχο να μην κινδυνέψει η ασφάλεια των πηγών των πληροφοριών δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Ο «Φ» καθηκόντως διαβίβασε τις καταγγελίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Επιπρόσθετα, στον συνοικισμό Αγίου Γεωργίου υπάρχουν καταγγελίες για διαμέρισμα που φέρεται να λειτουργεί ως πρατήριο διανομής ναρκωτικών. Κάτοικοι που μίλησαν στην εφημερίδα ανέφεραν πως έκαναν πολλές φορές καταγγελίες στην ΥΚΑΝ, ωστόσο, παρά τις ενέργειες που ακολούθησαν, δεν σταμάτησε η δράση των εγκληματικών στοιχείων.

Μαγαζί διανομής ναρκωτικών λειτουργούσε, σύμφωνα με καταγγελία άλλου κάτοικου και στα Τριφύλλια. «Κάποιοι κατέλαβαν τουρκοκυπριακό σπίτι απέναντι από το Γυμνάσιο Πετράκη Κυπριανού και έβαλαν έξω από την πόρτα ένα σχεδιασμένο μανιτάρι. Κατέβαιναν άτομα από αυτοκίνητα και αγόραζαν ναρκωτικά. Πριν από δύο με τρεις μήνες, μετά από πολλή επιμονή των κατοίκων, μπούκαραν αστυνομικοί και το έκλεισαν», ανέφερε ο κάτοικος, ο οποίος για ευνόητους λόγους θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του.

Υποστήριξε, εξάλλου, πως κάτοικοι σε πολυκατοικίες καταλαμβάνουν παράνομα τις αυλές και δεν επιτρέπουν σε ηλικιωμένους ένοικους να τις χρησιμοποιούν. «Υπάρχουν, επίσης, εργολάβοι οι οποίοι εδώ και χρόνια κατέλαβαν αυθαίρετα χώρους και έβαλαν μέσα σκαλωσιές και κοντέινερ για να μην πληρώνουν ενοίκια αλλού. Δεν έχει κανένα να τους πει τίποτα. Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει», σημείωσε, ζητώντας παρέμβαση του ΕΟΑ και του Δήμου Λάρνακας, του Τμήματος Πολεοδομίας αλλά και της Αστυνομίας.

Άγιοι Ανάργυροι 1: Υγειονομική βόμβα σε πολυκατοικίες τρώγλες

Μόνο οργή και ντροπή μπορεί να προκαλέσουν οι εικόνες σε μεγάλο μπλοκ πολυκατοικιών, που υπάρχει απόφαση εδώ και χρόνια για κατεδάφισή τους στους Αγίους Αναργύρους 1. Τα κτήρια δεν κατεδαφίστηκαν, ωστόσο, αφού μικρός αριθμός ενοίκων αρνείται να τα εγκαταλείψει, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για διαμερίσματα και καταστήματα που καταλήφθηκαν παράνομα.

Οι εικόνες που κατέγραψε ο «Φ» από το σημείο, που βρίσκεται απέναντι από την Τεχνική Σχολή Λάρνακας, μιλούν από μόνες τους. Τα λεηλατημένα διαμερίσματα και τα καταστήματα, οι σωροί σκουπιδιών και οι εστίες τρωκτικών υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.

Σημειώνεται πως πριν από περίπου 5 χρόνια το θέμα είχε δει ξανά το φως τις δημοσιότητας και είχε σφραγιστεί με οδηγίες του τότε υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Νουρή. Ωστόσο, άγνωστο για ποιο λόγο, ο χώρος, που παραπέμπει σε τριτοκοσμική χώρα, δεν έχει καθαριστεί. Άξιο απορίας είναι το γιατί πρέπει να ταλαιπωρούνται τόσες δεκάδες άτομα, επειδή αδυνατεί το κράτος να βάλει τάξη. Κι αφού δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος, τουλάχιστον ας καθαριστεί ο χώρος.

«Κατάντησε αηδία αυτό το θέμα. Το θέσαμε 100 φορές με ΜΜΕ και με βουλευτές, αλλά ακόμα να τις κατεδαφιστούν, επειδή δεν φεύγουν κάποιοι από μέσα. Είναι μια απελπισία, γέμισε ο τόπος με τρωκτικά. Σπάζουν τα σανίδια που έβαλαν και μπαίνουν μικροί μέσα. Είναι τεράστιο πρόβλημα», ανέφερε ο κοινοτάρχης της περιοχής Αγαθάγγελος Ανδρονίκου.

Σημείωσε, ακόμη, πως υπάρχουν και άλλα προβλήματα στην περιοχή, όπως το γεγονός πως διορθώθηκαν μόνο οι 5 από τις 11 πλατείες του συνοικισμού. «Οι δρόμοι γέμισαν με λακκούβες, κοντά στην εκκλησία (οδός Αντιστάσεως) κάθε λίγο έχουμε περιστατικά με ηλικιωμένους που πέφτουν στο έδαφος και τραυματίζονται», πρόσθεσε.

Κάνουν κουμάντο οι ανεγκέφαλοι στις Κόκκινες

Εικόνες ντροπής καταγράφονται και στο λεηλατημένο εμπορικό κέντρο Κοκκίνων, μέρος του οποίου έχει καεί και έχει γεμίσει σκουπίδια. Πρόκειται για τον χώρο στον οποίο λειτουργούσε το κοινοτικό ιατρείο. Ανεγκέφαλοι, εξάλλου, οι πλείστοι εκ των οποίων είναι ανήλικοι, σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, μαζεύονται πολλά βράδια στην περιοχή και προκαλούν ζημιές με κροτίδες, τόσο στο εμπορικό κέντρο, όσο και στο πάρκο της περιοχής που μοιάζει με σκουπιδότοπο.

«Κουβαλούν ξύλα και βάζουν φωτιές. Όταν έρχεται η Αστυνομία ησυχάζουν λίγες μέρες και μετά ξεκινούν να βάζουν φωτιές και να ρίχνουν κροτίδες. Συνέλαβαν κάποιους αλλά τους αφήνει το δικαστήριο ελεύθερους και αρχίζουν ξανά. Στο εμπορικό κέντρο υπάρχει και κάποιος που κατέλαβε χώρο παράνομα και μένει μόνιμα», ανέφερε κάτοικος στην εφημερίδα μας. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Τμήμα Πολεοδομίας δόθηκαν οδηγίες για περίφραξη του χώρου, ο οποίος θα αναδομηθεί και βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού. Ας ελπίσουμε πως θα καθαριστεί κιόλας και δεν θα μείνουν και σε αυτόν για χρόνια τα σκουπίδια.

Βουλευτές ζητούν αναβάθμιση των συνοικισμών παγκύπρια

Το θέμα της ανάγκης εξωραϊσμού των συνοικισμών έθεσε μέσω πρόσφατου κοινοβουλευτικού ερωτήματος ο βουλευτής, Γιώργος Λυσανδρίδης, ζητώντας, μεταξύ άλλων, ενημέρωση για τον σχεδιασμό για τα ακατάλληλα εμπορικά κέντρα σε συνοικισμούς. Ανάμεσα σε αυτά είναι και αυτό των Κοκκίνων, αλλά και το Εμπορικό Κέντρο Τσιακκιλερού.

Επιπρόσθετα, ο βουλευτής Γεώργιος Κάρουλλας, μέσω επιστολής ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου προς τον υπουργό Εσωτερικών, προτείνει την ένταξη των συνοικισμών στο Εθνικό Σχέδιο Εταιρικής Σχέσης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, ώστε ν’ αντληθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για αναβάθμισή τους. Κάνοντας λόγο για κίνδυνο αποκλεισμού των κατοίκων των συνοικισμών λόγω υποβάθμισης, ζητά όπως, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027, εκπονηθούν ολοκληρωμένα σχέδια αναβάθμισης των συνοικισμών. «Οι κάτοικοι των συνοικισμών έχουν περιμένει αρκετά. Είναι η στιγμή να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στις αποφάσεις», υποδεικνύει ο κ. Κάρουλλας.