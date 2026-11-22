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Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 30χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε γύρω στις 6:50 το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή Προδρόμου, στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο ανέκοψε την πορεία της μοτοσικλέτας που οδηγούσε ο 30χρονος αλλοδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, αντί να παραμείνει στη σκηνή, εγκατέλειψε το σημείο πεζός, αφήνοντας πίσω του το όχημα, το οποίο εντοπίστηκε από την Αστυνομία.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, το αυτοκίνητο είναι εγγεγραμμένο σε αλλοδαπό, ενώ αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του εγγεγραμμένου ιδιοκτήτη.

Στη σκηνή του τροχαίου εντοπίστηκε επίσης κράνος μοτοσικλέτας, το οποίο παραλήφθηκε στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Η Τροχαία Λάρνακας συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, αλλά και να εντοπιστεί ο οδηγός που εγκατέλειψε τη σκηνή.