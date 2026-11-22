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Νέος συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στο ΝΑΤΟ, όταν ρωσικοί πύραυλοι εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Δύο από τους πυραύλους, καθώς και ένα drone, κατέπεσαν σε χωριά κοντά στα πολωνοουκρανικά σύνορα, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

Αυτό που έγινε αργότερα γνωστό, ήταν πως το ΝΑΤΟ έδωσε άδεια στον Σουηδό πιλότο ενός συμμαχικού μαχητικού JAS 39 Gripen το οποίο είχε σηκωθεί, προκειμένου να καταρρίψει ένα ιπτάμενο αντικείμενο που εκτιμήθηκε ότι ήταν ρωσικός πύραυλος κρουζ Kh-101, κατά την παραβίαση του εναέριου χώρου της νοτιοανατολικής Πολωνίας.

Εκείνος, όμως, δεν άνοιξε πυρ, καθώς η κακοκαιρία που επικρατούσε τις κρίσιμες εκείνες στιγμές στην περιοχή, δεν του επέτρεψε να ταυτοποιήσει με βεβαιότητα τον στόχο.

Ο αντιστράτηγος Ιρενέους Νόβακ, επιχειρησιακός διοικητής των πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων, δήλωσε ότι ο πιλότος κινήθηκε για να αναχαιτίσει το αντικείμενο και ανέφερε ότι πιθανότατα επρόκειτο για πύραυλο Kh-101. Ωστόσο, λόγω των «εξαιρετικά δύσκολων καιρικών συνθηκών» στην περιοχή της αναχαίτισης, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του στόχου ούτε οπτικά ούτε με τα ηλεκτρονικά συστήματα σκόπευσης του μαχητικού.

Έτσι, παρότι είχε τη σχετική άδεια να χρησιμοποιήσει τα όπλα του αεροσκάφους, δεν πυροδότησε κανένα από αυτά, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ποια ήταν, τελικά, η τύχη του συγκεκριμένου πυραύλου.

Συνολικά, δύο πολωνικά F-16 αναχώρησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μαζί με δύο σουηδικά Gripen υπό τις διαταγές του Κέντρου Συνδυασμένων Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ στο Ίντεμ της Γερμανίας, το οποίο εξέδωσε υπό όρους άδεια αναχαίτισης μόλις πληρούνταν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης του στόχου, σύμφωνα με την πολωνική εφημερίδα Rzeczpospolita.

Δύο πύραυλοι κρουζ και ένα drone πέρασαν στον πολωνικό εναέριο χώρο

Κατά τη μεγάλης κλίμακας ρωσική αεροπορική επίθεση στη δυτική Ουκρανία, τα ξημερώματα της Παρασκευής, τα πολωνικά στρατιωτικά ραντάρ εντόπισαν 11 δυνητικές εναέριες απειλές να πλησιάζουν τα σύνορα, όπως ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βουαντίσουαφ Κοσινιάκ-Καμίς.

Τρία αντικείμενα πέρασαν στον πολωνικό εναέριο χώρο από την Ουκρανία και κατέπεσαν σε διαφορετικά σημεία στις περιφέρειες των Κάτω Καρπαθίων και του Λούμπλιν. Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας τόνισε ότι ένας Kh-101 έπεσε κοντά στο χωριό Νόβι Λιπόβιετς, περίπου 62 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Ένας δεύτερος πιθανός πύραυλος κρουζ κατέπεσε στο Ρούντνικ ναντ Σάνεμ και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με κινητήρα τζετ συνετρίβη στο Μουοντόχουφ, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα μεταξύ των αμάχων.

Και τα τρία σημεία βρίσκονται στη νοτιοανατολική Πολωνία, κοντά στο πεδίο ασκήσεων Νόβα Ντέμπα, όπου δυνάμεις από 11 χώρες συμμετέχουν στην πολυεθνική στρατιωτική άσκηση Koalicja 26.2.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πολωνικά F-16 και σουηδικά Gripen περιπολούσαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, με την υποστήριξη αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού της ολλανδικής Πολεμικής Αεροπορίας και πολωνικού αεροσκάφους Saab έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου, που επιχειρούσε πάνω από τις δύο περιφέρειες.

Ο Kh-101 εξερράγη στον αέρα και είχε κατασκευαστεί το τελευταίο τρίμηνο του 2026

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που επεξεργάστηκαν οι εισαγγελικές πολωνικές Αρχές, ο ρωσικός πύραυλος Kh-101, συντρίμμια του οποίου εντοπίστηκαν κοντά στο Νόβι Λιπόβιετς, κατασκευάστηκε στη Ρωσία το τρέχον (τέταρτο) τρίμηνο του 2026. Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι η πολεμική κεφαλή εξερράγη στον αέρα, με αποτέλεσμα τα θραύσματα να διασκορπιστούν σε μεγάλη έκταση.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία του Λούμπλιν, οι ερευνητές εξέτασαν την περιοχή, χαρτογράφησαν την πορεία του πυραύλου και συνέλεξαν μεγάλο αριθμό θραυσμάτων για εργαστηριακή ανάλυση. «Γνωρίζαμε κατά προσέγγιση την τροχιά πτήσης. Έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται για πύραυλο κρουζ ρωσικής κατασκευής. Μπορώ επίσης να αναφέρω ότι κατασκευάστηκε το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, η έκρηξη σημειώθηκε πάνω από το έδαφος. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο τα συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε πολύ μεγάλη έκταση. Η εξέταση των επιμέρους θραυσμάτων που εντοπίστηκαν στο σημείο συνεχίζεται», συμπλήρωσε.

Η παραγωγή πυραύλων και οι δυτικές κυρώσεις

Ο Kh-101, πύραυλος κρουζ που εκτοξεύεται από αεροσκάφος, κατασκευάστηκε μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2026 και χρησιμοποιήθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες από την παραγωγή του. Το εύρημα δείχνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παράγει πυραύλους σε σειρά παρά τους δυτικούς περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάρτων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τους συμμάχους του ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ αμέσως μετά την παραγωγή τους και έχει ζητήσει από την ΕΕ ένα ισχυρό 22ο πακέτο κυρώσεων, με στόχο εργοστάσια της αμυντικής βιομηχανίας, προμηθευτές εξαρτημάτων σε χαμηλότερα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας και δίκτυα παράνομης διακίνησης μικροηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Για «σκόπιμη πρόκληση» κάνει λόγο η Βαρσοβία

Οι πολωνικές αρχές άνοιξαν έρευνα και έστειλαν στρατιωτικές μονάδες και συνεργεία έκτακτης ανάγκης για να αποκλείσουν τα τρία σημεία όπου βρέθηκαν συντρίμμια. Ο Κοσινιάκ-Καμίς και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ δήλωσαν ότι η Βαρσοβία και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ εξετάζουν το ενδεχόμενο «σκόπιμης πρόκλησης».

Η παραβίαση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, σε συνέντευξή του στο Fox News την Πέμπτη από το προεδρικό αεροσκάφος, ότι σε προηγούμενα περιστατικά ρωσικά drones και πύραυλοι είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο «κατά λάθος».

Εκτός αυτού, είχε προηγηθεί η αντίδραση του Τουσκ στον χαρακτηρισμό «φίλος μου» που χρησιμοποίησε ο Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την τριμερή σύνοδο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν. «Ο Θεός να μας προστατεύει από τέτοιους φίλους», έγραψε ο Πολωνός πρωθυπουργός στο X.

Ρούτε από τη Βαρσοβία «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή πολωνικού εδάφους»

Την Παρασκευή, ηγέτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασαν την παραβίαση στη σύνοδο των Βρυξελλών. Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεσμεύτηκε να ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα της Συμμαχίας και, μετά την έκτακτη επίσκεψή του στη Βαρσοβία το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή πολωνικού εδάφους».

Ο Ρούτε ανέφερε επίσης ότι ο ανώτατος συμμαχικός διοικητής στην Ευρώπη, στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, εξετάζει πιθανά κενά στην αποτρεπτική διάταξη του ΝΑΤΟ ενόψει της συνεδρίασης του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες. Την Πολωνία θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Άμυνας Πάβεου Ζαλέφσκι.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, πολλαπλά ρωσικά drones είχαν εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία. Αεροσκάφη του ΝΑΤΟ είχαν τότε αναχαιτίσει αρκετούς στόχους και οι σύμμαχοι είχαν ενισχύσει την αεράμυνα στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

protothema.gr