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Σε κατάσταση επιφυλακής τέθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης οι κάτοικοι της περιφέρειας Λούντζα, στη νοτιοανατολική Λετονία, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, καθώς οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για πιθανή απειλή από τον αέρα και τους κάλεσαν να αναζητήσουν άμεσα ασφαλές καταφύγιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, η κινητοποίηση συνδέεται με τον εντοπισμό αντικειμένου στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας, το οποίο φέρεται να κινήθηκε προς την κατεύθυνση των χωρών της Βαλτικής.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ, τα οποία συμμετέχουν στη νατοϊκή αποστολή εναέριας επιτήρησης και προστασίας της περιοχής.

Λίγο αργότερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει.

Την ίδια εξέλιξη γνωστοποίησε με ξεχωριστή ανακοίνωσή του και το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας, όπου κάλεσε τους κατοίκους του Κάουνας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, καθώς και των γύρω περιοχών, να αναζητήσουν καταφύγιο.

ertnews.gr