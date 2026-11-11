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Μπλόκο στη διαγραφή οφειλών ύψους €64,3 εκατ., που αποτελούν επιβαρύνσεις εργοδοτών και αυτοεργοδοτουμένων λόγω μη καταβολής διοικητικών προστίμων για αδήλωτη εργασία βάζουν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας.

Και αυτό γιατί τα κόμματα, μετά από πρόταση του ΑΚΕΛ, την οποία αποδέχθηκαν ομόφωνα, θα αφαιρέσουν από το νομοσχέδιο την επίμαχη πρόνοια που αφορά την αναδρομικότητα. Δηλαδή, αντί η επιβολή πλαφόν στην αύξηση των διοικητικών προστίμων, η οποία δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιβληθέντος προστίμου, να ισχύσει αναδρομικά για σχεδόν εννέα χρόνια, και συγκεκριμένα από τις 2 Ιουνίου 2017, κάτι που θα συνεπαγόταν τη διαγραφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων, θα εφαρμοστεί μετά την έγκριση του νομοσχεδίου.

Σήμερα, όσοι παραβιάζουν τον νόμο για την αδήλωτη εργασία και δεν καταβάλλουν έγκαιρα το πρόστιμο επιβαρύνονται με €50 για κάθε ημέρα καθυστέρησης, χωρίς ανώτατο όριο. Η συγκεκριμένη πρακτική είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευθούν οφειλές €73 εκατ., ενώ με την κυβερνητική πρόταση θα διαγράφονταν επιβαρύνσεις €64,3 εκατ. και στα κρατικά ταμεία θα κατέληγαν μόλις €8,6 εκατ.

Σπεύδει στη Βουλή ο Μουσιούττας

Η χθεσινή απόφαση των μελών της Επιτροπής Εργασίας προκάλεσε τη διαφωνία της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία επιμένει στο νομοσχέδιο, καθώς θεωρεί πως η σημερινή νομοθεσία λειτουργεί τιμωρητικά και άδικα εις βάρος των εργοδοτών και αποτελεί υπέρμετρο μέτρο εναντίον τους.

Μάλιστα, στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Εργασίας θα σπεύσει ο Υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας, ο οποίος θα επιχειρήσει να πείσει τα κόμματα για την αναγκαιότητα της ρύθμισης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, δήλωσε πως η ρύθμιση σχετικά με το ανώτατο όριο στα πρόστιμα θα πρέπει να εφαρμόζεται από τούδε και στο εξής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν πρόκειται για άλλους πολίτες δεν υπάρχουν χρήματα, ενώ όταν πρόκειται για τους εργοδότες, η Κυβέρνηση τους τα δίνει.

Επιμένουν για κατάλογο οφειλετών

Την ίδια ώρα, την έντονη αντίδραση των βουλευτών προκάλεσε η άρνηση του Υπουργείου Εργασίας να υποβάλει ονομαστικό κατάλογο με τους εργοδότες που είναι νομικά πρόσωπα και συνεχίζουν να οφείλουν πρόστιμα προς το κράτος.

Ο κ. Κουκουμάς ανέφερε πως, όταν η Βουλή ζητά ονομαστικό κατάλογο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η εκτελεστική εξουσία θα πρέπει να τον καταθέτει. Όπως είπε, το υπουργείο θα μπορούσε να διαβαθμίσει τα έγγραφα ως απόρρητα.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, ανέφερε πως είναι προσβλητική προς τη Βουλή η μη κατάθεση του ονομαστικού καταλόγου, με επίκληση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.

Ο κ. Δημητρίου απαίτησε και κατηγοριοποίηση των οφειλών ανάλογα με το ύψος τους, προειδοποιώντας πως, σε περίπτωση που δεν κατατεθεί ο ονομαστικός κατάλογος από την κυβερνητική πλευρά, το νομοσχέδιο δεν θα προχωρήσει στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το Υπουργείο Εργασίας αναμένεται να απευθυνθεί στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να λάβει συμβουλές για το πώς θα ενεργήσει. Όπως αναφέρθηκε, το υπουργείο γνωρίζει ποιοι είναι οι οφειλέτες.

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ διαφωνούν με την κατάθεση του ονομαστικού καταλόγου των οφειλετών, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ συμμερίζονται τη θέση της Βουλής, επισημαίνοντας πως είναι αδιανόητο η Βουλή να καλείται να διαγράψει €70 εκατ., χωρίς να γνωρίζει τους οφειλέτες.

Επιστροφή χρημάτων…

Κατά τη χθεσινή συζήτηση του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Γιώργος Ροκόπου, ενημέρωσε τους βουλευτές πως σε δώδεκα περιπτώσεις οφειλετών που κατέβαλαν ποσά πέραν του διπλάσιου των οφειλών τους θα επιστραφούν χρήματα από τα πρόστιμα, αν εγκριθεί το νομοσχέδιο, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε περίπου €20 χιλ. Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις είπε πως 41 οφειλέτες έχουν προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, με το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να χαριστούν τα διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αλλά οι επιβαρύνσεις. Υπέδειξε πως συνολικά 706 εργοδότες και αυτοτελώς εργαζόμενοι οφείλουν €73 εκατ., ποσό που περιλαμβάνει τόσο τα πρόστιμα όσο και τις επιβαρύνσεις. Επανέλαβε πως τα πρόστιμα είναι δυσανάλογα και επιβαρυντικά. Σημείωσε, επίσης, πως οι περισσότεροι οφειλέτες προέρχονται από την κατασκευαστική βιομηχανία.

Από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας αναφέρθηκε πως δεν υπάρχει πρόβλημα με την αναδρομικότητα του μέτρου, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο. Επισημάνθηκε, παράλληλα, πως η αδήλωτη εργασία δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με πρόστιμα, ενώ η Νομική Υπηρεσία δεσμεύθηκε να εξετάσει το αίτημα του Κοινοβουλίου για την κατάθεση ονομαστικού καταλόγου των οφειλετών.