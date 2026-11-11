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Ο Αμερικανός ηθοποιός Στέισι Κιτς, ένας από τους σημαντικούς ερμηνευτές του αμερικανικού θεάτρου, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του ιδιωτικού ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ στην τηλεόραση, πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 85 ετών.

Ο Κιτς άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, στη Μαγκνταλένκα της Πολωνίας, έπειτα από μακρά και δύσκολη μάχη με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, σύμφωνα με ανακοίνωση της συζύγου του, Μαλγκόσια Τομάσι Κιτς.

Ο ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς τον Ιούνιο του 2017 είχε υποστεί καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στη σκηνή θεάτρου στο Σικάγο.

Από τον Σαίξπηρ στον Μάικ Χάμερ

Παρότι θεωρούνταν ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του Σαίξπηρ και είχε συνεργαστεί με σπουδαίους σκηνοθέτες, όπως ο Τζον Χιούστον, το ευρύ κοινό τον ταύτισε κυρίως με τον σκληροτράχηλο ιδιωτικό ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ, τον χαρακτήρα που δημιούργησε ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Μίκι Σπιλέιν.

Ο Κιτς, ωστόσο, δεν ήθελε να περιοριστεί σε έναν συγκεκριμένο τύπο ρόλων. Στη διάρκεια της καριέρας του υποδύθηκε μια μεγάλη ποικιλία χαρακτήρων, από τον βασιλιά Ληρ στο θέατρο μέχρι έναν αστυνομικό με μυκητίαση στον κινηματογράφο, ενώ ανέλαβε και την αφήγηση της τηλεοπτικής εκπομπής «Τα πιο απίστευτα βίντεο του κόσμου».

Σημαντική ήταν η παρουσία του στην ταινία «The Ninth Configuration», γνωστή και ως «Twinkle, Twinkle, Killer Kane», όπου ενσάρκωσε έναν διαταραγμένο συνταγματάρχη. Πρωταγωνίστησε επίσης στην τηλεοπτική σειρά «Titus» και συμμετείχε στην υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν.

Το 2025 ξεχώρισε με την ερμηνεία του ως ο πικραμένος πατέρας του χαρακτήρα που υποδύεται ο Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Jay Kelly».

«Ο στόχος μου ήταν να έχω όσο το δυνατόν πιο ποικίλη επιλογή ρόλων. Πιθανότατα αυτό έβλαψε την καριέρα μου», είχε δηλώσει στο περιοδικό New York το 2012. «Οι επιλογές μου είχαν ένα κόστος. Αλλά έχω παίξει τον Άμλετ, τον Ριχάρδο Γ΄ και τον βασιλιά Ληρ, και δεν θα τα αντάλλασσα αυτά με τίποτα».

ertnews.gr