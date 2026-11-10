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Ο Ντάστιν Χόφμαν απέρριψε τις σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι στο παρελθόν ενδεχομένως να είχε συμπεριφερθεί με τρόπο που έκανε κάποιες γυναίκες να νιώσουν άβολα.

Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα του 89χρονου ηθοποιού με τίτλο «Look at Me». Χωρίς να αναφέρεται σε συγκεκριμένες καταγγελίες, μεταξύ των οποίων και εκείνες που διατύπωσαν έξι γυναίκες το 2017, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Χόφμαν αφιερώνει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο του στις ταινίες «Straw Dogs» του 1971 και «Tootsie» του 1982.

«Είμαι βέβαιος ότι είναι αλήθεια πως στη ζωή μου, ιδιαίτερα πριν από σαράντα χρόνια, έκανα κάποιες γυναίκες να αισθανθούν άβολα. Όμως το “άβολα” είναι μια υποκειμενική συναισθηματική κατάσταση. Αυτό που για κάποιον είναι χυδαίο και προσβλητικό, κάποιος άλλος μπορεί να το βρίσκει ξεκαρδιστικό, αναζωογονητικό ή ακόμη και κάπως οικείο» γράφει.

Ο Ντάστιν Χόφμαν αναφέρεται εκτενώς και στο χιούμορ του, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «εκκεντρικό» και δηλώνοντας ότι του αρέσουν τα λεγόμενα πονηρά αστεία. Όπως σημειώνει, ο Μπιλ Μάρεϊ τον είχε αποκαλέσει κάποτε «παλιομοδίτικο γόη με πικάντικο χιούμορ» προσθέτοντας: «Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να πιέζεις κάποιον να κάνει κάτι που δεν θέλει».

Dustin Hoffman Denies Sexual Misconduct Allegations in New Memoir But Admits He May Have Made Women ‘Uncomfortable’ https://t.co/RTqOlaYMj8 November 10, 2026

Ο ηθοποιός αναφέρεται και στο κίνημα #MeToo, που ξεκίνησε το 2017, γράφοντας: «Όταν άρχισε να εξαπλώνεται στο διαδίκτυο και να σαρώνει το Χόλιγουντ μια διαδικασία λογοδοσίας, σκέφτηκα ότι ήταν κάτι πολύ καλό. Ήξερα μέχρι τότε ότι πολλές γυναίκες στον κλάδο μου είχαν ανεχτεί υπερβολικά πολλά, για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ούτε για μια στιγμή δεν ανησύχησα ότι θα λεγόταν κάτι αρνητικό για μένα, επειδή η ιδέα του να παίρνεις σεξουαλικά κάτι από κάποιον που δεν θέλει να σου το δώσει, είναι κάτι που δεν έχω κάνει ποτέ».

Το 2017, έξι γυναίκες διατύπωσαν καταγγελίες σε βάρος του, με τρεις από αυτές να μιλούν στο Variety για περιστατικά που, όπως υποστήριξαν, είχαν βιώσει. Οι καταγγελίες περιλάμβαναν ισχυρισμούς για σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική επίθεση και έκθεση ανηλίκου σε άσεμνη συμπεριφορά. Μία από τις γυναίκες υποστήριξε ότι δέχτηκε επίθεση όταν ήταν 17 ετών και εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής στην παράσταση «Death of a Salesman» το 1985. Μια δεύτερη γυναίκα, που συμμετείχε στην ίδια παραγωγή, κατηγόρησε τον ηθοποιό ότι την θώπευσε και της επιτέθηκε, ενώ μια τρίτη ισχυρίστηκε ότι της έκανε πρόταση κατά τη διάρκεια επαγγελματικής συνάντησης.

Ο Χόφμαν είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη από μία από τις γυναίκες που τον κατηγόρησαν. Ωστόσο, ο δικηγόρος του είχε χαρακτηρίσει τότε τις καταγγελίες περί επίθεσης από δύο γυναίκες «συκοφαντικές αναφορές». Σε βάρος του ηθοποιού δεν κατατέθηκαν αγωγές ούτε απαγγέλθηκαν ποινικές κατηγορίες.

\Στο βιβλίο του, ο Ντάστιν Χόφμαν αναγνωρίζει επίσης, ότι χρειάστηκε πολύς χρόνος για να αντιληφθεί πως η συμπεριφορά του μπορούσε να εκληφθεί ως ανάρμοστη. Αναφέρεται στη σύζυγό του, Λίζα, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1980, και γράφει ότι έχει μάθει πολλά από εκείνη «για τους άντρες και τις γυναίκες και τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αντιλαμβανόμαστε μια δεδομένη κατάσταση».

«Μου πήρε χρόνια (δεκαετίες;) για να καταλάβω ότι το να φλερτάρω με κάθε γυναίκα που συναντούσα δεν ήταν εντάξει» σημειώνει. Όπως εξηγεί, η σύζυγός του δεν αμφισβήτησε ποτέ την αγάπη ή τη δέσμευσή του απέναντί της: «Πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, με έχει παρατηρήσει να κοιτάζω μια όμορφη γυναίκα και μου έχει πει: “Ντάστι, θέλεις να σου τη γνωρίσω;” Ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Ερωτεύτηκε έναν άντρα με άσεμνο χιούμορ, που έχει εμμονή με το σεξ και αναζητά διαρκώς την προσοχή».

Ο ηθοποιός προσθέτει ότι χρειάστηκε «ένα ντροπιαστικά μεγάλο χρονικό διάστημα» για να καταλάβει πως το φλερτ ή τα υπερβολικά τολμηρά αστεία του μπορούσαν να κάνουν άλλους ανθρώπους, πέρα από τη σύζυγό του, να θεωρήσουν τη συμπεριφορά του ανάρμοστη.

Όπως σημειώνει: «Ξέρω ότι είμαι ακίνδυνος, εκείνη ξέρει ότι είμαι ακίνδυνος, αλλά αν δεν με είχες γνωρίσει ποτέ, θα το ήξερες; […] Δεν έχω σκοπό να ταπεινώσω ή να προσβάλω κανέναν. Δεν είμαι άνθρωπος που αντλεί ευχαρίστηση από την εξουσία ή από το να πιέζει άλλους να κάνουν πράγματα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν θεωρούσα ποτέ τον εαυτό μου άνθρωπο με εξουσία».

Ο πρωταγωνιστής του «Rain Man» αναρωτιέται ακόμη αν υπήρξε ανεπαρκής ως προς την ενσυναίσθησή του: «Είναι πιθανό να μου έλειπε η ενσυναίσθηση; Να ήμουν τόσο απορροφημένος από τον εαυτό μου, ώστε να μην αντιλαμβάνομαι σωστά τι ένιωθαν κάθε φορά οι άνθρωποι γύρω μου; Φυσικά. Και βέβαια». Κλείνοντας το συγκεκριμένο κεφάλαιο, γράφει: «Αν δεν αισθάνεσαι το ίδιο, τότε είσαι διαφορετικός από κάθε άλλο άνθρωπο που έχω γνωρίσει σε αυτή τη ζωή. Άντρα ή γυναίκα».

protothema.gr