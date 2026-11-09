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Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Δαχτυλίδης, έχοντας διαγράψει μια μακρά πορεία στον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Το δυσάρεστο νέο γνωστοποίησε η κόρη του, Λίλιαν.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο εκλιπών είχε συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο, τη Φίνος Φιλμ και την ΕΡΤ, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Παράλληλα με την υποκριτική, είχε ασχοληθεί και με τη συγγραφή, εκδίδοντας το 2011 το μυθιστόρημα «Γλυκιά-ξινή ζωή, αβάστακτη».

Σπύρος Μπιμπίλας: Άφησε εποχή στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση

Μόλις γνωστοποιήθηκε η δυσάρεστη είδηση, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε δημόσια τον ηθοποιό, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλειά του:

«Με πολλή θλίψη είδαμε προ ολίγου ανάρτηση της φίλης μας συναδέλφου, ηθοποιού ότι έφυγε από την ζωή ο πατέρας της αγαπημένος ηθοποιός Χρήστος Δαχτυλίδης, που έχει αφήσει εποχή με τις εμφανίσεις του στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση».

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Απόφοιτος της σχολής του Κάρολου Κουν

Ο Χρήστος Δαχτυλίδης αποφοίτησε το 1959 από τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», όπου ξεκίνησε και την επαγγελματική του σταδιοδρομία, συμμετέχοντας για αρκετά χρόνια στις παραστάσεις του.

Ακολούθησαν συνεργασίες με θιάσους του Ελεύθερου Θεάτρου και συμμετοχές σε έργα του ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου. Μεταξύ αυτών ήταν ο «Ένας Μήνας στην Εξοχή» του Ιβάν Τουργκένιεφ, με τον θίασο Αλεξανδράκη – Γεωργούλη, το «Αρμένικο φεγγάρι» του Νίκου Φώσκολου, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ποταμίτη, και η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη.

Από το 1982 μέχρι το 1993 συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, λαμβάνοντας μέρος σε 15 παραγωγές. Στο διάστημα αυτό εμφανίστηκε σε παραστάσεις όπως ο «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο «Βασιλικός» του Αντώνη Μάτεσι, το «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» του Τζόζεφ Κέσερλινγκ και ο «Φον Δημητράκης», του Δημήτρη Ψαθά.

Οι συνεργασίες με τη Φίνος Φιλμ

Η πορεία του στον κινηματογράφο άρχισε το 1960 με την ταινία «2.000 Ναύτες και ένα Κορίτσι», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γρηγορίου. Την ίδια περίοδο συμμετείχε και στη «Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα», του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το 1966 έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε παραγωγή της Φίνος Φιλμ, στην ταινία «Κοινωνία Ώρα Μηδέν», του Ντίνου Δημόπουλου. Η συνεργασία του με την εταιρεία συνεχίστηκε μέχρι το 1973, με συνολικά 11 ταινίες, ανάμεσά τους «Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω», «Εν ονόματι του νόμου» και «Εσχάτη προδοσία». Τελευταία του δουλειά με τη Φίνος Φιλμ ήταν το «Θέμα συνειδήσεως», του Πέτρου Λύκα.

«Ο Άγνωστος Πόλεμος» και «Το Μινόρε της Αυγής»

Η τελευταία του κινηματογραφική συμμετοχή ήταν το 1985, στο «Θερμοκήπιο». Στη μικρή οθόνη εμφανίστηκε σε σειρές όπως «Ο Άγνωστος Πόλεμος», «Εν Τούτω Νίκα», «Ρόκκος Χοϊδάς» και «Το Μινόρε της Αυγής». Παράλληλα, συμμετείχε σε περισσότερες από 10 παραγωγές τηλεοπτικού θεάτρου της ΕΡΤ, ερμηνεύοντας έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων.

Το καλλιτεχνικό του έργο δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Το 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα το μυθιστόρημά του «Γλυκιά-ξινή ζωή, αβάστακτη», με το οποίο δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της λογοτεχνίας.

iefimerida.gr