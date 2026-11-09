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Τη διάνοιξη δύο οδοφραγμάτων, Λουρουτζίνας–Λυμπιών και Κάμπου–Καραβοστάσι, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν–Ολγκίν.

Η συνάντηση διήρκησε πέραν των τριών ωρών και αποφασίστηκε, επίσης, η πραγματοποίηση νέας τριμερούς συνάντησης εντός των επόμενων εβδομάδων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Σημειώνεται ότι το οδόφραγμα της Λουρουτζίνας ήταν αξίωση της τουρκοκυπριακής πλευράς.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την αποχώρηση του ανέφερε ότι η συνάντηση πήγε καλά και αποχώρησε χαμογελαστός.

Αυτούσια η ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών

Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν πραγματοποίησαν σήμερα μια θετική συνάντηση υπό την αιγίδα της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην Προστατευόμενη Περιοχή των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο ηγέτες συνέχισαν τη συζήτησή τους σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού.

Συμφώνησαν στη διάνοιξη σημείων διέλευσης από τη Λουρουτζίνα προς τα Λύμπια και από τον Κάμπο προς τον Καραβοστάσι τα οποία θα ανοίξουν ταυτόχρονα. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να προχωρήσουν στον διαμοιρασμό αρχειακού υλικού μέσω της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, καθώς και στην προώθηση περιβαλλοντικών έργων που θα υλοποιηθούν από την Τεχνική Επιτροπή για το Περιβάλλον.

Οι ηγέτες συμφώνησαν ότι το πρόγραμμα «Imagine» θα επαναρχίσει υπό την αιγίδα και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση. Η Τεχνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Κρίσεων θα λάβει οδηγίες από τους δύο ηγέτες για τη δημιουργία μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Τέλος, η Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά θα προχωρήσει, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της, στην αποκατάσταση συγκεκριμένων μαρωνίτικων εκκλησιών και ενός αρμενικού μοναστηριού.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τη διάνοιξη και άλλων σημείων διέλευσης, καθώς και άλλα συναφή ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η συζήτηση για τα ζητήματα αυτά, καθώς και για τη μεθοδολογία και την ουσία του Κυπριακού, θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και κατά τη διάρκεια τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τις προσεχείς εβδομάδες.

Οι δηλώσεις του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την άφιξη του στο Προεδρικό, ανέφερε ότι, ήταν καλή συνάντηση. «Άνοιξε ο δρόμος για μια νέα τρίμερης συνάντησή με τον Γενικό».

Τόνισε ότι υπήρξε πρόοδος και σε άλλα θέματα. «Στόχος είναι να ανακοινωθεί μια διευρυμένη συνάντηση», είπε.

Τόνισε ότι έδωσε αντίγραφο με τις 19 προτάσεις που κατέθεσε στην κ. Ολγκίν και στον κ. Έρχιουρμαν.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι τα Κόκκινα παραμένουν στο τραπέζι, ενώ σημείωσε ότι τα οδοφράγματα θα ανοίξουν όταν γίνει η σχετική προεργασία.

Ακόμη, ανέφερε ότι έγιναν κάποια βήματα προς τα εμπρός που αφορούν τη μεθοδολογία και την ουσία. Ξεκαθάρισε ότι απορρίφθηκε η πρόταση του κ. Έρχιουρμαν.

Ελπίδα Πρόεδρου Χριστοδουλίδη για θετικές εξελίξεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης πριν από τη συνάντηση, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν σήμερα συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, είπε ότι «μεταβαίνω με ιδιαίτερα θετική διάθεση. Από την προηγούμενη Τρίτη το απόγευμα που έχω δει την κα Ολγκίν έχω αποδεχθεί όλες τις προτάσεις που έχει υποβάλει, αναμέναμε τις απαντήσεις της τουρκικής πλευράς, ελπίζω να είναι σήμερα αυτές οι απαντήσεις θετικές. Θα προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις όπως συζητήσαμε και τις αποδεχθήκαμε την προηγούμενη Τρίτη το απόγευμα και να ανοίξει ο δρόμος για περαιτέρω θετικές εξελίξεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο κ. Έρχιουρμαν μεταβαίνει σήμερα με νέο πακέτο μέτρων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχουμε ενώπιον μας εμείς και η τουρκική πλευρά συγκεκριμένες προτάσεις που υπέβαλε η κα Ολγκίν από την προηγούμενη Τρίτη, αυτές τις προτάσεις τις έχουμε αποδεχθεί και αναμέναμε την απάντηση, τη θετική απάντηση της τουρκικής πλευράς για να ανακοινωθούν. Θυμάστε, έκανα και δηλώσεις ότι μπορούσαν να ανακοινωθούν την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο και ούτω καθεξής.

Αυτές οι απαντήσεις δεν ήρθαν, φαντάζομαι θα υποβληθούν σήμερα, ελπίζω να είναι θετικές και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Ερωτηθείς για το θέμα των οδοφραγμάτων και της αποναρκοθέτησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν είναι μόνο θέματα ΜΟΕ, είναι και η μεθοδολογία είναι και η ουσία, κάποια που διαβάζω δεν ισχύουν. Άρα, κάντε υπομονή και ελπίζω σήμερα μετά τη συνάντηση να έχουμε θετικές ανακοινώσεις».

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η κα Ολγκίν έθεσε άτυπα τελεσίγραφα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχουν, έχω μιλήσει με την κα Ολγκίν χθες βράδυ, σίγουρα αν δεν έχουμε θετικές εξελίξεις, δεν έχουμε ανακοινώσεις, αυτό δεν είναι θετική εξέλιξη, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούμε να προχωρήσουμε να έχουμε σήμερα θετικές ανακοινώσεις. Από την προηγούμενη Τρίτη το απόγευμα, στις 3.15μμ που έχω δει την κα Ολγκίν, έχουμε αποδεχθεί τις προτάσεις που έχει υποβάλει και ήμασταν έτοιμοι για ανακοινώσεις. Ελπίζω αυτές οι ανακοινώσεις να γίνουν σήμερα».

Ερωτηθείς αν συζήτησε με την κα Ολγκίν για τις δηλώσεις της ότι τα Κόκκινα δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μιλήσαμε και για το συγκεκριμένο, γιατί το θέμα των Κοκκίνων πάντα ήταν στο τραπέζι, μάλιστα έγινε και εναλλακτική (πρόταση) που αφορά τα Κόκκινα, έγινε και τρίτη εναλλακτική, είναι στα 19 σημεία αρκετά από τα οποία περιλαμβάνω και στην επιστολή που έστειλα στον ΓΓ των ΗΕ και είναι κάτι που θα συζητήσουμε και σήμερα».