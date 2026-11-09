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Με το ανακριτικό έργο να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού οδήγησαν σήμερα (9/11) τον 43χρονο Σύρο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ζητώντας την ανανέωση της κράτησής του για άλλες 8 ημέρες. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα, ενώ ο ύποπτος δεν έφερε ένσταση. Να σημειωθεί ότι, από την προηγούμενη διαδικασία, δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο.

Όπως είναι γνωστό, ο 43χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα. Η γυναίκα δολοφονήθηκε στην κατοικία του, στις 21 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη γραπτή ομολογία του, την επόμενη ημέρα μετέφερε τη σορό της και την έριξε σε λάκκο αποχέτευσης, που βρίσκεται στο χωράφι της στην περιοχή του Σαϊττά.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο 43χρονος, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, παρέμεινε με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να εκδηλώσει οποιαδήποτε αντίδραση.

Ο ανακριτής του ΤΑΕ Λεμεσού, Αλβίνος Κανάρης, ανέγνωσε τον όρκο για την ανανέωση του δεύτερου διατάγματος προσωποκράτησης, παραθέτοντας τα γεγονότα της υπόθεσης από την ημέρα κατά την οποία έγινε η καταγγελία για την εξαφάνιση της 61χρονης Όλγας.

Όπως είπε, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι του θύματος, καθώς και στο χωράφι όπου ο 43χρονος μετέφερε και έριξε τη σορό της 61χρονης. Παράλληλα, υπέδειξε το σφυρί με το οποίο, σύμφωνα με την ομολογία του, επέφερε τον θάνατό της.

Σε θεληματική δεύτερη κατάθεσή του, αναφορικά με τη σχέση του με το θύμα, ο 43χρονος ανέφερε ότι διατηρούσε σχέση μαζί της τους τελευταίους έξι μήνες. Μεταξύ άλλων, είπε ότι, κατά τη διαδρομή μετά τη δολοφονία, πετούσε στον δρόμο προσωπικά της αντικείμενα, όπως την τσάντα της. Υπέδειξε, επίσης, κάδο ανακύκλωσης στη λεωφόρο Αμαθούντας, όπου, σύμφωνα με όσα ανέφερε, πέταξε την τσάντα της γυναίκας, την οποία αναγνώρισε ο ίδιος.

Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε, επίσης, ότι την 1η Μαΐου 2026 είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, χωρίς ωστόσο να φέρει ευθύνη για αυτό, ενώ δεν καταβλήθηκαν οποιεσδήποτε αποζημιώσεις. Για την υπόθεση αναμένεται να ληφθούν άλλες 35 καταθέσεις, ενώ προγραμματίζονται ακόμη τρεις έρευνες σε συγκεκριμένα σημεία, καθώς και νέες υποδείξεις σκηνών από τον 43χρονο, προκειμένου να καταγραφούν οι κινήσεις του, τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία. Επίσης, θα διενεργηθούν έρευνες στους τραπεζικούς λογαριασμούς του.

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι ανακριτές επιδιώκουν να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πλήρη στοιχειοθέτηση της υπόθεσης, η οποία θα οδηγηθεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες του «philenews», ο 43χρονος φέρεται να συνεργάζεται πλήρως με τις διωκτικές Αρχές.