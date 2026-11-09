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Στις οικονομικές προοπτικές που δημιουργούνται για την Κύπρο μέσα από τις νέες εμπορικές διασυνδέσεις μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον οικονομικό διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την ομιλία του στο 22ο Cyprus Summit του Economist, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Λευκωσία.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κύπρος έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδιασμού, ο οποίος, όπως εξήγησε, αναμένεται να ενισχύσει τις εμπορικές και μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για το εμπόριο, τις επενδύσεις και την οικονομική ασφάλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναμενόμενη υπογραφή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας, τον προσεχή Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και παρουσία του Ινδού Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, η συμφωνία θα ανοίξει την τεράστια αγορά της Ινδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη υλοποίησης του IMEC.

Στο πλαίσιο των κυπριακών πρωτοβουλιών προς αυτή την κατεύθυνση, αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Ινδία, στην απόφαση για λειτουργία Εμπορικού Γραφείου στη Μουμπάι, καθώς και στις διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για την καθιέρωση απευθείας αεροπορικών πτήσεων μεταξύ Κύπρου και Ινδίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε πρωτοβουλία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία ομάδας φίλων του IMEC, επιδιώκοντας να ενισχύσει την προώθηση του συγκεκριμένου οικονομικού διαδρόμου.

Ενέργεια, λιμάνια και εμπορικές διασυνδέσεις

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε ιδιαίτερα στη γεωοικονομική σημασία της Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η περιοχή διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα στη ναυτιλία, στις λιμενικές υποδομές, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στην έρευνα, στην τεχνολογία και στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Όπως ανέφερε, η Ανατολική Μεσόγειος συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αποτελώντας ταυτόχρονα κόμβο εμπορικών διαδρομών και εφοδιαστικών αλυσίδων που εκτείνονται προς τον Κόλπο, την Ινδία και τη Νοτιοανατολική Ασία.

Υπογράμμισε ότι οι ενεργειακές διασυνδέσεις, οι εμπορικοί διάδρομοι και οι λιμενικές υποδομές δεν αποτελούν πλέον αποκλειστικά τεχνικά ή οικονομικά έργα, αλλά αποκτούν σαφή πολιτική και γεωστρατηγική διάσταση.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται σήμερα για τις υποδομές, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, θα επηρεάσουν τις οικονομικές δυνατότητες και τις γεωπολιτικές ισορροπίες της περιοχής και της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια.

Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία

Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις, ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και η δυνατότητα παρεμπόδισης κρίσιμων εμπορικών περασμάτων δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για τις ενεργειακές αγορές, το κόστος μεταφορών και το διεθνές εμπόριο.

Έφερε ως παράδειγμα τις κρίσεις στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες, όπως είπε, αναδεικνύουν την ευθραυστότητα της παγκόσμιας οικονομίας και την εξάρτησή της από την απρόσκοπτη λειτουργία των ενεργειακών και εμπορικών διαδρομών.

Αντίστοιχα, σημείωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τις ενεργειακές αγορές και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η Ευρώπη καλείται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά της και να επιδιώξει την ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία δεν συνεπάγεται απομόνωση, αλλά ενίσχυση της δυνατότητας της Ένωσης να ενεργεί αποτελεσματικά και να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους.

Η Κύπρος ως οικονομική γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος επιχειρεί, μέσα από συγκεκριμένο σχεδιασμό, να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και να λειτουργήσει ως σταθερή και αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη πολιτικών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, αλλά και στη δημιουργία συνεργασιών που θα αποφέρουν αμοιβαία οφέλη.

Σημείωσε επίσης ότι η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται με τη δυνατότητα των κρατών να απορροφούν οικονομικούς κραδασμούς, να διαφοροποιούν τις ενεργειακές πηγές και τις εμπορικές τους σχέσεις, να προστατεύουν κρίσιμες υποδομές και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

Στις βασικές προτεραιότητες περιέλαβε τη δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, καθώς και τη διαμόρφωση καλύτερων προοπτικών για τις νεότερες γενιές.

Αναφέρθηκε ακόμη στην άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο στην Κύπρο, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών και εκπροσώπων χωρών της ευρύτερης περιοχής, όπου συζητήθηκαν συγκεκριμένα έργα περιφερειακής συνεργασίας.

Κυπριακό και οικονομικές προοπτικές

Ο κ. Χριστοδουλίδης συνέδεσε την οικονομική ανάπτυξη και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο με την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού, υποστηρίζοντας ότι μια επανενωμένη Κύπρος θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τον περιφερειακό της ρόλο.

Όπως ανέφερε, η επίλυση του Κυπριακού θα δημιουργούσε νέες δυνατότητες συνεργασίας προς όφελος ολόκληρης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ενώ θα άνοιγε και νέες προοπτικές στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν επιδιώκει τον αποκλεισμό κανενός από τις περιφερειακές συνεργασίες, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι η Τουρκία αυτοαποκλείεται λόγω της συμπεριφοράς της.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να αξιοποιεί την ιδιότητά της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχέσεις της με τις γειτονικές χώρες και τη γεωγραφική της θέση, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην Ανατολική Μεσόγειο.