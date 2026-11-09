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Οι ΗΠΑ, μέσω των διπλωματικών Αρχών τους στην Άγκυρα, τη Λευκωσία και την Αθήνα, παρεμβαίνουν στο μεγαλεπήβολο σχέδιο του GSI, την ώρα που οι προετοιμασίες για την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση εισέρχονται στην τελική ευθεία.

Το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo να αναμένεται στην περιοχή των εργασιών εντός των επόμενων ωρών. Ενώ είχε προηγηθεί έντονη διπλωματική κινητικότητα, με στόχο να επιβεβαιωθούν οι συνεννοήσεις που είχαν επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα με τη μεσολάβηση της Γαλλίας και να διασφαλιστεί ότι οι έρευνες θα επαναρχίσουν χωρίς απρόοπτα.

Τη στιγμή που η αντιπαράθεση στην Αθήνα ξεκίνησε χθες όχι για το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της γαλλικής ενημέρωσης προς την Τουρκία για την έναρξη των ερευνών, αλλά για το εάν υπήρξε «ρηματική διακοίνωση», η οποία αποτελεί τη συνήθη μορφή ενημέρωσης και γνωστοποίησης θέσεων στη διπλωματική πρακτική, υπάρχει σύμφωνα με πληροφορίες σε εξέλιξη μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για τη συνέχιση του έργου.

Οι ΗΠΑ, μέσω των διπλωματικών Αρχών τους στην Άγκυρα, τη Λευκωσία και την Αθήνα, γνωστοποιούν τη θέση τους, η οποία κινείται στη «γραμμή» που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα. Με σαφή τρόπο δηλώνεται ότι «σε τέτοια έργα δεν δικαιολογείται να προβληθεί ένσταση ή αντίρρηση (objection) από καμία πλευρά». Καθώς η ενημέρωση γίνεται προφορικά στην Άγκυρα, πιθανότατα την επικοινωνία αυτή θα αναλάβει ο πρέσβης Τομ Μπαράκ.

Το περιεχόμενο της τελευταίας γαλλικής ενημέρωσης προς την Άγκυρα, η οποία έγινε την Παρασκευή, όταν υπήρχαν ενδείξεις εμπλοκής μετά την έκδοση της τουρκικής αντι-NAVTEX, δεν είναι γνωστό, πέραν της αναφοράς ότι η Γαλλία δεν εμπλέκεται σε «ζητήματα αξιώσεων επί θαλάσσιων ζωνών». Δεν είναι γνωστό εάν στην ενημέρωση υπήρχαν και περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τις έρευνες, όπως οι συντεταγμένες της όδευσης του πλοίου.

Κάτι τέτοιο, χωρίς να αποτελεί αίτημα άδειας, το οποίο υποβάλλει η εταιρεία, θα μπορούσε πιθανόν να χρησιμοποιηθεί από την Άγκυρα ως επιχείρημα ότι έχει και η ίδια λόγο στην αδειοδότηση των ερευνών, κάτι που πιθανότατα θα θελήσει να δημοσιοποιήσει με την έκδοση δικής της NAVTEX όταν ξεκινήσουν οι έρευνες.

protothema.gr