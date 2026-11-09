Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ερωτήματα προκαλεί η φερόμενη γαλλική διακοίνωση προς την Άγκυρα, καθώς το περιεχόμενό της παραμένει άγνωστο, ενώ η Αθήνα διαμηνύει ότι δεν έχει ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον προγραμματισμένο για σήμερα απόπλου του γαλλικού πλοίου, με τα πιθανά σενάρια αντίδρασης της τουρκικής πλευράς να βρίσκονται υπό εξέταση.

Σήμερα, Δευτέρα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου το γαλλικό Abeille Marengo, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου. Η αναχώρηση του πλοίου έρχεται έπειτα από ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας, Παρισιού και Άγκυρας, με τον μεγαλύτερο γρίφο να αφορά το περιεχόμενο της γαλλικής γραπτής ενημέρωσης προς την Τουρκία και το κατά πόσον αυτή επιχειρείται να παρουσιαστεί από την τουρκική πλευρά ως αίτημα για άδεια.

Η Αθήνα, πάντως, διαμηνύει ότι οι Γάλλοι δεν ζήτησαν άδεια ή συγκατάθεση από την Τουρκία, παρά τις επίμονες απαιτήσεις της Άγκυρας. Αντιθέτως, οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης ολοκληρώθηκαν από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, έπειτα από αίτημα της γαλλικής Nexans, και ακολούθησε η έκδοση της σχετικής NAVTEX από τον σταθμό Ηρακλείου.

Μάλιστα, διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η ίδια η διαδικασία που ακολούθησε η γαλλική εταιρεία αποδεικνύει πως δεν ζήτησε άδεια από την Άγκυρα. Και αυτό γιατί η Nexans απευθύνθηκε στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, οι οποίες χορήγησαν τις απαραίτητες άδειες, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε η σχετική NAVTEX. Αντιθέτως, η τουρκική πλευρά περιορίστηκε στον ρόλο του αποδέκτη μιας γραπτής ενημέρωσης.

Πρόκειται, όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, για μια ουσιαστική διαφορά, καθώς η ενημέρωση τρίτης χώρας δεν ισοδυναμεί με αίτημα συγκατάθεσης ούτε συνεπάγεται αναγνώριση θαλάσσιας δικαιοδοσίας της.

Ο γρίφος της γαλλικής διακοίνωσης

Στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών βρίσκεται η επικοινωνία της Γαλλίας με την Τουρκία, η οποία απέκτησε ιδιαίτερη σημασία καθώς το Παρίσι επιχείρησε να διασφαλίσει ότι η επανέναρξη των εργασιών δεν θα οδηγήσει σε νέα ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με όσα έχουν καταγραφεί στον τουρκικό Τύπο, η Άγκυρα είχε ζητήσει να ενημερωθεί εγγράφως για τις εργασίες του γαλλικού πλοίου, ακόμη και για τις συντεταγμένες της περιοχής των ερευνών. Μάλιστα, τουρκικές διπλωματικές πηγές είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι μια τέτοια επικοινωνία θα μπορούσε να εκληφθεί από την τουρκική πλευρά ως αίτημα για άδεια.

Στο ίδιο διπλωματικό σκηνικό εντάσσεται και η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στην Άγκυρα μεταξύ της Γαλλίδας πρέσβεως Ιζαμπέλ Ντιμόν και του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι. Η συνάντηση έχει επιβεβαιωθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι ακριβώς περιλάμβανε η γαλλική ενημέρωση, εάν υπήρξε πράγματι ρηματική διακοίνωση και ποιες διατυπώσεις χρησιμοποιήθηκαν. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί σχετικό έγγραφο που να επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων για το περιεχόμενό του.

Ωστόσο, οι ελληνικές διπλωματικές πηγές επιμένουν ότι η ουσία βρίσκεται στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και όχι στον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να ερμηνεύσει την επικοινωνία με το Παρίσι.

Όπως εξηγούν, η γνωστοποίηση μιας δραστηριότητας για λόγους ασφάλειας και αποφυγής εντάσεων δεν σημαίνει ότι αναγνωρίζεται θαλάσσια δικαιοδοσία στην τρίτη χώρα που ενημερώνεται. Πολύ περισσότερο, δεν μπορεί να μετατραπεί εκ των υστέρων σε διαδικασία αδειοδότησης επειδή αυτό εξυπηρετεί τις επιδιώξεις της Άγκυρας.

Με άλλα λόγια, η Αθήνα θεωρεί ότι η Τουρκία επιχειρεί να εμφανίσει ως δική της διπλωματική επιτυχία μια διαδικασία στην οποία δεν είχε αρμοδιότητα να χορηγήσει άδεια.

Η σκληρή ανακοίνωση της Άγκυρας και η αλλαγή στάσης Φιντάν

Το ενδιαφέρον είναι ότι η τουρκική πλευρά είχε προηγουμένως επιλέξει να ανεβάσει τους τόνους.

Την Παρασκευή, μετά την έκδοση της ελληνικής NAVTEX, η Άγκυρα απάντησε με αντι-NAVTEX, αμφισβητώντας την ελληνική αρμοδιότητα σε τμήμα της περιοχής των ερευνών και επικαλούμενη τις γνωστές διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Λίγο αργότερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υποστήριζε ότι το γαλλικό πλοίο επρόκειτο να πραγματοποιήσει παράνομες, κατά την τουρκική θέση, έρευνες σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί μέρος της υφαλοκρηπίδας της. Το πλέον χαρακτηριστικό σημείο της ανακοίνωσης ήταν η αναφορά ότι δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία εξασφάλισης της τουρκικής συγκατάθεσης.

Και ενώ όλα έδειχναν ότι η Άγκυρα θα συνέχιζε την ίδια τακτική, ο Χακάν Φιντάν εμφανίστηκε το Σάββατο να χαμηλώνει αισθητά τους τόνους, δηλώνοντας ότι «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά».

Η αλλαγή αυτή προκάλεσε εύλογα ερωτήματα, καθώς δεν είχε προηγηθεί κάποια μεταβολή στην ελληνική θέση ούτε προέκυψε ότι οι Γάλλοι είχαν ζητήσει άδεια από τις τουρκικές αρχές.

Στην Αθήνα εκτιμούν ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επιχείρησε κυρίως να διαχειριστεί την υπόθεση για εσωτερική κατανάλωση. Άλλωστε, δεν είναι εύκολο για την τουρκική κυβέρνηση να εξηγήσει στο ακροατήριό της πώς από τις αντι-NAVTEX και τις απαιτήσεις για συγκατάθεση έφτασε στο «όλα καλά», χωρίς να έχει προηγηθεί αναγνώριση τουρκικού δικαιώματος αδειοδότησης.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Φιντάν, ξεκαθάρισαν πως η εσωτερική διαχείριση του ζητήματος από την Τουρκία δεν αφορά την Αθήνα. Επανέλαβαν, μάλιστα, ότι η Ελλάδα έχει ασκήσει τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει.

Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή ύφους του Φιντάν δεν σημαίνει ότι η Τουρκία εγκατέλειψε τις διεκδικήσεις της, καθώς οι αντι-NAVTEX και οι επίσημες τουρκικές θέσεις εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της διπλωματικής αντιπαράθεσης.

Τα σενάρια για την τουρκική αντίδραση

Μετά τις διπλωματικές κινήσεις των τελευταίων ημερών, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στη θάλασσα, καθώς το Abeille Marengo αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα από το Ηράκλειο, με τις πρώτες εργασίες να πραγματοποιούνται εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Στην Αθήνα έχουν εξεταστεί διαφορετικά σενάρια για την αντίδραση της Τουρκίας. Το ηπιότερο προβλέπει ότι η Άγκυρα θα περιοριστεί στις αντι-NAVTEX, στις διπλωματικές διαμαρτυρίες και ενδεχομένως σε προειδοποιήσεις προς το γαλλικό πλοίο μέσω ασυρμάτου, χωρίς να εμποδίσει την εξέλιξη των ερευνών.

Ένα δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει την εμφάνιση τουρκικών πολεμικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ασκήσουν πίεση στο ερευνητικό, αμφισβητώντας εμπράκτως την ελληνική αρμοδιότητα. Το δυσμενέστερο ενδεχόμενο είναι μια προσπάθεια ουσιαστικής παρεμπόδισης των εργασιών, κατά το προηγούμενο του 2024, όταν η παρουσία τουρκικών πολεμικών είχε οδηγήσει στη διακοπή των ερευνών του ιταλικού Ievoli Relume.

Η ελληνική πλευρά εμφανίζεται προετοιμασμένη για διαφορετικά επίπεδα κλιμάκωσης, με δυνατότητα επιτήρησης της περιοχής και παρουσίας μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον απαιτηθεί.

Πάντως, στην Αθήνα δεν θεωρούν ότι μια νέα κρίση είναι αναπόφευκτη. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι η ενεργός εμπλοκή της Γαλλίας και οι προηγηθείσες διπλωματικές επαφές με την Άγκυρα μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης.

Το ζητούμενο, σε κάθε περίπτωση, είναι να προχωρήσουν οι έρευνες χωρίς να δημιουργηθεί προηγούμενο τουρκικής συναρμοδιότητας. Και αυτό θα κριθεί όχι από τις διαφορετικές ερμηνείες της γαλλικής ενημέρωσης, αλλά από τη στάση που θα τηρήσει η Τουρκία όταν το γαλλικό πλοίο βρεθεί στο πεδίο των εργασιών.

iefimerida.gr