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Αντιμέτωπος με αυξανόμενες πολιτικές πιέσεις βρίσκεται ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ (Pete Hegseth), καθώς ακόμη και Ρεπουμπλικανοί βουλευτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να στηρίξουν την παραπομπή του σε δίκη για τους χειρισμούς του στον πόλεμο στο Ιράν. Σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός υπουργός επιχειρεί να στείλει μήνυμα αποφασιστικότητας προς τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

«Μην διστάζετε. Αγνοήστε τον θόρυβο. Μην διστάσετε ποτέ. Όλα αυτά είναι πολιτική. Εσείς κάνετε πραγματικά πράγματα. Γι’ αυτό συνεχίστε την αποστολή σας» διαμήνυσε ο Χέγκσεθ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους στρατιώτες, το οποίο ανέβηκε την Πέμπτη στα social media, αλλά επανέρχεται σήμερα στο προσκήνιο, μετά την αποκάλυψη του Axios ότι η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων προετοιμάζεται πλέον για το ενδεχόμενο να υπάρξουν αρκετές αποστασίες από το κόμμα, ώστε να εγκριθεί η παραπομπή του υπουργού Πολέμου.

At the War Department:

We Stand.

We Fight.

We Defend the Republic. pic.twitter.com/Kkr0DazmCE November 5, 2026

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, με τον πόλεμο στο Ιράν και τις οικονομικές επιπτώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Στο διάρκειας σχεδόν έξι λεπτών βίντεο, που μαγνητοσκοπήθηκε έξω από το Πεντάγωνο και αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χέγκσεθ υπερασπίστηκε τον πόλεμο στο Ιράν και την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ. «Μόλις αρχίσαμε να πολεμάμε. Είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ, πιο ανυποχώρητοι από ποτέ, να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε» ανέφερε.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου υποστήριξε ότι ο πόλεμος αποτελεί μια «θαρραλέα και ιστορική προσπάθεια» που θα διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, κάλεσε το Κογκρέσο να εγκρίνει την πρόσθετη χρηματοδότηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, επισημαίνοντας ότι το Πεντάγωνο χρειάζεται σημαντικούς πόρους για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις και να διατηρήσει τη στρατιωτική υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε πρόσθετο πακέτο χρηματοδότησης τουλάχιστον 350 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο των ευρύτερων δημοσιονομικών σχεδιασμών της κυβέρνησης. «Θα σταθούμε όρθιοι. Θα πολεμήσουμε. Και θα υπερασπιστούμε αυτή τη δημοκρατία απέναντι σε όλους τους εχθρούς, εξωτερικούς και εσωτερικούς» κατέληξε.

Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί έτοιμοι να τον παραπέμψουν

Σύμφωνα με σημερινό αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios, η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων εκτιμά ότι ενδέχεται να υπάρξει επαρκής αριθμός βουλευτών του κόμματος, που θα ψηφίσουν υπέρ της παραπομπής του Χέγκσεθ.

Την πρωτοβουλία έχει αναλάβει ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι, ο οποίος σκοπεύει να επαναφέρει το σχετικό ψήφισμα ακόμη και τη Δευτέρα, επιδιώκοντας ψηφοφορία μέσα στην εβδομάδα.

Ο Μάσι κατηγορεί τον υπουργό ότι συνέχισε παράνομα τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, παρακάμπτοντας τις συνταγματικές αρμοδιότητες του Κογκρέσου και τις προβλέψεις της νομοθεσίας για τις πολεμικές εξουσίες. Το ψήφισμά του περιλαμβάνει οκτώ άρθρα παραπομπής, μεταξύ των οποίων καταγγελίες για παραβίαση του War Powers Resolution του 1973.

Η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία επιτρέπει στον Μάσι να υποχρεώσει την ηγεσία της Βουλής να προγραμματίσει ψηφοφορία εντός δύο νομοθετικών ημερών από την υποβολή του σχετικού ψηφίσματος.

Η πιθανότητα να εγκριθεί η παραπομπή θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα περιορισμένη, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να ελέγχουν τη σημερινή σύνθεση της Βουλής. Ωστόσο, η εκλογική ήττα και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του κόμματος φαίνεται να έχουν μεταβάλει τους συσχετισμούς.

Τζέφρις: «Ο Χέγκσεθ πρέπει να φύγει»

Την Κυριακή, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δήλωσε στο ABC News ότι θα στηρίξει χωρίς επιφυλάξεις την παραπομπή του υπουργού Πολέμου. «Είμαι απολύτως υπέρ», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για την πρωτοβουλία του Μάσι.

«Ο λεγόμενος υπουργός Πολέμου έχει καταχραστεί την εξουσία του, έχει υπονομεύσει την εθνική μας ασφάλεια και έχει σχεδιάσει αυτόν τον απερίσκεπτο και δαπανηρό πόλεμο επιλογής στο Ιράν, ο οποίος έχει εκτοξεύσει τις τιμές για τους Αμερικανούς και έχει καταστήσει τη χώρα λιγότερο ασφαλή» υποστήριξε. «Ο Πιτ Χέγκσεθ πρέπει να φύγει».

Ο Τζέφρις ανέφερε ότι θα συζητήσει την πρωτοβουλία με τους υπόλοιπους Δημοκρατικούς βουλευτές, όταν επιστρέψουν στην Ουάσιγκτον την Τρίτη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα υπάρξει ισχυρή υποστήριξη στο σχετικό ψήφισμα.

Ο Χέγκσεθ απορρίπτει κατηγορηματικά τις αιτιάσεις των πολιτικών του αντιπάλων, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια παραπομπής του προσχηματική. Στο βίντεό του επιτέθηκε προσωπικά στον Μάσι, χωρίς να τον κατονομάσει, κάνοντας λόγο για έναν «δυσαρεστημένο, ηττημένο βουλευτή», που συνεργάζεται με τους Δημοκρατικούς για να τον απομακρύνει.

«Πρόκειται για την πολιτική της προσωπικής εξόντωσης. Δεν λειτούργησε εναντίον του προέδρου Τραμπ και δεν θα λειτουργήσει ούτε με εμένα. Να είστε βέβαιοι γι’ αυτό», δήλωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις εναντίον του οφείλονται στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής που εφαρμόζει το Πεντάγωνο.

Το δίλημμα του Τραμπ μετά την εκλογική ήττα

Η υπόθεση δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλημα για τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του επιχειρεί να διαχειριστεί τις πολιτικές συνέπειες της ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Axios, συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου θεωρούν τον Χέγκσεθ ένα από τα πλέον ευάλωτα μέλη της κυβέρνησης, καθώς η διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στους Ρεπουμπλικανούς.

Πηγές που επικαλείται το μέσο εκτιμούν ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αναζητήσει ένα υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος στο οποίο θα αποδοθεί πολιτική ευθύνη για την εκλογική ήττα.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να στηρίζει δημοσίως τον υπουργό. Την Πέμπτη χαρακτήρισε τη δουλειά του Χέγκσεθ «φανταστική», ενώ σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αντικατάστασής του, δήλωσε ότι σκοπεύει να τον διατηρήσει στη θέση του.

Η πιθανή παραπομπή του υπουργού δεν συνεπάγεται αυτομάτως απομάκρυνσή του. Ακόμη και εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει το σχετικό ψήφισμα, για την καθαίρεσή του θα απαιτηθεί καταδικαστική απόφαση της Γερουσίας με πλειοψηφία δύο τρίτων.

Προς το παρόν, πάντως, η πολιτική πίεση αυξάνεται και ο Χέγκσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα ασυνήθιστο ενδεχόμενο: να παραπεμφθεί με ψήφους όχι μόνο των Δημοκρατικών, αλλά και βουλευτών του ίδιου του κόμματος που τον στηρίζει.

protothema.gr