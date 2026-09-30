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Ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, αναμένεται να ανακοινώσει νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών στην κορυφή της ιεραρχίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η απόφαση αναμένεται να γνωστοποιηθεί σήμερα, με αφορμή την ετήσια ομιλία του υπουργού για την κατάσταση των ενόπλων δυνάμεων («State of the Force»), η οποία θα πραγματοποιηθεί σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο, στην πολιτεία της Βιρτζίνια, στα ανατολικά των ΗΠΑ.

Την πληροφορία μετέδωσε πρώτο το Fox News, το οποίο ακολούθησαν πολλά ακόμη ΜΜΕ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά ανέφερε πως οι διοικητικές αλλαγές θα έχουν εφαρμοστεί την 1η Ιανουαρίου 2027, επικαλούμενο εσωτερικά υπηρεσιακά σημειώματα που περιήλθαν σε γνώση του. Έκανε λόγο περί μείωσης που θα φτάσει το 20% των στρατηγών, των ναυάρχων και των πτεράρχων.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για του ζητήσει σχόλιο, το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έδωσε συνέχεια.

Η αναγγελία αυτή φέρνει νέες ανατροπές στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αφότου επέστρεψε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Ανάμεσα στις πρώτες κινήσεις του ήταν η καθαίρεση χωρίς καμιά εξήγηση του επικεφαλής του αρχηγού του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, του πτεράρχου Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, αφροαμερικανού άλλοτε χειριστή καταδιωκτικού.

Κατόπιν οι επικεφαλής του σώματος Πεζοναυτών, της αμερικανικής ακτοφυλακής, της υπηρεσίας κατασκοπείας NSA και πολλοί ακόμη ωθήθηκαν προς την πόρτα της εξόδου από την κυβέρνηση Τραμπ.

Την άνοιξη, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στρατού απαλλάχτηκε με τη σειρά του από τα καθήκοντά του, προτού ο υπουργός Στρατού Ξηράς βροντήξει την πόρτα.

Ο Χέγκσεθ, που μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου, τονίζει πως αυτός επιλέγει τους ηγέτες που θέλουν να ηγηθούν στον στρατό με τον υψηλότερο προϋπολογισμό στον πλανήτη. Είχε ήδη αποφασίσει μείωση του αριθμού των ανωτάτων αξιωματικών στο σύνολο του στρατεύματος το 2025.

protothema.gr