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Σε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγείται η διαμεσολαβητική προσπάθεια του Κατάρ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι επαφές απέφεραν ελάχιστη πρόοδο και καμία από τις δύο πλευρές δεν εμφανίζεται πρόθυμη να προχωρήσει σε ουσιαστικές υποχωρήσεις, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Axios.

Το αδιέξοδο ενισχύει την πεποίθηση και στις δύο πλευρές ότι καθίσταται όλο και πιο πιθανή μια νέα στρατιωτική σύγκρουση. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει την επιστροφή σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι Καταριανοί αξιωματούχοι θα συνεχίσουν τις προσπάθειες, ωστόσο αισθάνονται όλο και μεγαλύτερη απογοήτευση και για τις δύο πλευρές, όπως ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Ο διαμεσολαβητής από το Κατάρ, Αλί αλ-Θαουάντι, συναντήθηκε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και την ομάδα του, σε μια συνάντηση που διήρκεσε αρκετές ώρες.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι συζήτησαν μια πρόταση δισέλιδου συμβιβασμού που είχε καταθέσει το Κατάρ.

Σύμφωνα με άλλες δύο πηγές που μίλησαν στο Axios, το σχέδιο του Κατάρ αποσκοπούσε στην ικανοποίηση τόσο του αιτήματος του Ιράν για άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού όσο και του αιτήματος των ΗΠΑ για παραχωρήσεις του Ιράν στο πυρηνικό ζήτημα.

Το βράδυ της Δευτέρας, ο αλ-Θαουάντι είχε συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον απεσταλμένο του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο αντιπρόεδρος Βανς παρέστη επίσης για λίγο στη συνάντηση.

Το πρωί της Δευτέρας, ο Λευκός Οίκος εξέφραζε αισιοδοξία για την επίτευξη προόδου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν διάφορα μέσα ενημέρωσης ότι οι συνομιλίες ήταν «θετικές και εποικοδομητικές» και ότι το Ιράν «έδειξε ευελιξία στα πυρηνικά ζητήματα».

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν μάλιστα ότι ο Τραμπ ήταν πρόθυμος να προσφέρει στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, με αντάλλαγμα συγκεκριμένα βήματα για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

Ωστόσο, αρκετές ώρες αργότερα, ενώ οι αξιωματούχοι του Κατάρ βρίσκονταν ακόμη στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι «δεν προσφέρει τίποτα» στο Ιράν.

Μία από τις πηγές δήλωσε ότι δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες της Δευτέρας.

«Υπάρχει αδιέξοδο. Οι Ιρανοί ζητούν πράγματα που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποδεχθούν, ενώ οι ΗΠΑ θεωρούν ότι κερδίζουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος για συμβιβασμό», ανέφερε η πηγή. Άλλοι περιφερειακοί διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν και της Αιγύπτου, προέτρεψαν το Ιράν να συμφωνήσει σε παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ωστόσο, οι Ιρανοί δήλωσαν ότι θα εξέταζαν το ενδεχόμενο αυτό μόνο εάν οι ΗΠΑ συμφωνήσουν να επιστρέψουν στο μνημόνιο κατανόησης του Ιουνίου, σύμφωνα με άλλη πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν έχει γνωστοποιήσει τους όρους του στις ΗΠΑ, αλλά ότι «ο Τραμπ είναι ανίκανος να λάβει απόφαση», όπως μετέδωσε ο ιρανικός Τύπος.

«Ο Τραμπ είναι εγκλωβισμένος σε ένα τέλμα, όπου δεν μπορεί ούτε να διαπραγματευτεί ούτε να πολεμήσει», δήλωσε ο Ρεζαΐ.

«Τα πάνε πολύ άσχημα. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να υποχωρήσουν ακόμα. Θα υποχωρήσουν. Στόχος είναι να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου. Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο», υποστήριξε την Τρίτη ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

skai.gr