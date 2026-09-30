Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο τέως πρόεδρος (Αβέρωφ Νεοφύτου) έτρεξε μανιασμένος να υψώσει το λάβαρο της επανάστασης. Μπας και του πάρουν το παιγνίδι της προεδρίας το οποίο θεωρεί ότι του ανήκει. Η νυν πρόεδρος (Αννίτα) σήμανε αμέσως συναγερμό. Μάζεψε τα πρωτοπαλίκαρά της και ύψωσαν στον ιστό της Πινδάρου το δικό τους λάβαρο. Ο αναπληρωτής πρόεδρος (Δίπλαρος) ωρύεται δημοσίως και ρωτά τον τέως αν προτιμά το ΑΚΕΛ στην εξουσία. Η αντιπρόεδρος (Σάβια) βγαίνει βουρκωμένη στα κανάλια θυμίζοντας Μάρθα Βούρτση και οδύρεται γιατί ανοίγουν την πόρτα στο ΑΚΕΛ. Ο επίτιμος πρόεδρος (Αναστασιάδης) δηλώνει ότι δεν θα κάνει τη μαρίδα αφού δεν τον κάλεσαν στην ψαροταβέρνα. Τολμά, μάλιστα, να καλέσει σε ενότητα, ξεχνώντας ποιος ήταν ο ελέφαντας στα κομματικά γραφεία το 2023.

Αυτό δεν είναι κόμμα. Σίγουρα όχι το σοβαρό κόμμα το οποίο ήθελε να δείχνει στο μακρινό παρελθόν. Ούτε καν παιδική χαρά δεν θυμίζει. Εκεί τα παιδιά μέσα στην ανεμελιά τους, έχουν τουλάχιστον, μια ομοιόμορφη εικόνα, χαρούμενη.

Εδώ θυμίζει ανομοιογενή θίασο ατάλαντων θεατρίνων. Που αδυνατούν να κρατήσουν στοιχειωδώς το επιτηδευμένο ύφος το οποίο απαιτεί το αλλοπρόσαλλο σενάριο. Όπου ο καθένας παίζει το δικό του ρόλο, σε διαφορετικό έργο, με διαφορετικό σενάριο και με διαφορετικό τέλος. Στον εξώστη του θεάτρου, όμως, ο Χριστοδουλίδης έχει απλώσει τα πόδια και αραχτός γράφει την ομιλία του για το βράδυ των εκλογών του Φεβρουαρίου 2028.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, πέραν των ατάλαντων πρωταγωνιστών υπάρχουν και οι… γκεστ σταρ. Ένας από αυτούς βρέθηκε με το μεγάλο πρωταγωνιστή (Αβέρωφ Νεοφύτου) και την Αννίτα σε μια ψαροταβέρνα. Εκεί διαμοίρασαν την εξουσία, όπως ισχυρίζεται ο τέως πρόεδρος. Η Αννίτα την προεδρία της Βουλής και ο Αβέρωφ το χρίσμα για την προεδρία της Δημοκρατίας!

Ο… γκεστ σταρ το αρνείται! Ως εκδότης τον συνάντησε λέει και όχι ως ο στενότερος συνεργάτης της Αννίτας! Αυτά ακούει και ο Παμπορίδης, που επίσης θέλει να γίνει Πρόεδρος του κράτους, και τρελαίνεται… Μαζί του και οι λοιποί Συναγερμικοί. Μαζί τους κι εμείς…

Στην πραγματικότητα, λες και ο χρόνος έμεινε κολλημένος στο 2023. Τρία χρόνια μετά, η ιλαροτραγική κατάσταση την οποία βιώσαμε τότε, συνεχίζεται σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και επειδή, εδώ και χρόνια ακούμε να επαναλαμβάνεται σχεδόν ως αξίωμα ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι «δεινός πολιτικός» και ότι διαθέτει σπάνιες πολιτικές ικανότητες, ήρθε η ώρα να εξετάσουμε λίγο αυτή την περίφημη πολιτική διορατικότητα.

Τι σόι πολιτική διορατικότητα είναι αυτή, που για περισσότερο από ένα χρόνο πριν τις εκλογές του 2023, δεν αντιλαμβανόταν τον ελέφαντα μέσα στα γραφεία της Πινδάρου, ο οποίος λειτουργούσε σαν οδοστρωτήρας;

Τι σόι πολιτική διορατικότητα είναι αυτή, που δεν αντιλαμβανόταν το τρανταχτό μήνυμα το οποίο βροντοφώναζαν όλες ανεξαιρέτως οι δημοσκοπήσεις ότι ο Χριστοδουλίδης απολάμβανε της προτίμησης του ενός τρίτου των συναγερμικών ψηφοφόρων;

Τι σόι πολιτική διορατικότητα είναι αυτή, που δεν αντιλαμβανόταν, όταν έγραψε ιστορία ως ο μοναδικός υποψήφιος του ΔΗΣΥ ο οποίος δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ότι επιλέγοντας να στηρίξει τον υποψήφιο του αιώνιου αντιπάλου θα έτρωγε τα μούτρα για δεύτερη φορά σε μια εβδομάδα;

Τι σόι πολιτική διορατικότητα είναι αυτή, που και σήμερα αδυνατεί να αντιληφθεί πως όταν το 2023 με την στήριξη του επίσημου κόμματος δεν μπόρεσε να περάσει στο δεύτερο γύρο, είναι αδύνατο να περάσει χωρίς την στήριξη του ΔΗΣΥ;

Ακόμη, τι σόι πολιτική διορατικότητα είναι αυτή, που σε μια ψαροταβέρνα, μεταξύ τσιπούρας και κρασιού, θεωρεί ότι έκλεισαν συμφωνία να τον στηρίξουν για την προεδρία της Δημοκρατίας αν βοηθούσε την επανεκλογή της Αννίτας στην προεδρία της Βουλής;

Με όλο το σεβασμό αλλά επειδή θα τριτώσει το κακό και θα ξαναφάει τα μούτρα του ο Αβέρωφ, τουλάχιστον, ας κόψουμε αυτό το δούλεμα. Είναι και κάτι άλλο που δεν ισχύει. Κάποιοι προβάλλουν το ότι ο Αβέρωφ κάνει σήμερα ότι έκανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης το 2023. Καμία απολύτως σχέση!

Το 2023 δεν υπήρχε θεσμοθετημένη διαδικασία ώστε να επιλέγουν όλα τα μέλη του ΔΗΣΥ τον υποψήφιο του κόμματος στις προεδρικές εκλογές. Ο Χριστοδουλίδης ή ο όποιος άλλος στη θέση του δεν είχε την παραμικρή πιθανότητα να κερδίσει το χρίσμα διότι η επιλογή γινόταν από ένα κομματικό σώμα σχεδόν πλήρως ελεγχόμενο από την ηγεσία και τον κομματικό μηχανισμό.

Τώρα, όμως, η επιλογή θα γίνει από το σύνολο των μελών του κόμματος. Αν κάποιος πραγματικά πιστεύει ότι έχει τη δύναμη να οδηγήσει το κόμμα του στην Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να ψάχνει ψαροταβέρνες για συμφωνίες. Ας πάει στη βάση. Ας ζητήσει την ψήφο. Ας αφήσει τα 52.000 μέλη να αποφασίσουν.

Αυτό λέγεται δημοκρατία! Όποιος τολμά να την κοιτάξει κατάματα, ιδού η Ρόδος… Ο Αβέρωφ, όμως, φοβήθηκε να το πράξει το 2023 κόντρα σε ένα μέλος με ελάχιστη κομματική δράση. Φοβάται να το πράξει και τώρα…