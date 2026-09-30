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Ο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στέλνει εντός Οκτωβρίου στην Κύπρο την Προσωπική του Απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια προσπάθεια να υπάρξει πρόοδος αν και στη διάρκεια των συζητήσεων στη Νέα Υόρκη, την περασμένη εβδομάδα, διαπιστώθηκαν δυσκολίες.

ΜΙΑ κοινή συνάντηση Γκουτέρες, Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν δεν έγινε κατορθωτό να γίνει καθώς ο τελευταίος θεώρησε πως δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίησή του.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως διαπιστώνεται, μετά τη Νέα Υόρκη, μια προσπάθεια απόδοσης ευθυνών. Μία προσπάθεια να φορτώσει ο ένας το αδιέξοδο του άλλου. Είναι προφανές πως αυτό επιχειρεί να πράξει με δημόσιες τοποθετήσεις της και η κ. Μαρία Άνχελα Ολγκίν, που προσπαθεί παράλληλα να διαμηνύσει πως ο χρόνος τελειώνει στο Κυπριακό. Από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει δεν διαφάνηκε, πάντως να αναφέρεται και στις δικές της ευθύνες. Είτε για το γεγονός ότι δεν ερχόταν συχνά στην Κύπρο και ασκούσε εξ αποστάσεως τα καθήκοντά της είτε επειδή επιχειρούσε να βάλει στην εξίσωση και ιδέες που ήταν προδήλως εκτός του κουτιού.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και δεν έχει αντιληφθεί ποιο είναι το ζητούμενο στο Κυπριακό. Το ζητούμενο είναι η άρση της κατοχής. Αυτό είναι το πρώτιστο. Τα επόμενα έπονται. Κι εάν αρθεί η κατοχή τότε θα είναι και ευκολότερες οι συζητήσεις στα άλλα θέματα. Και αναφερόμαστε στην εσωτερική πτυχή.

Η ΜΑΡΙΑ Άνχελά Ολγκίν, όπως και οι προκάτοχοί της, λανθασμένα, αφήνουν την Τουρκία και τη διεθνή πτυχή του Κυπριακού εκτός της εξίσωσης. Η κατοχική δύναμη παραμένει στο απυρόβλητο. Παράλληλα, υπάρχει μια προσπάθεια «προστασίας» και του εγκάθετου της Άγκυρας στα κατεχόμενα. Όλα είναι αλληλένδετα.

ΠΡΕΠΕΙ, κατά την κ. Ολγκίν, να προβεί σε κινήσεις η Λευκωσία, η οποία στην περίπτωση αυτή είναι το θύμα. Εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται υπό τουρκική κατοχή. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πρέπει να το υπενθυμίζουμε. Αφήνεται να εννοεί ότι έχει ευθύνες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος στη Νέα Υόρκη πρότεινε και την κοινή συνάντηση. Αφήνεται να εννοηθεί από διάφορους παίκτες ακόμη και από κάποιους στο εσωτερικό, ότι ευθύνεται επειδή ο Πρόεδρος με την πρόταση… έφερε σε δύσκολη θέση τον κ. Έρχιουρμαν.