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Τουλάχιστον €1.000.000 τουλάχιστον θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση της Πέμπτης 01/10/2026 μετά το ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκε στη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ.
Επίσης, ένα (1) τυχερό δελτίο βρέθηκε στη 2η κατηγορία (5), το οποίο κερδίζει το ποσό των €100.000,00.
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 11, 18, 20, 24, 29.
Τζόκερ ο αριθμός: 3
Οι κληρώσεις Τζόκερ του Allwyn ΟΠΑΠ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.