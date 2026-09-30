Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή που έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες το Κίεβο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

Αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του παιδί και να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και στην περιφέρειά της τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Πυρκαγιές σε συνοικίες του Κιέβου

Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο αναφέρθηκε μέσω Telegram σε πυρκαγιές σε κτίρια στις συνοικίες Σβιατοσίνσκι, Ομπολόνσκι και Χολοσίφσκι, προτού ενημερώσει πως δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένης γυναίκας που διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε πως ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη.

Νεκρό παιδί από την επιδρομή

Ο Τιμούρ Τκατσένκο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου, ανέφερε επίσης μέσω Telegram λίγο πριν από τις 05:00 ότι παιδί σκοτώθηκε και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης, ενώ αναφέρθηκε επίσης σε ζημιές σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα.

iefimerida.gr