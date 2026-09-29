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Μια νέα μορφή μη επανδρωμένου πολέμου εφαρμόζουν οι ουκρανικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ, μετατρέποντας παλαιά οχήματα σε τηλεκατευθυνόμενα «αυτοκίνητα-ζόμπι» (zombie cars) που μπορούν να μεταφέρουν εκρηκτικό φορτίο και να κατευθύνονται εναντίον ρωσικών θέσεων χωρίς να βρίσκεται άνθρωπος στο τιμόνι.

Η τεχνολογία χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Vivaldi», της μεγάλης ουκρανικής επιχείρησης στην περιοχή του Λίμαν, όπου το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει ανακαταλάβει σημαντικές εκτάσεις και έχει πλήξει τις ρωσικές προσπάθειες προώθησης προς τη λεγόμενη «ζώνη-φρούριο» του Ντονέτσκ.

Η ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε ότι κατά την τρίτη φάση της επιχείρησης ανακαταλήφθηκαν ακόμη 51 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το συνολικό έδαφος που έχει περάσει ξανά υπό ουκρανικό έλεγχο από την έναρξη της «Vivaldi» ανέρχεται, σύμφωνα με το 3ο Σώμα Στρατού, σε 176 τετραγωνικά χιλιόμετρα.



Τα «zombie cars»

Στο επίκεντρο της νέας τακτικής βρίσκονται παλαιά οχήματα, μεταξύ άλλων σοβιετικής κατασκευής, τα οποία μετατρέπονται σε μη επανδρωμένες πλατφόρμες. Σύμφωνα με τις περιγραφές που συνοδεύουν το σχετικό οπτικό υλικό, ένα παλαιό θωρακισμένο όχημα μεταφοράς κινείται αυτόνομα ή μέσω τηλεχειρισμού μέσα σε δύσβατο έδαφος πριν φτάσει στον στόχο του και εκραγεί.



Η βασική διαφορά σε σχέση με τις παλαιότερες επιθέσεις με οχήματα-βόμβες είναι ότι δεν χρειάζεται πλέον να βρίσκεται στρατιώτης μέσα στο όχημα για να το οδηγήσει μέχρι τη ρωσική θέση.

Οι ουκρανικές ομάδες μη επανδρωμένων συστημάτων έχουν αναπτύξει τεχνολογίες που επιτρέπουν την απομακρυσμένη κίνηση επίγειων οχημάτων. Η χρήση τέτοιων συστημάτων έχει διευρυνθεί στο ουκρανικό μέτωπο, από μεταφορά υλικών και ναρκοθέτηση έως αποστολές σε περιοχές όπου η παρουσία ανθρώπων θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη.



Η «Vivaldi» γύρω από το Λίμαν

Η Επιχείρηση «Vivaldi» αποτελεί ευρύτερη επιχείρηση του 3ου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας στη βόρεια περιοχή του Ντονέτσκ. Σύμφωνα με τον διοικητή του Σώματος, ταξίαρχο Αντρίι Μπιλέτσκι, οι ουκρανικές δυνάμεις απελευθέρωσαν στις τελευταίες επιχειρήσεις τα χωριά Νόβε, Ρίντκοντουμπ και Κατερινίβκα, ενώ ανέκτησαν τον έλεγχο των Κάρπιβκα και Νοβομιχάιλιβκα. Η ουκρανική πλευρά αναφέρει επίσης ότι περισσότεροι από 250 Ρώσοι στρατιώτες συνελήφθησαν αιχμάλωτοι κατά τη συγκεκριμένη φάση.

Το Reuters, επικαλούμενο τον Μπιλέτσκι, επιβεβαιώνει την ανακοίνωση για την ανακατάληψη 51 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην τελευταία φάση και συνολικά 176 τετραγωνικών χιλιομέτρων από την έναρξη της επιχείρησης.

Η περιοχή γύρω από το Λίμαν θεωρείται κρίσιμη για την άμυνα της βόρειας πλευράς του Ντονέτσκ, καθώς η πόλη βρίσκεται σε κομβικό σημείο απέναντι στις ρωσικές πιέσεις προς την ανατολική Ουκρανία.



Ρομπότ μεταφέρονται ακόμη και πίσω από τις ρωσικές γραμμές

Η χρήση των «zombie cars» δεν αποτελεί μεμονωμένο τεχνολογικό πείραμα. Τις τελευταίες ημέρες, το 3ο Σώμα Στρατού ανακοίνωσε ότι βαριά ουκρανικά βομβαρδιστικά drones χρησιμοποιήθηκαν για να μεταφέρουν μη επανδρωμένα επίγεια οχήματα πάνω από 10 χιλιόμετρα πίσω από τις ρωσικές γραμμές.

Τα συγκεκριμένα επίγεια ρομπότ, γνωστά ως «Hryphons», αναπτύχθηκαν από τη μονάδα NC13 και χρησιμοποιήθηκαν σε μια αποστολή που, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, αιφνιδίασε τις ρωσικές δυνάμεις.

Παράλληλα, μη επανδρωμένα επίγεια και εναέρια συστήματα χρησιμοποιούνται στην ίδια επιχείρηση για την ανάπτυξη ναρκοπεδίων. Το 3ο Σώμα υποστηρίζει ότι drones μπορούν να εκτελέσουν μέσα σε περίπου δύο νύχτες εργασίες που θα απαιτούσαν περίπου δύο εβδομάδες από ανθρώπινα συνεργεία.



Η μάχη των drones στο Ντονέτσκ

Η «Vivaldi» αναδεικνύει έτσι μια ευρύτερη μεταβολή στον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων στην Ουκρανία, με ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή μη επανδρωμένων συστημάτων.

Εναέρια drones, επίγεια ρομπότ, πυροβολικό, τεθωρακισμένα και πεζικό επιχειρούν συνδυαστικά, με στόχο την αναγνώριση και την προσβολή θέσεων και τη δημιουργία διαδρόμων για τις μονάδες που επιχειρούν στο έδαφος.

Το Business Insider ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποιούν επίγεια drones στη βόρεια περιοχή του Ντονέτσκ τόσο για ναρκοθέτηση όσο και για άλλες αποστολές, με τη χρήση τους να αποτελεί μέρος της προσπάθειας περιορισμού της έκθεσης των στρατιωτών στην πρώτη γραμμή.

The Ukrainians have used Soviet-era BTR-60 armored vehicles by converting them into kamikaze ground drones. Specifically, the old eight-wheeled BTR-60 troop transport vehicles were stripped of their human crew and modified with remote robotic guidance systems, effectively pic.twitter.com/u8zDFdCT2j — Prime Minister Brandon_fella△ 🇺🇸🇺🇦🇪🇺 (@branaf0) September 28, 2026

Η ουκρανική στρατιωτική ηγεσία παρουσιάζει την εξέλιξη αυτή ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να αυξηθεί η χρήση ρομποτικών συστημάτων στο πεδίο της μάχης, την ώρα που οι δύο πλευρές συνεχίζουν να επενδύουν σημαντικά σε drones και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους σε άλλα σημεία του μετώπου. Η πρόσφατη ουκρανική προέλαση στο βόρειο Ντονέτσκ δεν σημαίνει ότι οι μάχες στην περιοχή έχουν σταματήσει, καθώς η Μόσχα εξακολουθεί να ασκεί πίεση προς σημαντικούς οικισμούς της ανατολικής Ουκρανίας.

Η «Vivaldi» εξελίσσεται έτσι σε ένα ακόμη πεδίο όπου η τεχνολογική προσαρμογή αποκτά κεντρικό ρόλο στον πόλεμο της Ουκρανίας, με τα μη επανδρωμένα συστήματα να αναλαμβάνουν ολοένα περισσότερες αποστολές που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν άμεση παρουσία στρατιωτών.

protothema.gr