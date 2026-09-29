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Ένα ρωσικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος τύπου Tu-95 συνετρίβη σε μια απομονωμένη περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι μέλη του πληρώματος, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Moment of the crash of a Russian military aircraft in the Amur region.



Based on the aircraft model and the sound of the crash, it is preliminarily identified as a Tu-95???, not a Tu-154.



Reports indicate that 6 people died.

1×300 (likely referring to a specific type of… pic.twitter.com/Lh6VZBq63a September 29, 2026

Το αεροσκάφος συνετρίβη όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax στην περιοχή Αμούρ στη ρωσική άπω Ανατολή.

«Το αεροσκάφος συνετρίβη σε μια ακατοίκητη περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα άλλο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε ιατρικό κέντρο», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Footage from the scene of the crash, reportedly a Tu-95 aircraft. pic.twitter.com/lHDgkih5cR — Exilenova+ (@Exilenova_plus) September 29, 2026

BREAKING: Russia’s nuclear-capable strategic bomber crashes in eastern region pic.twitter.com/aQfWqdIlx8 September 29, 2026

skai.gr