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Σφοδρά επικριτικός για την κατάσταση που επικρατεί στον Δημοκρατικό Συναγερμό εμφανίστηκε ο Γιώργος Παμπορίδης, εξαπολύοντας σαφείς αιχμές για τις διαδικασίες που δρομολογήθηκαν για την επιλογή υποψηφίου στις προεδρικές εκλογές.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ δήλωσε στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» ότι θα λάβει την τελική του απόφαση εντός των επόμενων ημερών, σημειώνοντας πως, από τη στιγμή που έχουν προκηρυχθεί οι εσωκομματικές εκλογές, εάν αποφασίσει να διεκδικήσει το χρίσμα, θα το πράξει ανεξαρτήτως του αριθμού των ανθυποψηφίων του. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι, εάν συμμετάσχει στην εσωκομματική διαδικασία και ηττηθεί, δεν πρόκειται να κατέλθει στη συνέχεια ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Ο πρώην υπουργός Υγείας εξέφρασε έντονη δυσφορία για τις εξελίξεις στο κόμμα, κάνοντας λόγο για «οπερέτα» και «τραγική εικόνα».

«Μόνο θλίψη μπορώ να εκφράσω για τα όσα λαμβάνουν χώρα. Αυτό που συμβαίνει είναι μια οπερέτα που δεν περιποιεί τιμή σε κανένα. Είναι τραγική εικόνα και πρέπει πάση θυσία να ανασκευαστεί», είπε.

Υποστήριξε ότι ο ΔΗΣΥ δεν πρέπει να θεωρεί τις ψήφους που έλαβε στις εκλογές ως δεδομένες, σημειώνοντας ότι η στήριξη των πολιτών αποτελεί ουσιαστικά πίστωση χρόνου.

«Κάποιοι παρανοούν ότι αυτές οι ψήφοι που μας έδωσε ο κυπριακός λαός είναι κεφάλαια τα οποία κατέθεσαν σε έναν επενδυτικό λογαριασμό. Είναι δανεικές οι ψήφοι και ο κόσμος μάς έδωσε μια πίστωση χρόνου», ανέφερε.

Ο ίδιος είπε ότι επέστρεψε ενεργά στο κόμμα με την προσδοκία ότι ο ΔΗΣΥ θα μπορούσε να επανέλθει στη σοβαρότητα που, όπως σημείωσε, εξέπεμπε στο παρελθόν. Ωστόσο, εκτίμησε ότι το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών δεν αντιμετωπίστηκε με τον τρόπο που ο ίδιος θεωρεί ότι έπρεπε.

«Είναι ένας κατήφορος ο οποίος συνεχίζεται», είπε, συγκρίνοντας τη σημερινή κατάσταση με εκείνη του 2023. «Πολιτευόμαστε πλέον με το συναίσθημα και το θυμικό λες και είμαστε μια διαλυμένη οικογένεια».

Αναφερόμενος στην προηγούμενη αποχώρησή του από το κόμμα, υπενθύμισε ότι είχε διαφωνήσει κάθετα με τις επιλογές του 2023 και σημείωσε πως ο ίδιος και άλλα στελέχη είχαν αποκλειστεί από τη δυνατότητα διεκδίκησης της προεδρίας του ΔΗΣΥ.

Όπως είπε, το θέμα που βρίσκεται σήμερα ενώπιον του κόμματος είναι «εξόχως πολιτικό» και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. «Ο κόσμος δέχτηκε να μας δώσει μια παράταση και πίστωση χρόνου για να φτιάξουμε τα πράγματα. Υπάρχει εξήγηση γιατί τα κάναμε μαντάρα μέσα σε λίγες εβδομάδες;», διερωτήθηκε.

Πρόταση για συνεννόηση μεταξύ των ενδιαφερομένων

Ο Γιώργος Παμπορίδης ανέφερε ότι είχε απευθύνει έκκληση προς τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους για την προεδρική υποψηφιότητα να προηγηθεί διαβούλευση μεταξύ τους, ώστε να διαπιστωθεί ποιος θα μπορούσε να οδηγήσει τον ΔΗΣΥ στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

«Ας τα βάλουμε κάτω και να δούμε ποιος από τους τρεις μπορεί να οδηγήσει το κόμμα στο πολυπόθητο αποτέλεσμα», είπε.

Χαρακτήρισε τις επόμενες προεδρικές εκλογές ιδιαίτερα κρίσιμες για το μέλλον του κόμματος, προειδοποιώντας ότι νέα αποτυχία επιστροφής του ΔΗΣΥ στην εξουσία θα μπορούσε να έχει βαθύτερες συνέπειες.

«Οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για την επιβίωση του ΔΗΣΥ. Αν μείνει ξανά εκτός ο ΔΗΣΥ μπορεί να μην έχει πλέον λόγο ύπαρξης», ανέφερε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όσους, όπως είπε, επιδιώκουν να καταστήσουν τον Συναγερμό «δεκανίκι άλλων επιλογών».

«Αυτοί οι οποίοι οραματίζονται να καταστήσουν τον Συναγερμό δεκανίκι άλλων επιλογών, θα λογοδοτήσουν στον κόσμο του ΔΗΣΥ. Θα έχουν και την ευθύνη της διάλυσης του Συναγερμού», είπε.

«Τα περί δείπνων είναι κατινιές» – Ενόχληση για εμπλοκή εξωθεσμικών παραγόντων στην πολιτική

Ιδιαίτερα έντονος ήταν ο κ. Παμπορίδης και στις αναφορές περί συναντήσεων και δείπνων που προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα, απορρίπτοντας υπονοούμενα περί πολιτικών συνεννοήσεων ή συμφωνιών.

«Τα περί δείπνων είναι κατινιές. Εγώ δεν πολιτεύτηκα ποτέ με συνεννοήσεις ή δοσοληψίες. Ίσως γι’ αυτό να μην πέτυχα ποτέ μου να αποκομίσω αυτά τα εφήμερα ωφελήματα που προκύπτουν από τέτοιες διαδικασίες», ανέφερε.

«Δεν μπορούμε να ξεκατινιαζόμαστε με κουτσομπολιά και ψιθύρους. Και δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε με ανηθικότητα», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει μια διάχυτη διάθεση κουτσομπολιού».

Ο πρώην υπουργός εξέφρασε παράλληλα την ενόχλησή του για την εμπλοκή, όπως είπε, εξωθεσμικών παραγόντων στις πολιτικές διεργασίες.

«Σε ποια χώρα του κόσμου η πολιτική εξελίσσεται σε εστιατόρια από εξωθεσμικούς παράγοντες; Είμαι βαθύτατα ενοχλημένος που εμπλέκονται εξωθεσμικοί», ανέφερε.

Όπως είπε, καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας είχε δεχθεί παρεμβάσεις ή προσεγγίσεις από εκδότες, δημοσιογράφους και άλλους παράγοντες, χωρίς όμως να επιτρέψει, κατά τον ίδιο, να επηρεάσουν τις αποφάσεις του.

«Πάμπολλες φορές επιχείρησαν και εκδότες και δημοσιογράφοι και τρίτοι να έρθουν να μου πουν και να μου κάμουν. Ουδέποτε έδειξα ανοχή σε τέτοια φαινόμενα», σημείωσε.

Τι είπε για τη συνάντηση με Αβέρωφ

Ερωτηθείς για όσα συζήτησε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Γιώργος Παμπορίδης απέφυγε να αποκαλύψει το περιεχόμενο της μεταξύ τους συνομιλίας, επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα.

«Αν κάτσω εδώ και σας πω τι συζητήσαμε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου θα είναι πρώτα απ’ όλα παραβίαση της εμπιστευτικότητας που κατά κανόνα υπάρχει και, δεύτερο, αν έκανα οποιαδήποτε συμφωνία “τάνα μου να σου τανήσω” που λέμε, δεν θα ήμουν αυτός που είμαι. Εγώ δεν δουλεύω έτσι», είπε.

Τόνισε ότι δεν έχει εξαρτήσεις έναντι οποιουδήποτε και ότι δεν έχει επιτρέψει ποτέ σε κανέναν να τον ελέγξει μέσω υποσχέσεων, ανταλλαγμάτων ή άλλων δεσμεύσεων.

«Εξαρτήσεις δεν έχω έναντι κανενός και αυτό είναι που καταθέτω εγώ στους ψηφοφόρους μου. Δεν επέτρεψα ποτέ σε κανέναν να με κρατά με υποσχέσεις, ωφελήματα ή να μην αποκαλύψω το τάδε για εκείνον ώστε να μην αποκαλύψει το τάδε για εμένα. Εγώ δεν επέτρεψα ποτέ σε κανέναν να με ελέγξει», είπε.

Επανήλθε αργότερα στο ίδιο θέμα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν πολιτεύομαι με ψαροταβέρνες, κρεατοταβέρνες κ.λπ. Δεν είναι δοσοληψία η πολιτική. Για όποιον είναι, σημαίνει έχει άλλες υποχρεώσεις και γραμμάτια εκδομένα σε τρίτους. Εγώ δεν έχω εκδώσει σε κανέναν γραμμάτιο για τις πολιτικές μου θέσεις ούτε επιτρέπω να μου επιβάλουν αποφάσεις».

Ενστάσεις για τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώργος Παμπορίδης και στη διαδικασία επιλογής υποψηφίου, εκφράζοντας έντονο προβληματισμό για την ταχύτητα με την οποία κινούνται οι εσωκομματικές διαδικασίες.

«Είμαι πολύ προβληματισμένος με αυτές τις ραγδαίες εξελίξεις. Γιατί επισπεύδονται οι διαδικασίες και εντάσσονται σε τόσο ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα;», διερωτήθηκε.

Όπως ανέφερε, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του ΔΗΣΥ και βουλευτής Λευκωσίας, δεν έχει πρόσβαση στο αρχείο των μελών του κόμματος, την ώρα που καλείται πριν από τις 13 Οκτωβρίου να καταθέσει κατάλογο με 500 μέλη από όλες τις επαρχίες, κατανεμημένα αναλογικά, τα οποία θα στηρίζουν ενδεχόμενη υποψηφιότητά του.

«Εγώ ως μέλος του ΔΗΣΥ και ως βουλευτής Λευκωσίας δεν έχω καν πρόσβαση στο αρχείο των μελών του κόμματος. Πριν τις 13 Οκτωβρίου καλούμαι να προσκομίσω λίστα με 500 μέλη του κόμματος από όλες τις επαρχίες αναλογικά που να στηρίζουν την υποψηφιότητά μου. Και δεν έχω πρόσβαση σε κανέναν», είπε.

Έθεσε παράλληλα, το ζήτημα του διαθέσιμου χρόνου για παρουσίαση των θέσεων κάθε υποψηφίου προς τη βάση του κόμματος.

«Πείτε ότι πρόλαβα. Πώς θα ξεδιπλώσω το όραμά μου για την Κύπρο μέσα σε 30 μέρες για να πείσω τον κόσμο ότι η υποψηφιότητά μου είναι καλύτερη από της Αννίτας ή του Αβέρωφ;», διερωτήθηκε.

Χαρακτήρισε τη διαδικασία που προβλέπεται από το καταστατικό «πάρα πολύ κακή επιλογή», λέγοντας ότι αποτελεί «συνταγή για καταστροφή» και είναι διχαστική.

«Τον πρώτο λόγο έχει η Αννίτα»

Ο Γιώργος Παμπορίδης διευκρίνισε επίσης ότι ουδέποτε δήλωσε πως η δική του υποψηφιότητα εξαρτάται από το κατά πόσον θα είναι υποψήφιος και ο Αβέρωφ Νεοφύτου.

«Ποτέ δεν είπα ότι θα είμαι υποψήφιος αν είναι και ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Αυτό που είπα είναι πως κατά την άποψή μου τον πρώτο λόγο τον έχει ο/η εκάστοτε πρόεδρος του κόμματος», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί πως τον πρώτο λόγο για την προεδρική υποψηφιότητα έχει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

«Θεωρώ ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η κ. Αννίτα Δημητρίου και αν σε μια διαβούλευση μας πείσει ότι αναλαμβάνει το κόστος και το βάρος αυτής της ευθύνης, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να αποσυρθώ προς όφελος της προέδρου», είπε.

Όπως εξήγησε, η πρότασή του για διαβούλευση είχε ως στόχο να αποφευχθεί η εσωκομματική σύγκρουση και μια διαδικασία που θα μπορούσε να διχάσει το κόμμα.

«Αυτό που σας είπα θα ήταν για να αποφευχθεί η διαδικασία και ο διχασμός. Τώρα είμαστε ήδη σε διχασμό», ανέφερε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα θέσει τους προβληματισμούς του ενώπιον των αρμόδιων οργάνων και επανέλαβε ότι δεν αντιλαμβάνεται τι επιβάλλει την επίσπευση των διαδικασιών.

Η τελική απόφασή του κατά πόσον θα διεκδικήσει το χρίσμα αναμένεται, όπως ο ίδιος είπε, εντός των επόμενων ημερών.

Βίντεο από την παρέμβαση του