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Επιφυλάξεις για την κυβερνητική πρόταση αναφορικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εξέφρασαν η ΠΕΟ και το ΑΚΕΛ, με τη ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, και τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, να κάνουν λόγο για προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν από την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Οι δύο πλευρές, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στα γραφεία της ΠΕΟ στη Λευκωσία, ανέφεραν ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων και εκτιμήσεων σε σχέση με την πρόταση της Κυβέρνησης, ενώ έθεσαν στο επίκεντρο την επάρκεια των συντάξεων, την προστασία των μελλοντικών συνταξιούχων, την καθολική επέκταση των Ταμείων Προνοίας, την αναλογιστική μείωση του 12% και τις συντάξεις χηρείας.

Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο επαφών που εγκαινιάζει η ΠΕΟ με τα πολιτικά κόμματα ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Χαραλάμπους: Δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η φτώχεια των χαμηλοσυνταξιούχων

Σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση, η ΓΓ της ΠΕΟ είπε ότι η Οργάνωση θεωρεί αναγκαίες τις επαφές με τα πολιτικά κόμματα πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, σημειώνοντας ότι η ΠΕΟ έχει αναλύσει τις θέσεις της γύρω από την κυβερνητική πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας για τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και το σχέδιο για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Όπως ανέφερε, «ο βασικός στόχος της μεταρρύθμισης, που ήταν να δώσουμε επάρκεια εισοδήματος στους χαμηλοσυνταξιούχους και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της φτώχειας, δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά και με επάρκεια».

Η κ. Χαραλάμπους εξέφρασε παράλληλα την άποψη ότι η προτεινόμενη μεταρρύθμιση δημιουργεί προβλήματα για τους σημερινούς εισφορείς, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς συνταξιούχους, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πρόνοιες που καθιστούν δυσκολότερη τη λήψη συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο μέλλον.

«Ουσιαστικά είναι σαν να κάνουμε ένα δάνειο, το οποίο θα πληρώσουν οι επόμενοι», είπε.

Αναφορά έκανε και στο ζήτημα των Ταμείων Προνοίας, σημειώνοντας ότι για την ΠΕΟ η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να περιορίζεται στη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Όπως είπε, τα Ταμεία Προνοίας θα πρέπει να επεκταθούν και να καταστούν καθολικό δικαίωμα όλων των εργαζομένων, ώστε, πέραν από μια επαρκή και αξιοπρεπή σύνταξη, οι εργαζόμενοι να διαθέτουν και δεύτερο πόρο εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση.

Στεφάνου: Πλήρης ταύτιση με τις θέσεις της ΠΕΟ

Από την πλευρά του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ευχαρίστησε την ΠΕΟ για την πρόσκληση και χαρακτήρισε τη συζήτηση δημιουργική και ενδιαφέρουσα, σημειώνοντας ότι υπάρχει «πλήρης ταύτιση απόψεων και εκτιμήσεων» αναφορικά με την κυβερνητική πρόταση για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι, κατά την αντίληψη του ΑΚΕΛ, η μεταρρύθμιση θα πρέπει αφενός να διασφαλίζει επαρκή εισοδήματα στους σημερινούς συνταξιούχους και αφετέρου να διασφαλίζει επαρκή σύνταξη και για τους σημερινούς εισφορείς, οι οποίοι θα είναι οι μελλοντικοί συνταξιούχοι.

«Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η πρόταση της κυβέρνησης και έτσι όπως μας την έχει αναλύσει η ΠΕΟ, φαίνεται ότι εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν», είπε.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ υπογράμμισε παράλληλα ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα των εισοδημάτων των συνταξιούχων και να μην περιορίζεται στον πρώτο πυλώνα, δηλαδή το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην κοινωνική πολιτική του κράτους, τον «πυλώνα μηδέν», λέγοντας ότι χρειάζονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των πολιτικών του κράτους έναντι των συνταξιούχων.

Παράλληλα, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό τον δεύτερο πυλώνα, τα Ταμεία Προνοίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για θεσμό που θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους εργαζομένους.

Στο επίκεντρο το «πέναλτι» του 12% και οι συντάξεις χηρείας

Ο κ. Στεφάνου αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης στην κοινωνία, μεταξύ των οποίων η αναλογιστική μείωση του 12%, γνωστή ως «πέναλτι του 12%», καθώς και το θέμα των χήρων που έχασαν τις συζύγους τους πριν από το 2018 και δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο πλαίσιο.

«Αυτά έχουμε συζητήσει σήμερα με την ΠΕΟ και, όπως έχω πει, βρισκόμαστε σε πλήρη ταύτιση θέσεων και απόψεων αναφορικά με αυτά τα οποία έχει φέρει και συζητά η κυβέρνηση», ανέφερε.

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ακόμη ότι το κόμμα θα συζητήσει τα ζητήματα αυτά όταν η Κυβέρνηση καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προσθέτοντας ότι μέχρι τότε θα συνεχιστεί η επαφή με το συνδικαλιστικό κίνημα και την ΠΕΟ.

ΚΥΠΕ