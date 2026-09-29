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Το χαμηλότερο ποσοστό νέων ηλικίας 15 έως 29 ετών που ζούσαν σε υπερπλήρεις κατοικίες στην ΕΕ κατέγραψε η Κύπρος το 2025, με 3,5%, έναντι 26,9% στο σύνολο της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat. Για το σύνολο του πληθυσμού της Κύπρου, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 2,2%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό των νέων που ζούσαν σε υπερπλήρεις κατοικίες στην ΕΕ ήταν κατά 10,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο του πληθυσμού, το οποίο ανερχόταν σε 16,8%.

Μετά την Κύπρο, τα χαμηλότερα ποσοστά μεταξύ των νέων καταγράφηκαν στην Ιρλανδία με 7,4% και τη Μάλτα με 7,7%. Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία, όπου το 60,4% των νέων ζούσε σε υπερπλήρεις κατοικίες, στη Λετονία με 54,9% και στη Βουλγαρία με 52,8%.

Μειώνεται το ποσοστό όσο αυξάνεται η ηλικία

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το ποσοστό των νέων που ζούσαν σε υπερπλήρεις κατοικίες στην ΕΕ μειωνόταν όσο αυξανόταν η ηλικία τους. Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 19 ετών με 30,1% και ακολούθησαν οι νέοι ηλικίας 20 έως 24 ετών με 28,7%. Στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών, το ποσοστό ήταν 21,8%.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Eurostat, σε τρία κράτη μέλη η διαφορά μεταξύ του ποσοστού των νέων που ζούσαν σε υπερπλήρεις κατοικίες και του αντίστοιχου ποσοστού για το σύνολο του πληθυσμού έφθανε τουλάχιστον τις 20 ποσοστιαίες μονάδες. Πρόκειται για τη Βουλγαρία, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 52,8% και 32,5%, την Ελλάδα με 48,4% και 28,3% και τη Ρουμανία με 60,4% και 40,4%.

ΚΥΠΕ