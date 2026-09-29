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Για ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται μέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο μίλησε η Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Θέμις Χριστοφίδου, την Τρίτη, σημειώνοντας ενδεικτικά ότι €30 εκατ. κατευθύνονται σε σχέδιο ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία περίπου 800 νέων επιχειρήσεων και περισσότερων από 1.600 θέσεων εργασίας.

Η ΓΔ της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μιλούσε στο Cyprus Forum, επικεντρώθηκε στην πρωτοβουλία της ΕΕ για το «δικαίωμα στην παραμονή» (right to stay), σημειώνοντας ότι ένας στους τρεις Ευρωπαίους, σχεδόν 150 εκατομμύρια άνθρωποι, ζει σε περιοχή που έχει χάσει πληθυσμό τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Αντίστοιχος αριθμός, όπως είπε, ζει σε περιοχές που έχουν βιώσει οικονομική παρακμή, με νέους και εξειδικευμένους εργαζομένους να αναγκάζονται συχνά να εγκαταλείψουν τον τόπο τους λόγω έλλειψης θέσεων εργασίας, ευκαιριών και υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει στρατηγική για το «δικαίωμα στην παραμονή», η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Στη σχετική διαβούλευση υποβλήθηκαν περισσότερες από 700 εισηγήσεις ενδιαφερόμενων φορέων. Η στρατηγική θα επικεντρώνεται στη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν στους πολίτες να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους, μέσα από ποιοτικές θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, υποδομές, δημόσιες υπηρεσίες, μεταφορές και ψηφιακή συνδεσιμότητα.

Αναφερόμενη ειδικότερα στην Κύπρο, η κ. Χριστοφίδου είπε ότι μέσω της πολιτικής συνοχής επενδύονται €13 εκατ. σε εγκαταστάσεις ερευνητικών εργαστηρίων μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ €30 εκατ. κατευθύνονται σε σχέδιο ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία περίπου 800 νέων επιχειρήσεων και περισσότερων από 1.600 θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε επενδύσεις σχεδόν €3 εκατ. για την αποκατάσταση τριών ιστορικών δημοτικών κτιρίων στη Λεμεσό, €2 εκατ. για το Δημοτικό Πάρκο Σαλίνα στη Λάρνακα και €44 εκατ. για την αναβάθμιση των υποδομών δημόσιων επιβατικών μεταφορών και τη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση. Σχεδόν €2 εκατ., πρόσθεσε, έχουν επενδυθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα «Ευαγόρας» για την ανάπτυξη ψηφιακών δημοτικών υπηρεσιών.

(ΚΥΠΕ)