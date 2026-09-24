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Πολιτική, θεσμοί και κοινωνία συναντώνται στη Λευκωσία για έναν διάλογο με ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση

Τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις που απασχολούν σήμερα την Κύπρο και την Ευρώπη θέτει στο πεδίο του διαλόγου το Cyprus Forum 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 28–30 Σεπτεμβρίου στο The Landmark Nicosia, με τη συμμετοχή πολιτικών και θεσμικών εκπροσώπων, ακαδημαϊκών, στελεχών του επιχειρηματικού κόσμου, διπλωματών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Με βασικούς άξονες τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, η φετινή διοργάνωση ανοίγει τη συζήτηση για ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία των θεσμών, την οικονομία και την κοινωνία. Η δημοκρατική ανθεκτικότητα, η οικονομία και η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια, η γεωπολιτική, η εκπαίδευση, η τεχνολογία, η παραπληροφόρηση, η συμμετοχή των νέων και η στέγαση περιλαμβάνονται στις βασικές θεματικές.

Το πρόγραμμα αριθμεί περισσότερους από 220 ομιλητές και 40 συνεδρίες, συζητήσεις πάνελ και παράλληλες εκδηλώσεις, αποτυπώνοντας το εύρος των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση. Μεταξύ αυτών, η οικονομική ανάπτυξη και η απασχόληση, η τεχνολογία και η καινοτομία, το περιβάλλον, η θεσμική ανθεκτικότητα και οι διεθνείς εξελίξεις.

Στο Cyprus Forum 2026 συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νίκολας Α. Ιωαννίδης και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χριστόδουλος Πατσαλίδης.

Η διεθνής παρουσία περιλαμβάνει εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμών, διπλωμάτες και εμπειρογνώμονες, μεταξύ των οποίων ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής και η Themis Christophidou, Γενική Διευθύντρια Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επίσημη λίστα ομιλητών επιβεβαιώνει τη συμμετοχή τους, όπως και εκείνη σειράς πρέσβεων, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων.

Μέσα από τις επιμέρους συζητήσεις, το Cyprus Forum επιδιώκει να φέρει σε επαφή διαφορετικές προσεγγίσεις σε ζητήματα δημόσιας πολιτικής και να ενισχύσει την ανταλλαγή προτάσεων μεταξύ θεσμών, ειδικών και κοινωνίας.

Το Cyprus Forum διοργανώνεται από το Oxygen for Democracy.

28–30 Σεπτεμβρίου 2026 | The Landmark Nicosia

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: 2026.cyprusforum.cy