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Σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών καταδίκασε σήμερα, Πέμπτη (24/9), το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού 29χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης. Ο 29χρονος τραυμάτισε τον παραπονούμενο κατά τη διάρκεια συμπλοκής, όταν εκείνος τον καταδίωξε και κατάφερε να τον ακινητοποιήσει, μετά τη ληστεία χρηματικού ποσού €100.000. Η υπόθεση αφορά προσχεδιασμένη ληστεία, η οποία διαπράχθηκε παραμονές Χριστουγέννων του 2024 στη Λεμεσό. Ο παραπονούμενος είχε μεταβεί στο σημείο όπου είχε συμφωνηθεί να πραγματοποιηθεί η αγοραπωλησία κρυπτονομισμάτων, έχοντας στην κατοχή του τα χρήματα μέσα σε βαλίτσα.

Για την εν λόγω υπόθεση, το Κακουργιοδικείο στις 10/6, είχε επιβάλει στον πρώτο κατηγορούμενο ποινές φυλάκισης 5 και 2,5 ετών, μετά την παραδοχή του στις κατηγορίες της ληστείας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα δήμευσης της περιουσίας του.

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο, για τον οποίο η υπόθεση εκκρεμούσε, σύμφωνα με τα γεγονότα, αυτός εισήλθε, μαζί με τον 1ο κατηγορούμενο, στο αυτοκίνητο του παραπονούμενου. Ο τελευταίος απέσπασε από τον παραπονούμενο το χρηματικό ποσό των €100.000 και ακολούθως οι δύο τράπηκαν σε φυγή. Ο παραπονούμενος ακολούθησε με το αυτοκίνητό του τα δύο πρόσωπα, χωρίς να καταφέρει να τους ακινητοποιήσει. Ακολούθως, κατέβηκε από το όχημά του και καταδίωξε τον 29χρονο κατηγορούμενο, τον οποίο κατάφερε να ακινητοποιήσει.

Αφού ξεκίνησαν να τσακώνονται, ο κατηγορούμενος χτύπησε τον παραπονούμενο με το κεφάλι του, προκαλώντας του διάφορα τραύματα, μεταξύ των οποίων κάταγμα χωρίς μετατόπιση στο άκρο του ρινικού οστού και κακώσεις στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, στο μέρος έφτασε η Αστυνομία ενώ ο παραπονούμενος μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύθηκε για 24 ώρες. Ακολούθως, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής του 29χρονου κατηγορούμενου, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη τη σοβαρότητα του αδικήματος που διέπραξε και την ανάγκη επιβολής αποτρεπτικής ποινής, ενόψει και της έξαρσης που παρατηρείται στη διάπραξη τέτοιου είδους αδικημάτων. Συνυπολόγισε, επίσης, πως η πράξη του κατηγορούμενου, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό του παραπονούμενου, αποτελούσε μεμονωμένο περιστατικό, ενώ δεν προέκυπτε από όσα τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου οποιοδήποτε στοιχείο προσχεδιασμού ή προμελέτης, αλλά ούτε και οποιαδήποτε εμπλοκή του κατηγορούμενου στη ληστεία. Λήφθηκε, επίσης, υπόψη η φύση και η έκταση του τραυματισμού που προκλήθηκε, χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε οργάνου, ενώ κρίθηκε πως η αυστηρή τιμωρία του κατηγορούμενου καθίστατο επιβεβλημένη.

Επισημάνθηκε, δε, πως από τα γεγονότα που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου δεν υπήρχαν στοιχεία που να καταδεικνύουν την ύπαρξη πρόκλησης, ενώ τονίστηκε πως απουσίαζε οποιοδήποτε στοιχείο αποζημίωσης, το οποίο θα μπορούσε να προσμετρηθεί υπέρ του κατηγορούμενου. Περαιτέρω, λήφθηκαν υπόψη η παραδοχή του 29χρονου, η συνεργασία του με την Αστυνομία, το λευκό ποινικό του μητρώο και οι προσωπικές του περιστάσεις.